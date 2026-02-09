¿Cuándo será el eclipse más largo del siglo? El día se convertirá en noche durante casi 7 minutos

Astronómicamente, el firmamento es la bóveda celeste que despierta mayor curiosidad y cierto escepticismo a la vez, pero sobre todo cuando se producen impresionantes eventos como el afamado eclipse. En ese sentido, hoy llama la atención que la NASA confirme la ocurrencia de dicho fenómeno, y hacia el próximo año generando cambios drásticos ligados a su duración, visión diurna, entre otras características a partir de las cuales terminará convirtiéndose en el más largo del siglo XXI, e irrepetible para la humanidad dentro de los próximos 100 años.

CUÁNDO SE PRODUCIRÁ EL ECLIPSE MÁS LARGO DEL SIGLO QUE POR CASI 7 MINUTOS CONVERTIRÁ AL DÍA EN NOCHE

El tiempo transcurre, y la NASA continúa brindando detalles entorno a los eclipses solares que se manifiestan en firmamento cada cierto periodo, siendo en este caso puntual y particular, aquel que de manera total e histórica, estará registrándose a mediados de 2027.

De acuerdo a la información precisada oficialmente, dicho fenómeno astronómico podrá apreciarse desde la península ibérica, cruzando el estrecho de Gibraltar de oeste a este, y cubriendo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla durante aproximadamente 6 minutos con 22 segundos.

La fecha dada a conocer corresponde al 2 de agosto de 2027 cuando el eclipse solar total más largo del siglo XXI, termine registrándose en los firmamentos de países como España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia, mientras la ciudad egipcia de Luxor llama la atención por ser el lugar donde alcanzará su máximo apogeo.

Cabe resaltar, según lo precisa la propia NASA, que el 16 de julio de 2186 ocurrirá el mismo fenómeno, pero en esa oportunidad alcanzando los 7 minutos y 29 segundos para llegar a convertirse en el de mayor duración de la historia, extendiéndose así por tanto Colombia como Venezuela y Guyana.

LAS RECOMENDACIONES QUE BRINDA LA NASA PARA OBSERVAR CON SEGURIDAD CUALQUIER TIPO DE ECLIPSE SOLAR

A través del firmamento, cierta cantidad de países del mundo cuenta con el privilegio de convertirse en el epicentro de recorridos que abarcan varias ciudades cuando el eclipse solar parcial, total o anular, se encuentra en movimiento, tal y como lo refiere la NASA siendo la reconocida agencia estadounidense que al respecto, brinda recomendaciones básicas a fin de que podamos disfrutarlo sin dañar nuestra salud ocular.

En ese sentido, puntualiza precisamente que si por ejemplo, observas de manera directa al ‘astro rey’, y sin la protección adecuada, ello puede llegar a originarte afecciones que a su vez provocan cataratas, fotoqueratitis, Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE), visión borrosa e incluso ceguera.

A propósito de venideros eclipses como el total más largo del siglo XXI previsto para el 2 de agosto de 2027, la NASA te recomienda que como parte de las normas de seguridad difundidas, las personas beneficiadas lo aprecien colocándose gafas de visualización solar o visor solar de mano (norma internacional ISO 12312-2) durante el tiempo que se prolongue el fenómeno astronómico.

Teniendo en cuenta la protección de la salud ocular, la agencia norteamericana te comparte los siguientes tips y recomendaciones a considerar para lograr una óptima observación del evento sideral y máxima experiencia:

No observes el Sol a través de una lente de cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras las gafas o el visor estén protegiéndote, ya que los rayos solares concentrados podrían quemarlos mediante el filtro y terminar causándote lesiones oculares graves .

. Observa el Sol a través de anteojos para eclipses o de un visor solar de mano durante las fases parciales antes y después de la totalidad.

Observa el eclipse directamente sin la protección ocular adecuada solo cuando la Luna oscurece de manera completa la cara brillante del Sol, y durante el breve y espectacular período conocido como totalidad .

. Tan pronto como veas reaparecer incluso una mínima parte del Sol brillante después de la totalidad, inmediatamente debes volver a ponerte los anteojos para eclipses o usar un visor solar de mano.

Resulta importante mencionar y destacar a la vez gracias a información compartida por parte de la NASA, y en relación a los eclipses como tal, que estos son los siguientes tipos que estarán manifestándose en firmamento hasta el 2026, y tras el ocurrido parcialmente el 21 de setiembre de 2025:

17 de febrero de 2026 (Anular) / Antártida (con eclipse parcial en Antártida, África, Sudamérica, océano Pacífico, océano Atlántico y océano Índico)

/ Antártida (con eclipse parcial en Antártida, África, Sudamérica, océano Pacífico, océano Atlántico y océano Índico) 12 de agosto de 2026 (Total) / Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña área de Portugal (con eclipse parcial en Europa, África, Norteamérica, océano Atlántico, océano Ártico y océano Pacífico)

¿CÓMO Y DÓNDE VER EL “ANILLO DE FUEGO” QUE FIGURA CALENDARIZADO PARA EL 17 DE FEBRERO 2026?

Nuevamente gran parte del mundo volverá a ser testigo de impresionante evento celestial gracias a la presencia en firmamento del Eclipse Solar con características de anularidad que la llevan a reconocerse también, y de manera popular, como “Anillo de Fuego”.

De acuerdo a información compartida por parte de la NASA, este tipo de ensombrecimiento a diferencia del total que se produce cuando la Luna bloquea completamente al ‘astro rey’, ofrece también una hibridez cuyas características hacen notar una especie de aro alrededor del borde.

Con respecto al eclipse solar anular denominado como “Anillo de Fuego”, y que figura calendarizado para este 17 de febrero, resulta importante destacar además que podrá visualizarse desde la Antártida, y las siguientes zonas aunque parcialmente si te ubicas en el Océano Pacífico, Atlántico e Índico:

AMÉRICA DEL SUR

- Argentina

- Chile

ÁFRICA

- Sudáfrica

- Botsuana

- Mozambique

- Madagascar

- Tanzania

Cabe resaltar, que como parte de la magia que nos regala cada eclipse solar anualmente, este anular del 17 de febrero 2026 en particular, le ofrecerá a dichas partes de América del Sur y África, variadas particularidades reflejadas en horario, duración ascendente a los hasta 2 minutos con 20 segundos, y mucho más de acuerdo a información compartida por parte del portal especializado, Space.

