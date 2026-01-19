A lo largo de los 365 días que conforman cada año, diversos eventos vinculados a la astronomía terminan llamando la atención debido a características muy puntuales, y esa espectacularidad que engloba a tanto plenilunios como alineación planetaria, entre otros fenómenos. Hoy calendario cosmográfico al respecto, remarca la presencia e impacto de hasta 2 eclipses lunares durante el 2026, y entre rangos de fechas que captan la atención de especialistas, y propios países desde donde puede observarse a plenitud.

ESTOS 2 ECLIPSES LUNARES SERÁN VISIBLES A NIVEL GLOBAL, SEGÚN CALENDARIO ASTRONÓMICO

La línea del tiempo en cuanto a la manifestación de eclipses se refiere, evidencia eventos celestiales ocurridos desde la antigüedad, y hasta el futuro, siendo el Año Nuevo 2026, el periodo donde de manera ensombrecida, el único satélite natural de la Tierra figurará en hasta dos oportunidades sobre firmamento.

De manera total denominándose como Luna de Sangre, y a inicios del mes de marzo, y parcial a fines de agosto, ambos fenómenos astronómicos terminan integrando un calendario que según la NASA también lo componen el desfile planetario del 28 de febrero, lluvia de meteoros de las Perseidas, entre otros sucesos celestiales de similares características como la Superluna del 24 de diciembre.

Cabe resaltar, que los dos eclipses lunares del 2026 lograrán manifestarse en firmamento luego que la Tierra situándose “exactamente entre la Luna y el Sol”, su sombra termine proyectándose sobre la superficie lunar hasta oscurecerla absoluta y también fragmentariamente.

ASÍ SE MANIFESTARÁ LA LUNA DE SANGRE EN 2026

Hoy un nuevo evento celeste se aproxima a nivel global, y sobre aquellos cielos donde anualmente el único satélite natural de la Tierra termina por manifestarse varias veces, siendo un Gran Eclipse el mismo que podrá observarse de manera inherente entre dos noches de días del tercer mes del año muy particulares.

Transcurre el 2026, y ahora la manifestación de la venidera Luna de Sangre, continúa representando un hecho sinigual donde dicho ensombrecimiento capaz de ser captado por el ojo humano, pasará a posicionarse sobre el firmamento entre el lunes 2 y miércoles 4 de marzo.

De acuerdo a la información compartida de manera oficial, este Gran Eclipse podrá visualizarse en gran parte del mundo, excepto Norteamérica e incluyendo las siguientes coordenadas donde las personas tendrán la chance de visualizarla desde entornos oscuros, y alejados de luces brillantes:

Antártida

Australia

Asia

Océano Pacífico occidental

Océano Índico

Europa

Océano Atlántico oriental

África

Con respecto a este evento astronómico puntual que ocurrirá en marzo 2026, la NASA brinda recomendaciones especializadas para que logres apreciarlo con éxito, sin embargo lo cierto es que a diferencia del que protagoniza el Sol en todo su esplendor, los binoculares, por ejemplo, no resultarán necesarios para esta ocasión tomando en consideración el bajo nivel de radiación presentado.

EL ECLIPSE SOLAR MÁS LARGO DEL SIGLO XXI Y UN DETALLE QUE LO VUELVE ESPECIAL

El tiempo transcurre, y la NASA continúa brindando detalles entorno a los eclipses solares que se manifiestan en firmamento cada cierto periodo, siendo en este caso puntual y particular, aquel que de manera total e histórica, estará registrándose a mediados de 2027.

De acuerdo a la información precisada oficialmente, dicho fenómeno astronómico podrá apreciarse desde la península ibérica, cruzando el estrecho de Gibraltar de oeste a este, y cubriendo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla durante aproximadamente 6 minutos con 22 segundos.

La fecha dada a conocer corresponde al 2 de agosto de 2027 cuando el eclipse solar total más largo del siglo XXI, termine registrándose en los firmamentos de países como España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia, mientras la ciudad egipcia de Luxor llama la atención por ser el lugar donde alcanzará su máximo apogeo.

Cabe resaltar, según lo precisa la propia NASA, que el 16 de julio de 2186 ocurrirá el mismo fenómeno, pero en esa oportunidad alcanzando los 7 minutos y 29 segundos para llegar a convertirse en el de mayor duración de la historia, extendiéndose así por tanto Colombia como Venezuela y Guyana.