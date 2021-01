38 de 51

STUDIOCANAL / NETFLIX

Con un par de historias que se entrelazan en el presente y el pasado, The Last Letter From Your Lover sigue a Ellie Haworth (Felicity Jones), una ambiciosa periodista que encuentra un tesoro oculto de cartas de amor secretas que datan de 1965 y decide resolver el misterio de la aventura prohibida que yace tras ellas. (Foto: Netflix)