Por Luis Carlo Merino

Astronómicamente, el firmamento representa aquella bóveda celeste que despierta curiosidad y cierto escepticismo a la vez, y sobre todo cuando se terminan produciendo impresionantes eventos caracterizados por la apariencia de los dos objetos más grandes observados en cielo. En relación a la manifestación de fenómenos calendarizados durante el 2026, hoy llama la atención la venidera presencia del único eclipse solar total del mencionado año, y luego de más de 24 meses llegando a visualizarse de manera espectacular a lo largo y ancho de diversas zonas globales.

