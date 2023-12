El mundo del espectáculo, entretenimiento y farándula peruana, también, tiene en Monique Pardo a uno de los personajes más divertidos, y hasta polémicos de la televisión nacional. Con 67 años a cuestas, la intérprete de “Caramelo”, volvió a generar controversia públicamente luego de expresarse sobre Susy Díaz, y muy indignada decir que piensa en demandarla. Conoce qué pasó entre ambas, y cuál es el motivo que la harían tomas acciones legales contra la excongresista.

¿CUÁL ES LA RAZÓN POR LA CUAL MONIQUE PARDO DEMANDARÍA A SUSY DÍAZ?

La amistad que alguna vez tuvieron parece haberse resquebrajado por completo entre Monique Pardo y Susy Díaz luego de que sorpresivamente la intérprete de “Caramelo” rechazara tajante e indignadamente algunas declaraciones que habría expresado la exvedette en su contra por la delicada situación que atraviesa.

Días previos a este revuelo mediático que protagonizan ambas, la cantante de icónicos temas había abierto las puertas de su hogar para mostrar una lamentable realidad ante las cámaras de “Todo Se Filtra” vía Panamericana, y según ella su actual condición de vida fue motivo de burlas por parte de la mamá de Flor Polo.

“No me gustó mucho lo que dijo esta señora, me insultó”, expresó Monique Pardo inicialmente acerca de Susy Díaz y unas palabras que interpretó de mala forma tras expresarle su solidaridad, remarcando además en que dijo “cosas malas de mí y muchas mentiras graves”.

Durante el enlace microondas con “Todo Se Filtra” que conduce Samuel Suárez de ‘Instarándula’, la también actriz cómica no dudó en arremeter contra la que alguna vez fue su amiga, indicando que estas supuestas burlas “podrían llevarla a una demanda” que verá con la Dra. Martha Diestra.

Seguidamente, Monique Pardo visiblemente indignada, contó que Susy Díaz la hizo “llorar” tras decirle “cosas horribles” como que “dos firmas me mantenían”.

Tras revelar y deslizar la posibilidad de una eventual demanda contra la compositora del icónico “Vive la Vida”, la reina del ‘Carmelo’ dio una sentida reflexión acerca de cómo se siente personalmente, indicando lo siguiente:

- “Son tres años en los que muero cada día un poquito”

¿SUSY DÍAZ INSULTÓ A MONIQUE PARDO? ESTO HABÍA EXPRESADO LA EXVEDETTE

Envueltas en las discrepancias continúan Monique Pardo y Susy Díaz, quienes a lo largo de los años compartieron escenario, fueron muy amigas, pero ahora parecen distanciarse definitivamente por algunos entredichos generados a raíz de la emisión de una nota que evidenció la precariedad en la que vive la intérprete de “Caramelo”.

Pese a que el mismo Samuel Suárez, conductor de “Todo Se Filtra”, no entendía el motivo de su enojo porque interpreta que la excongresista más bien mostró iniciativa para ayudarla, ella insistió en que tiene pensado interponerle una demanda.

Sin embargo, el 27 de noviembre, tres días antes de que Monique Pardo hablara sobre iniciar un procedimiento judicial contra ella, Susy Díaz dijo que a pesar de las diferencias que alguna vez las alejaron, tiene toda la predisposición a ayudarla a través de contactos o participando de algún evento benéfico, por ejemplo.

“Yo creo que ella debería tener una enfermera que la agarre del brazo y no la suelte, además debe andar por zapatos bajos”, también había expresado en “Todo Se Filtra” de Panamericana, puntualizando además en que si Samuel Suárez organiza un evento, “yo apoyo, no hay ningún problema”.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON MONIQUE PARDO?

Durante la emisión de la misma edición del 27/11 conducida por Samuel Suárez de ‘Instarándula’ en Panamericana, uno de los contenidos causó gran preocupación entre los seguidores de Monique Pardo, y es que ella autorizó que se expusiera el interior de un hogar donde las áreas deterioradas eran el común denominador del domicilio.

Las impactantes imágenes evidenciaban un escenario de desorden, condiciones precarias e insalubres también para un ser humano, artículos amontonados, entre otros aspectos que llamativamente generaron alarma por el estado de salud de la reina del ‘Caramelo’.