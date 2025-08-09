A lo largo de los 365 días que conforman el 2025, diversos eventos vinculados a la astronomía llaman la atención por sus características, y esa espectacularidad que engloba tanto plenilunios como alineación planetaria, entre otros fenómenos. En ese sentido, y si disfrutas observando el cielo peruano durante cada noche sobre todo, la información proporcionada a continuación entorno al calendario cosmográfico de agosto 2025, sin duda te sorprenderá y mantendrá expectante tomando en consideración fechas puntuales.

El tiempo transcurre, y la National Aeronautics and Space Administration (NASA) continúa brindando detalles entorno a los eventos celestiales que van ocurriendo mes a mes, siendo el octavo aquel donde el firmamento será el escenario de maravillosos plenilunios, y hasta conjunción de planetas sinigual.

Con respecto a la calendarización de fenómenos astronómicos durante lo que resta del 2025, te compartimos el listado integrado por cada manifestación cosmográfica cuyas características figuran previstas para que aparezcan en cielo peruano también durante agosto:

1 DE AGOSTO

- Luna en cuarto creciente visible desde las 7.41 de la mañana.

8 DE AGOSTO

- Luna llena visible desde las 2.55 de la mañana en dirección a la constelación Capricornus.

10 DE AGOSTO

- Los planetas Venus y Júpiter estarán próximos en el cielo, y en dirección a la constelación de los gemelos (Gemini).

11 DE AGOSTO

- La Luna y el planeta Saturno estarán próximos en el cielo, y en dirección a la constelación de los peces (Pisces).

12 DE AGOSTO

- Lluvia de estrellas fugaces denominadas como “Perseidas”.

- El máximo de esta lluvia de meteoros probablemente sea visible durante la noche hasta el día 13.

- Las “Perseidas” se generan cuando la Tierra atraviesa una nube de pequeñísimas partículas expulsadas hacia el espacio interplanetario por parte del cuerpo del cometa 109P/Swift-Tuttle.

15 DE AGOSTO

- Luna de cuarto menguante visible desde las 12.12 a.m., y en dirección a la constelación Aries.

18 DE AGOSTO

- Mercurio alcanza su máxima elongación oeste.

- “A medida que Mercurio orbita alrededor del Sol, hay momentos en los que dicho planeta aparenta ubicarse con respecto a nosotros —observadores terrestres— lo más lejos “hacia el este” o “hacia el oeste” del astro rey en el cielo.

Entonces significa que Mercurio ha alcanzado su máxima elongación este u oeste, respectivamente", revela la Agencia Andina gracias a información proporcionada por la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA).

19, 20 Y 21 DE AGOSTO

- La Luna, Mercurio, Venus y Júpiter, próximos en el cielo, y en dirección a las constelaciones Gemini y Cáncer.

22 DE AGOSTO

- Luna nueva visible desde la 1.06 a.m., y en dirección a la constelación Leo.

30 DE AGOSTO

- Luna en cuarto creciente hasta el día 31 (1.25 a.m.), y en dirección a la constelación Scorpius.

Asimismo, y entorno precisamente a la lista de eventos astronómicos calendarizados, te contamos que un eclipse solar total pasará a convertirse en el más largo de la historia por primera vez en 12 mil años, y tanto Colombia como Venezuela y Guyana ubicados dentro de América del Sur, serán los países afortunados mediante la manifestación de este suceso sin precedentes para la humanidad.

Según la NASA, el evento como tal ocurrirá el 16 de julio de 2186, y terminará durando 7 minutos con 29 segundos, razón por la cual se te recomienda proteger la salud ocular tomando en cuenta los siguientes consejos:

No observes el Sol a través de una lente de cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras las gafas o el visor estén protegiéndote porque los rayos solares concentrados podrían quemarlos mediante el filtro y finalmente causarte lesiones oculares graves .

. Observa el Sol a través de anteojos para eclipses o de un visor solar de mano durante las fases parciales antes y después de la totalidad .

. Observa el eclipse directamente sin la protección ocular adecuada solo cuando la Luna oscurece completamente la cara brillante del Sol, durante el breve y espectacular período conocido como totalidad .

. Tan pronto como veas reaparecer incluso una mínima parte del Sol brillante después de la totalidad, inmediatamente debes volver a ponerte los anteojos para eclipses o usar un visor solar de mano.

Resulta importante mencionar y destacar por parte de la NASA, y en relación a los eclipses como tal, que estos son los siguientes tipos que estarán manifestándose en firmamento hasta el venidero 2026: