Una de las pérdidas más sentidas por muchos este año, en el mundo de la música y farándula peruana, será la de José Abelardo Gutiérrez Alanya, más conocido como Tongo, un apelativo que lo acompañó literalmente hasta el fin de sus días. Muchos se preguntan cómo es que nació este apodo. En esta nota contestaremos esta interrogante y brindaremos más información sobre el fallecido artista peruano.

POR QUÉ LE DECÍAN TONGO A JOSÉ ABELARDO GUTIÉRREZ ALANYA

Según el mismo artista que falleció hace unos días confesó a un diario de circulación nacional, José Abelardo Gutiérrez Alanya era muy fanático del fútbol en sus años menos famosos.

De muy joven, Tongo siempre se identificó con el club ‘Universitario de Deportes’, incluso cuando practicaba el deporte con sus amigos.

“Siempre fui hincha de Universitario de Deportes, es mi equipo, pero cuando era chico, jugaba con los muchachos al fútbol y no era tan malo, me defendía. En ese año, Defensor Lima había armado un equipo poderoso, de figuras nacionales y trajo futbolistas argentinos que fueron una verdadera sensación en el campeonato’, dijo Tongo en una entrevista.

Entre esta lista de figuras argentinas, un jugador llamó la atención de José Abelardo Gutiérrez Alanya.

‘Pese a ser crema, admiraba al argentino Miguel Ángel Tojo. Un gran delantero y me gustaba e intentaba imitarlo. En el barrio, cuando jugaba y tenía el balón, yo decía: ‘Avanza Tojo con la pelota’. Al menos yo creía que decía eso, pero como tenía problema para pronunciar, se escuchaba algo así como ‘Tongo’ y los muchachos me bautizaron con ese apelativo y me quedé para siempre’, confesó el fallecido artista, respondiendo a la duda de cómo es que nació su famoso apelativo.

SOBRE LA MUERTE DE TONGO

El artista peruano José Abelardo Gutiérrez Alanya, más conocido como ‘Tongo’, falleció la noche del 10 de marzo en el hospital Loayza, así informaron fuentes del mismo nosocomio a El Comercio.

Horas más tarde, tras haber obtenido esta información, Cint Gutiérrez, hija del cantante, publicó la noticia del triste deceso de su padre.

“Las personas especiales nunca mueren permanecen en nuestros corazones y memoria, fuiste un gran padre, el mejor, llenaste de alegría a muchas personas jamás serás olvidado, ahora es momento que vueles alto y cantes allá arriba en el cielo, yo lo haré desde aquí por ti, te amamos por siempre papito”, escribió en su cuenta de Instagram.

El intérprete del famoso tema ‘La pituca’ luchó por su vida durante más de tres años por una enfermedad terminal, el cual habría ocasionado que en varias oportunidades haya sido internado de emergencia en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

Según reveló la familia de Tongo, el cantante padecía de insuficiencia renal terminal; sin embargo, tuvo fuertes complicaciones por la diabetes que sufría, la cual ya estaba muy avanzado.

“Atención todo el Perú, ustedes saben que yo he dado todo lo que he podido en las canciones, toda mi voz, he dado todo para ustedes. Ahora, por favor, yo quiero que me ayuden, por favor. ¡No me abandonen! (...) Le pido de todo corazón que me ayuden, les pido, por favor, que me ayuden, que no me dejen morir”, grabó un video entre lágrimas.

El 30 de diciembre del 2022, su esposa Gladys Lupinta, entre lágrimas, pidió a los seguidores de su esposo para que recen por su recuperación.

“Él estaba yendo bien después de la operación que le hicieron, pero no sé qué ha pasado. Lo que más deseo es que se mejore. Sé que, por su diabetes, la presión, la insuficiencia renal que tiene y el problema de fondo por el que lo operaron, su salud puede complicarse más, pero vamos a orar mucho, pido a través de tu medio de comunicación que sus fans hagan una cadena de oración por él”, declaró en aquel momento.