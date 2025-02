Un eclipse lunar total pronto se desarrollará y nuestro país tendrá la oportunidad de ser testigo presencial de ello. Este impresionante fenómeno natural brinda a los amantes del universo la oportunidad de presenciar un evento poco común en el cielo. Para que no te pierdas ni un solo instante, te contamos todos los detalles sobre su fecha, horario y las mejores formas de observarlo.

¿EN QUÉ FECHA EXACTA SE PODRÁ PRESENCIAR EL ECLIPSE LUNAR TOTAL EN NUESTRO PAÍS?

El próximo jueves 13 de marzo del presente año, el planeta Tierra cubrirá completamente a la Luna con su sombra durante una hora y seis minutos. Esto provocará que la fase de umbra, el período en el que la Luna se oscurece en su totalidad, alcance su punto máximo a la 1:59 de la madrugada del 14 de marzo. En Perú, el fenómeno podrá apreciarse desde las 10:56 p.m. con la fase penumbral. Luego se desarrollará la oscuridad más notoria, que será a las 12:08 a.m., y posteriormente alcanzará su punto máximo a la 1:59 a.m. El eclipse total se extenderá hasta las 3:05 a.m. y culminará por completo a las 4:58 a.m.

¿EN QUÉ CONSISTE UN ECLIPSE LUNAR TOTAL?

Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se posiciona directamente entre el Sol y la Luna, bloqueando por completo la luz solar que normalmente la ilumina. Como resultado, la Luna queda sumergida en la sombra , obteniendo un característico tono rojizo en lugar de desaparecer por completo. Este efecto, conocido como “Luna de sangre”, se debe a la refracción de la luz en la atmósfera terrestre, que filtra los colores y proyecta un resplandor rojizo sobre la superficie lunar. A lo largo de la historia, este fenómeno ha despertado curiosidad y asombro en diversas culturas, siendo interpretado de diferentes maneras según sus creencias y conocimientos astronómicos.

¿QUÉ TIPOS DE ECLIPSES LUNARES EXISTEN?

Existen tres tipos de eclipses lunares: eclipses penumbrales, eclipses parciales y eclipses totales. Durante un eclipse penumbral, la Luna entra en la penumbra de la Tierra y solo se oscurece ligeramente. En un eclipse parcial, solo una parte de la Luna entra en la sombra de la Tierra y se oscurece parcialmente. En cambio, durante un eclipse lunar total, toda la Luna entra en la sombra de la Tierra y puede adquirir una tonalidad rojiza debido a la luz refractada.

¿CUÁL ES LA MEJOR FORMA DE VER EL ECLIPSE LUNAR?

Para observar este eclipse lunar en Perú de manera óptima, se necesita de un cielo despejado, por lo que una primera recomendación sería alejarse de los puntos principales de la ciudad, que suelen tener una mayor contaminación lumínica. Otro gran consejo es acudir a lugares elevados, como miradores, lomas y cerros. Además, revisa el pronóstico del tiempo para evitar problemas con nubes o lluvia que puedan obstruir la vista. Si complementamos estos pasos con binoculares o telescopios, tendremos asegurada una experiencia inigualable.

Por otro lado, si deseas capturar este momento, lo mejor será que te asegures con una cámara con variadas opciones de ajuste y un trípode para que puedas obtener la toma perfecta. Asimismo, si solo quieres disfrutar del evento de forma cómoda, lleva una silla confortable, bebidas calientes y abrigo, especialmente si planeas estar afuera por un tiempo prolongado.