Luego de años de esfuerzo laboral, muchos peruanos llegan a una etapa de su vida en la que reflexionan sobre su futuro y toman decisiones importantes para asegurar su bienestar durante la vejez. Entre las más comunes es acceder a una jubilación que tiene como propósito brindar una estabilidad económica en su retiro. Es así que, en la actualidad existen más de 770 mil adultos mayores que forman parte del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y reciben todos los meses beneficios de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). De hecho, el Decreto Ley n.º 19990 establece un monto máximo de pensión, siempre que se cumpla con dos requisitos fundamentales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL ES EL MONTO MÁXIMO DE PENSIÓN EN LA ONP 2025?

Todas las personas que deseen acceder a la pensión máxima de la Oficina de Normalización Previsional deben tener en cuenta que el monto asciende a S/ 893 y que deberán cumplir con dos requisitos fundamentales. Según la ONP, primero es haber cumplido 65 años como mínimo. Mientras que la segunda condición es haber aportado al Sistema Nacional de Pensiones por más de 20 años, lo que equivale a 240 meses. Esto permitirá que los adultos mayores puedan afrontar los gastos imprevistos, principalmente en celebraciones de fin de año.

Es importante mencionar que el monto mínimo de pensión para quienes han contribuido durante mencionado periodo se establece en S/ 600 este 2025. Asimismo, al cumplir estos requisitos les permitirá a los trabajadores acceder a la pensión máxima disponible en el sistema. También dicha jubilación está sujeto a una deducción del 4 % para al Seguro Social de Salud (EsSalud), lo cual se aplicará del monto bruto, asegurando que todos los adultos mayores cuenten con una atención médica digna.

¿QUIÉNES ACCEDEN A UNA PENSIÓN SI EL AFILIADO SOLTERO Y SIN HIJOS FALLECE?

Por lo general, si un asegurado del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) fallece, sus familiares pueden acceder a la pensión de orfandad o viudez. Aunque, en el caso de que el afiliado no haya tenido hijos y fuese soltero, según la normativa, permite que sus padres gestionen la denominada pensión de ascendencia. “Cuando ocurre el fallecimiento de un afiliado del Sistema Nacional de Pensiones, sus aportes permiten que su familia pueda acceder a la pensión de orfandad o viudez”, detalla.

Sin embargo, para gozar de este beneficio, se debe cumplir con una serie de requisitos indispensables. Entre ellos, el padre debe tener al menos 60 años y la madre 55. Si no se cumple con la edad mínima, podrán solicitarla únicamente si presentan una condición de invalidez, la cual debe estar acreditada con un certificado médico emitido por una comisión médica. Además, deben haber dependido económicamente del afiliado al SNP y no tener ingresos superiores al monto de la pensión que les correspondería.

VIDEO RECOMENDADO