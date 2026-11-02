El calentamiento súbito estratosférico explicado paso a paso: así se rompe el vórtice polar en la atmósfera y estas son sus consecuencias directas en el tiempo invernal. ¡Entérate aquí! (NASA Scientific Visualization Studio / Atousa Saberi)
El calentamiento súbito estratosférico explicado paso a paso: así se rompe el vórtice polar en la atmósfera y estas son sus consecuencias directas en el tiempo invernal. ¡Entérate aquí! (NASA Scientific Visualization Studio / Atousa Saberi)
Por Paolo Valdivia

En los últimos días se viene vociferando una gran cantidad de noticias sobre lo que está ocurriendo en distintas partes del mundo con respecto al cambio en la temperatura de la Tierra y cómo esta va a afectar; sin embargo, hay una que ha saltado y preocupado en regiones como España, siendo esta la del calentamiento súbito estratosférico pero, ¿qué es? Aquí te lo contamos.

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