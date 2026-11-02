En los últimos días se viene vociferando una gran cantidad de noticias sobre lo que está ocurriendo en distintas partes del mundo con respecto al cambio en la temperatura de la Tierra y cómo esta va a afectar; sin embargo, hay una que ha saltado y preocupado en regiones como España, siendo esta la del calentamiento súbito estratosférico pero, ¿qué es? Aquí te lo contamos.

Qué es el calentamiento súbito estratosférico

Según National Geographic, el calentamiento súbito estratosférico es un fenómeno meteorológico extremo que ocurre directamente en la estratósfera polar, haciendo que este aumente su temperatura en cantidades altísimas ubicándose en la capa de la atmósfera situada aproximadamente entre los 10 y los 50 kilómetros de altitud.

En cuestión de pocos días, los termómetros de esta región pueden registrar un incremento de entre 30 °C y más de 50 °C. Este calentamiento anómalo rompe por completo con la dinámica habitual de la atmósfera superior y altera de forma radical la circulación de los vientos dominantes en el polo.

El papel clave del vórtice polar y su desestabilización

Para comprender por qué se produce este evento, es necesario observar el vórtice polar estratosférico. Durante los meses fríos, la escasez de radiación solar en las regiones polares genera un gigantesco remolino de aire helado que circula de oeste a este a gran velocidad alrededor del polo.

Función de escudo: En condiciones de estabilidad, un vórtice polar fuerte actúa como una barrera natural que encierra el aire extremadamente frío en el Ártico o la Antártida.

En condiciones de estabilidad, un vórtice polar fuerte actúa como una barrera natural que encierra el aire extremadamente frío en el Ártico o la Antártida. La ruptura: Durante un CSE, los vientos del vórtice se frenan bruscamente o llegan a invertir su dirección (soplando de este a oeste). Como consecuencia, el remolino se estira, se deforma o se divide en varios fragmentos.

¿Cuáles son las causas de este fenómeno en la atmósfera?

Este incremento térmico extremo no ocurre de manera aislada; su motor principal se encuentra en la troposfera (la capa inferior donde se desarrolla el tiempo que experimentamos a diario).

El proceso se desencadena debido a los siguientes factores:

Ondas planetarias (ondas de Rossby): Perturbaciones de gran escala generadas en la superficie terrestre —influenciadas por la interacción entre grandes sistemas de presión, continentes y cadenas montañosas— que se propagan verticalmente hacia la estratosfera.

Perturbaciones de gran escala generadas en la superficie terrestre —influenciadas por la interacción entre grandes sistemas de presión, continentes y cadenas montañosas— que se propagan verticalmente hacia la estratosfera. Transferencia de energía: Al alcanzar las capas altas, estas ondas “rompen” de forma similar a como lo hacen las olas del mar en la costa, transfiriendo una enorme cantidad de energía e impulso que frena el vórtice y comprime el aire, disparando la temperatura de forma abrupta.

¿Qué efectos tiene el calentamiento estratosférico en la superficie?

Uno de los mayores atractivos de este fenómeno para los meteorólogos es su capacidad para influir en las condiciones meteorológicas que vivimos a ras de suelo. No obstante, los efectos del CSE no son inmediatos y suelen tardar semanas en propagarse hacia abajo.

Cuando el vórtice polar se debilita o se fractura, la corriente en chorro (el flujo de vientos en altura que guía el paso de las borrascas) tiende a ondularse de manera muy pronunciada. Esto debilita los patrones habituales y facilita que masas de aire ártico o siberiano desciendan hacia latitudes medias, propiciando periodos de frío persistente o lluvias anómalas en amplias regiones.

¿Significa siempre una gran ola de frío?

Existe la falsa creencia de que un calentamiento súbito estratosférico garantiza de forma matemática una ola de frío severo en cualquier territorio. Si bien eleva considerablemente las probabilidades de bloqueos anticiclónicos y descensos térmicos, su impacto definitivo depende de variables complejas:

La forma en que se desplace o fragmente el vórtice polar.

La fase en la que se encuentren otros patrones climáticos regionales (como la Oscilación del Atlántico Norte).

Por esta razón, el monitoreo constante del calentamiento súbito estratosférico es una pieza clave para que los centros de predicción meteorológica logren anticipar tendencias estacionales a medio plazo.