Mediante una llamada telefónica desde España, Christian Cueva se comunicó con el programa de espectáculos “Mande Quien Mande” para hablar sobre la polémica de infidelidad que protagonizó con la cantante Pamela Franco, y en el proceso dio a entender que pudo haberse involucrado con otras mujeres y que estas podrían salir a declarar.

“Quien tenga que hablar, que hable. Esto yo no lo voy a hablar más. Si estoy hablando ahora es porque esto lo hablo ahora (sic). Yo no pertenezco a este mundo”, sostuvo el popular ‘Aladino’, luego de que la conductora de ‘Mande quien mande’, María Pía Copello le preguntará si hay más mujeres involucradas.

En este sentido, en los últimos días se recordaron otros nombres vinculados a presuntas infidelidades del popular ‘Aladino’, como Alexandra Méndez, Chris Soifer, Shirley Arica, Olinda Castañeda, Vania Bludau y Rosángela Espinoza. A continuación, te contamos cómo se vinculó a cada una de ellas con Christian Cueva.

LAS MODELOS QUE FUERON VINCULADAS CON CHRISTIAN CUEVA

ALEXANDRA MÉNDEZ

En marzo de 2019, Alexandra Méndez, conocida popularmente como “La Chama”, se presentó en el programa “El valor de la verdad” y reveló que Christian Cueva mostró interés en ella. “’Chama’ vamos a salir, qué guapa estás, me gustas”, fue uno de los mensajes que recibió la modelo por parte del futbolista.

A pesar del acercamiento del deportista, Mendéz indicó que decidió no involucrarse con él debido a que era un hombre con familia. Incluso luego aprovechó el espacio de “Magaly TV La Firme” para criticar a Pamela López por seguir con el jugador.

“En este momento que la mujer tiene tanta independencia y que tenga todo para salir adelante, me parece absurdo que ella siga con ese tipo que la pone por el suelo delante de todo el mundo. Aparte que ni guapo es, es un enano horrible”, comentó en el 2021 en una entrevista con Magaly Medina.

CHRIS SOIFER

La hermana de Michelle Soifer, la conductora Chris Soifer, fue vinculada en octubre de 2019 con Christian Cueva. De acuerdo con Jeicy, exnovio de Chris, la modelo y el futbolista habían mantenido una relación extramatrimonial mientras Pamela López se encontraba embarazada, y aseguró tener pruebas sobre ello. “Tengo conversaciones de ellos (Christian Cueva y Chris Soifer), de cuando se ven. Yo tengo el celular entero”, reveló para el programa “Mujeres al mando” en aquella época.

Asimismo, el dominicano hizo referencia a la ocasión en que Chris Soifer fue salvada por su hermana Kimberly de responder una pregunta directa sobre el popular ‘Aladino’ en el programa “El valor de la verdad”.

SHIRLEY ARICA

Recientemente, en medio de la separación de Pamela López y Christian Cueva, Beto Ortiz compartió en su programa de Willax una serie de secuencias nunca antes vistas de “El valor de la verdad”, y en una de ellas se pudo observar una declaración de la modelo Shirley Arica, donde hablaba sobre la interacción que tuvo en una ocasión con Christian Cueva.

Según recoge Infobae, la influencer asistió a un reunión donde estuvieron jugadores de la selección peruana, entre ellos ‘Cuevita’. En ese contexto, el ‘pelotero’ mostró un interés inapropiado hacia ella y le comentaba que tenía problemas en su matrimonio. “Me dijo que las cosas con ella (Pamela López) no iban bien, que se iba a separar, que por qué una chica tan linda está sola... se puso como que no podía bailar, me decía qué miras, a dónde vas, quién es él, quería seguir tomando en otro lado”, expresó Arica.

Cabe señalar que el episodio sobre Shirley Arica de “El valor de la verdad” tenía planeado emitirse el 23 de noviembre de 2019, pero al final no salió a la luz por decisión de Latina Televisión debido a que se evitaba afectar anímicamente a la selección peruana durante las Eliminatorias rumbo al Mundial 2022.

OLINDA CASTAÑEDA

Durante su partipación en “El valor de la verdad” en noviembre de 2011, Olinda Castañeda contó que Christian Cueva se contactó por ella a través de Facebook y le propuso viajar a Brasil para disfrutar de unas vacaciones juntos. “Me dijo ‘¿Estás disponible para viajar a Brasil en tal y tal fecha? Para que tengas unas vacaciones”, fue el mensaje que recibió la modelo por parte del deportista.

A pesar de la invitación, la modelo precisó que rechazó la oferta debido a que no estaba interesada en tener la compañía de ‘Cuevita’ para conocer Brasil y dejó en claro que ella puede financiarse sus propios viajes.

VANIA BLUDAU

De la misma forma que otras chicas de la televisión peruana, Vania Bludau afirmó que Christian Cueva intentó contactarla mediante las redes sociales. Ante esta proximidad, la modelo se mostró incómoda ante la acción del jugador y puso en duda su integridad moral.

“La gente tiene la conciencia tan sucia estos días que no admiten nada. La situación es: ¿Por qué le escribe a las chicas? Yo no sé la vida de ellos (los futbolistas), no sé con quién están casados”, comentó para “El valor de la verdad”, según recoge Infobae.

ROSÁNGELA ESPINOZA

En el año 2019, Antonio Tafur, ex amigo cercano de Rosángela Espinoza, sugirió que la modelo mantuvo una interacción con Christian Cueva a través de Instagram cuando el futbolista se encontraba casado con Pamela López. Debido a esta declaración, el popular ‘Aladino’ se pronunció en junio para poner fin a las especulaciones y comentarios negativos.

“(Me están fastidiando) ya mucho, ya demasiado […] salieron a hablar de mí, en el programa de la señora Magaly, una persona que me están vinculando con la señorita Rosángela por un video que hice hace mucho […] pero esto me está cansando”, expresó el exjugador de Alianza Lima.