El calendario astronómico de octubre traerá consigo una secuencia de fenómenos visibles desde el Perú, ideales para quienes disfrutan observar el cielo nocturno. A lo largo del mes se podrán distinguir fases de la Luna, alineaciones con planetas como Saturno, Júpiter, Venus y Marte, además de la máxima elongación este de Mercurio, uno de los eventos más esperados por los aficionados.

Algunos espectáculos podrán disfrutarse a simple vista, mientras que otros se apreciarán mejor con artículos especiales. La Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida) recuerda que octubre es propicio para la observación y anima a no perderse estas postales cósmicas. A continuación, te contamos todo sobre este tema.

¿CUÁNDO SE PRODUCIRÁN LAS FASES DE LA LUNA EN OCTUBRE?

La Luna mostrará sus principales fases en estas fechas:

Luna llena: 6 de octubre a las 10:48 p. m., en Piscis y a 361,456 km de la Tierra.

Cuarto menguante: 13 de octubre a la 1:13 p. m., en la constelación de Géminis.

Luna nueva: 21 de octubre a las 7:25 a. m., en Virgo, a más de 404,000 km de distancia.

Cuarto creciente: 29 de octubre a las 11:21 a. m., en Capricornio.

Cada una de estas etapas marcará momentos distintos para observar el cielo: desde el brillo intenso de la luna llena hasta la oscuridad de la luna nueva, que facilita la visibilidad de estrellas y constelaciones.

(Foto: AFP)

¿EN QUÉ FECHAS LA LUNA SE ACERCARÁ A LOS PLANETAS?

El 5 de octubre, por la mañana, se verá junto a Saturno en dirección a Acuario y Piscis.

El 13, al atardecer, estará próxima a Júpiter, entre Géminis y Cáncer.

El 18, en horas de la tarde, se alineará con Venus en Virgo, ofreciendo una de las escenas más esperadas del mes.

El 23, en Libra, la Luna se ubicará casi en línea con Marte y Mercurio.

Estos acercamientos visuales mostrarán cómo la Luna se desplaza entre constelaciones y se une, desde nuestra perspectiva, a otros astros brillantes, generando escenas ideales para los observadores y fotógrafos.

¿QUÉ DESTACARÁ DEL PLANETA MERCURIO EN OCTUBRE?

El 29 de octubre a las 5:02 p. m., Mercurio alcanzará su máxima elongación este en la constelación de Escorpio, con un ángulo de 23.9° y magnitud -0.2. Será visible hacia el oeste poco después del atardecer, mostrando una fase menguante y con un tamaño aparente en crecimiento, según informa la agencia Andina.

Se trata de uno de los mejores momentos del año para observarlo, ya que suele ser difícil de localizar por su cercanía con el Sol. Quienes logren identificarlo podrán disfrutar de una vista poco común antes de que desaparezca en el horizonte.

¿CÓMO RECOMIENDA CONIDA DISFRUTAR DE ESTOS EVENTOS?

La Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial aconseja mirar hacia el oeste tras la puesta del Sol. Aunque los fenómenos pueden verse sin ayuda, el uso de binoculares o telescopios permitirá distinguir más detalles y vivir una experiencia enriquecedora.

También se recomienda buscar lugares alejados de la contaminación lumínica y con cielos despejados, condiciones que hacen la diferencia entre una observación básica y una velada astronómica inolvidable.