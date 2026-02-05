Astronómicamente, el firmamento es aquella bóveda celeste que despierta curiosidad y cierto escepticismo a la vez, y sobre todo cuando se llevan a cabo impresionantes eventos que cambian de manera drástica la apariencia de los dos objetos más grandes observados en cielo. En relación a la manifestación de fenómenos calendarizados durante el 2026, hoy llama la atención la presencia de un “Anillo de Fuego” cuya formación trasciende a partir de su trayectoria, y la duración que permite visibilizarla a nivel global, pero solamente apreciable para ciertas poblaciones.

¿CUÁNDO Y CÓMO VER EL “ANILLO DE FUEGO” QUE SE MANIFESTARÁ EN 2026?

Nuevamente gran parte del mundo volverá a ser testigo de impresionante evento celestial gracias a la presencia en firmamento del Eclipse Solar con características de anularidad que la llevan a reconocerse también, y de manera popular, como “Anillo de Fuego”.

De acuerdo a información compartida por parte de la NASA, este tipo de ensombrecimiento a diferencia del total que se produce cuando la Luna bloquea completamente al ‘astro rey’, ofrece también una hibridez cuyas características hacen notar una especie de aro alrededor del borde.

Con respecto al eclipse solar anular denominado como “Anillo de Fuego”, y que figura calendarizado para este 17 de febrero, resulta importante destacar además que podrá visualizarse desde la Antártida, y las siguientes zonas aunque parcialmente si te ubicas en el Océano Pacífico, Atlántico e Índico:

AMÉRICA DEL SUR

- Argentina

- Chile

ÁFRICA

- Sudáfrica

- Botsuana

- Mozambique

- Madagascar

- Tanzania

Cabe resaltar, que como parte de la magia que nos regala cada eclipse solar anualmente, este anular del 17 de febrero 2026 en particular, le ofrecerá a dichas partes de América del Sur y África, variadas particularidades reflejadas en horario, duración ascendente a los hasta 2 minutos con 20 segundos, y mucho más de acuerdo a información compartida por parte del portal especializado, Space.

ESTAS SON LAS FECHAS Y UBICACIONES DE LOS PRÓXIMOS ECLIPSES SOLARES ANULARES

6 de febrero de 2027 (Chile, Argentina, Uruguay, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín y Nigeria)

26 de enero de 2028 (Islas Galápagos, Ecuador, Brasil, Guayana Francesa, Portugal, Marruecos y España)

1 de junio de 2030 (Argelia, Túnez, Grecia, Turquía, Rusia, Kazajstán, China y Japón)

21 de mayo de 2031 (Angola, Zambia, República Democrática del Congo, Tanzania, India, Sri Lanka, Islas Nicobar, Tailandia, Malasia e Indonesia)

9 de mayo de 2032 (Océano Antártico)

12 de setiembre de 2034 (Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay, Brasil e Isla Gough)

9 de marzo de 2035 (Nueva Zelanda y el atolón Reao (Tuamotos))

ESTAS SON LAS RECOMENDACIONES QUE TE BRINDA LA NASA PARA OBSERVAR CON SEGURIDAD EL “ANILLO DE FUEGO” 2026

A través del firmamento, cierta cantidad de países del mundo tendrá el privilegio de ser el epicentro de un recorrido que abarcará varias ciudades cuando el eclipse solar anular del martes 17 de febrero esté en movimiento, tal y como lo informa la NASA, agencia estadounidense que además difunde el evento astronómico por todo lo alto junto a tips y/o recomendaciones básicas para disfrutarlo a plenitud.

En ese sentido, puntualiza precisamente que si por ejemplo, observas de manera directa al Sol sin la protección adecuada, ello podría originarte daños oculares que a su vez provocan cataratas, fotoqueratitis, Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE), visión borrosa e incluso ceguera.

Asimismo, y ante la manifestación y confirmación del “Anillo de Fuego” pronosticado para este martes 17 de febrero, la NASA recomienda que como parte de las normas de seguridad, las personas beneficiadas aprecien el eclipse solar total colocándose gafas de visualización solar también conocidas como gafas de eclipse o un visor solar de mano (norma internacional ISO 12312-2) durante el tiempo que dure el fenómeno astronómico.

Chilenos y argentinos con gafas especiales podrán apreciar el eclipse solar anular de febrero 2026 sin riesgo alguno. (Fuente: iStock) / Paola Giannoni

Teniendo en cuenta la protección de la salud ocular, la NASA te comparte los siguientes tips generales a considerar para lograr una óptima visualización del evento sideral y máxima experiencia:

No observes el Sol a través de una lente de cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras las gafas o el visor estén protegiéndote, ya que los rayos solares concentrados podrían quemarlos mediante el filtro y terminar causándote lesiones oculares graves .

. Observa el Sol a través de anteojos para eclipses o de un visor solar de mano durante las fases parciales antes y después de la totalidad .

. Observa el eclipse directamente sin la protección ocular adecuada solo cuando la Luna oscurece de manera completa la cara brillante del Sol, y durante el breve y espectacular período conocido como totalidad .

. Tan pronto como veas reaparecer incluso una mínima parte del Sol brillante después de la totalidad, inmediatamente debes volver a ponerte los anteojos para eclipses o usar un visor solar de mano.

Cabe resaltar y recordar, que este eclipse solar anular 2026 no llegará a todos los rincones del mundo, estableciéndose solamente en hasta 2 países sudamericanos, por ejemplo, y recorriendo también el firmamento de los territorios africanos señalados líneas arriba.