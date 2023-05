Es común que las personas utilicen su tiempo libre para pasar tiempo en las redes sociales como Instagram, donde suelen revisar diversos tipos de páginas, sean de entretenimiento, noticias o para realizar una compra.

Asimismo, de vez en cuando uno puede darse un tiempo para stalkear a una persona, la cual puede ser su “crush” o alguna persona de la cual quiere averiguar algo, sin embargo, un gran problema que se da es cuando en medio de esta “stalkeada” a uno se le escapa un like de manera accidental.

En esta nota te mostraremos que debes hacer cuando te pasa algo así y el mejor modo que tienes para disimularlo.

¿Qué indica el tutorial de Instagram ante un like inesperado?

Instagram en sus tutoriales da algunos consejos que puedes realizar en caso de que se produzca un like de manera inesperada.

“El aviso de ‘me gusta’ desaparecerá de la sección “Actividad” de otros usuarios poco después de indicar que ya no te gusta. Si has indicado por error que te gusta una foto y después indicas que no te gusta, la persona que la publicó recibirá de todos modos una notificación si tiene activadas las notificaciones. Si indicas que te gusta una foto, después que no te gusta y después de nuevo que te gusta, la persona que la publicó solo recibirá una alerta de “Actividad” por el último ‘Me gusta’ y una notificación por el ‘Me gusta’ inicial si tiene activadas las notificaciones”.

¿Cómo disimular un like inesperado?

Lo primero que debes hacer, es aceptar que ese like se te ha escapado y en segundo lugar debes analizar fríamente si la fotografía es en una publicación antigua o nueva.

Si la otra persona tiene activa las notificaciones y está al pendiente de su cuenta de Instagram cada cinco minutos, debes aceptar que esa persona ya estará atenta de tu like.

En caso no sea el caso, un modo de “disimular” la stalkeada, es darle un “me gusta” a una fotografía nueva, ya que solo recibirá la notificación del último like, de esta manera, la otra persona no se dará cuenta de que has estado revisando su perfil a profundidad.