Astronómicamente, el firmamento representa aquella bóveda celeste que despierta curiosidad y cierto escepticismo a la vez, y sobre todo cuando se terminan produciendo impresionantes eventos caracterizados por la apariencia de los dos objetos más grandes observados en cielo. En relación a la manifestación de fenómenos calendarizados durante el 2026, hoy llama la atención la venidera presencia del único eclipse solar total del mencionado año, y luego de más de 24 meses llegando a visualizarse de manera espectacular a lo largo y ancho de diversas zonas globales.

¿CUÁNDO OCURRIRÁ EL PRÓXIMO Y ÚNICO ECLIPSE SOLAR TOTAL DEL 2026?

Nuevamente gran parte del mundo volverá a ser testigo de impresionante evento celestial gracias a la presencia en firmamento de un eclipse solar total cuyas características terminan llamando la atención, y luego de más de 24 meses oscurecerá el día de millones de personas.

De acuerdo a información compartida oficialmente por parte de la NASA, este tipo de ensombrecimiento se producirá el 12 de agosto 2026 cuando la Luna se interponga entre el ‘astro rey’ y la Tierra, y termine proyectando sombra muy particular tras el bloqueo de su luz a lo largo y ancho de algunos países.

Con respecto al impresionante eclipse solar total que suele transmitirse en vivo, y que figura calendarizado para dicha fecha, resulta importante destacar además que podrá visualizarse desde “Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal”, pero parcialmente sobre las siguientes áreas:

Europa

África

América del Norte

Océano Atlántico

Océano Ártico

Océano Pacífico

Cabe resaltar, que como parte de la magia que nos regala cada eclipse solar anualmente, este total del 12 de agosto 2026 en particular, le ofrecerá a dichas partes del mundo, variadas particularidades reflejadas en tanto horario como duración ascendente a los hasta 2 minutos con 18 segundos, y mucho más según lo precisa la NASA.

LAS RECOMENDACIONES QUE TE BRINDA LA NASA PARA VISUALIZAR CON SEGURIDAD EL ECLIPSE SOLAR TOTAL DEL 12 DE AGOSTO 2026

A través del firmamento, cierta cantidad de países del mundo tendrá el privilegio de ser el epicentro de un recorrido que abarcará varias ciudades cuando el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto esté en movimiento, tal y como lo informa la NASA, agencia estadounidense que además difunde el evento astronómico por todo lo alto junto a tips y/o recomendaciones básicas para disfrutarlo a plenitud.

En ese sentido, puntualiza precisamente que si por ejemplo, observas de manera directa al Sol sin la protección adecuada, ello podría originarte daños oculares que a su vez provocan cataratas, fotoqueratitis, Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE), visión borrosa e incluso ceguera.

Asimismo, y ante la manifestación y confirmación del eclipse solar total pronosticado para este miércoles 12 de agosto, la NASA recomienda que como parte de las normas de seguridad, las personas beneficiadas aprecien el eclipse solar total colocándose gafas de visualización solar también conocidas como gafas de eclipse o un visor solar de mano (norma internacional ISO 12312-2) durante el tiempo que dure el fenómeno astronómico.

Españoles e incluso ciudadanos y residentes de países de América del Norte, tendrán la chance de poder apreciar sin riesgo alguno el eclipse solar total del 12 de agosto 2026, solo haciendo uso de gafas especiales. (Fuente: iStock) / Paola Giannoni

Teniendo en cuenta la protección de la salud ocular, la NASA te comparte los siguientes tips generales a considerar para lograr una óptima visualización del evento sideral y máxima experiencia:

No observes el Sol a través de una lente de cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras las gafas o el visor estén protegiéndote, ya que los rayos solares concentrados podrían quemarlos mediante el filtro y terminar causándote lesiones oculares graves .

. Observa el Sol a través de anteojos para eclipses o de un visor solar de mano durante las fases parciales antes y después de la totalidad .

. Observa el eclipse directamente sin la protección ocular adecuada solo cuando la Luna oscurece de manera completa la cara brillante del Sol, y durante el breve y espectacular período conocido como totalidad .

. Tan pronto como veas reaparecer incluso una mínima parte del Sol brillante después de la totalidad, inmediatamente debes volver a ponerte los anteojos para eclipses o usar un visor solar de mano.

Toma en consideración que este eclipse solar total del 2026 no llegará a todos los rincones del mundo, y volverá a ocurrir el 22 de julio de 2028, no sin antes visualizarse uno anular calendarizado para el 26 de enero del mismo año, y que incluso llegará a verse desde Ecuador, Perú, Brasil, Surinam, España, y Portugal.