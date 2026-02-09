¿Cuándo será el eclipse más largo del siglo? El día se convertirá en noche durante casi 7 minutos

Por Redacción EC

Astronómicamente, el firmamento es la bóveda celeste que despierta mayor curiosidad y cierto escepticismo a la vez, pero sobre todo cuando se producen impresionantes eventos como el afamado eclipse. En ese sentido, hoy llama la atención que la NASA confirme la ocurrencia de dicho fenómeno, y hacia el próximo año generando cambios drásticos ligados a su duración, visión diurna, entre otras características a partir de las cuales terminará convirtiéndose en el más largo del siglo XXI, e irrepetible para la humanidad dentro de los próximos 100 años.

