Milena Zárate confirmó el final de una relación que durante varios años formó parte de su vida y que, hasta hace poco, parecía encaminada hacia el matrimonio. La colombiana comunicó públicamente que decidió cerrar su historia sentimental con Carlos Mendoza, conocido como ‘Kalicho’, luego de aproximadamente seis años juntos. El anuncio generó atención entre sus seguidores debido a los planes que ambos habían compartido y al reciente acercamiento de la modelo con Edwin Sierra, su expareja y padre de su hija. En medio de este nuevo escenario, Zárate decidió explicar su situación y despedirse de una etapa importante de su vida. A continuación, te contamos qué dijo la modelo, cómo fueron sus planes de matrimonio con ‘Kalicho’ y qué se conoce sobre su vínculo con Edwin Sierra.

¿POR QUÉ MILENA ZÁRATE TERMINÓ SU RELACIÓN CON ‘KALICHO’?

La modelo utilizó sus redes sociales para confirmar que su romance con Carlos Mendoza había llegado a su fin. Aunque no detalló públicamente las razones específicas que llevaron a ambos a separarse, dejó un mensaje que reflejó el dolor por la decisión y, al mismo tiempo, su intención de cerrar esta etapa.

“Hoy me toca comunicar algo que nunca me imaginé: nuestra relación llegó a su fin”, escribió Milena al compartir la noticia. También hizo referencia al compromiso que existió entre ambos y señaló: “Un anillo no aguanta todo y nuestros caminos toman rumbos diferentes”.

Zárate sostuvo que prefiere conservar los momentos positivos que compartieron durante los años de relación. “Me quedo con lo bueno, agradezco lo vivido y cierro esta historia, aunque duela”, expresó. Además, afirmó: “Me quedo con la certeza de que hice las cosas bien, aposté, fui fiel”. Con esta última declaración, la colombiana dejó entrever que habría atravesado una situación que afectó la confianza dentro de la relación, aunque no precisó públicamente qué ocurrió ni señaló directamente a una persona como responsable.

Milena Zárate (@photo.gec)

¿QUÉ SE SABÍA SOBRE LOS PLANES DE MATRIMONIO DE MILENA ZÁRATE Y ‘KALICHO’?

La separación sorprendió debido a que la pareja había avanzado hacia un compromiso formal. Carlos Mendoza le propuso matrimonio a Milena durante un viaje fuera del Perú y, posteriormente, ambos realizaron una ceremonia simbólica en Estados Unidos.

Tiempo antes de anunciar el final de su romance, la colombiana había hablado sobre la posibilidad de convertirse en esposa de ‘Kalicho’ y dejó entrever que la boda podía concretarse próximamente. “Ya pronto llegará el matrimonio; pero hijos no, ya cerré la fábrica”, había declarado en aquella ocasión.

¿QUÉ RELACIÓN TIENE EDWIN SIERRA CON EL NUEVO ESCENARIO DE MILENA?

La ruptura se produce después de que Milena retomara el vínculo con Edwin Sierra, quien fue su pareja y es el padre de su hija. Durante las últimas semanas, la modelo manifestó públicamente su cariño hacia el humorista y le dedicó buenos deseos, según informa el diario La República.

Este acercamiento forma parte del contexto reciente de la vida personal de Zárate, aunque ella no señaló que su vínculo con Sierra haya sido la razón de su separación de Carlos Mendoza.

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