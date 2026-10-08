¿Qué ocurrió? Milena Zárate pone punto final a su relación tras acercamiento con Edwin Sierra | Foto: @milenazaratedmk
¿Qué ocurrió? Milena Zárate pone punto final a su relación tras acercamiento con Edwin Sierra | Foto: @milenazaratedmk
Por José Templo

Milena Zárate confirmó el final de una relación que durante varios años formó parte de su vida y que, hasta hace poco, parecía encaminada hacia el matrimonio. La colombiana comunicó públicamente que decidió cerrar su historia sentimental con Carlos Mendoza, conocido como ‘Kalicho’, luego de aproximadamente seis años juntos. El anuncio generó atención entre sus seguidores debido a los planes que ambos habían compartido y al reciente acercamiento de la modelo con Edwin Sierra, su expareja y padre de su hija. En medio de este nuevo escenario, Zárate decidió explicar su situación y despedirse de una etapa importante de su vida. A continuación, te contamos qué dijo la modelo, cómo fueron sus planes de matrimonio con ‘Kalicho’ y qué se conoce sobre su vínculo con Edwin Sierra.

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