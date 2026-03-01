Llegó marzo 2026 y, con ello, nuevos fenómenos astronómicos que iluminarán el cielo nocturno durante los próximos días. En esta oportunidad, la Luna de Sangre o conocida también como Luna Roja promete sorprender a más de un fanático por su imponente aparición que podrá verse en varios países del mundo. De hecho, este eclipse lunar total será el primero del año y uno de los más esperados por los seguidores, quienes esperan que el cielo se encuentre despejado y favorable para contemplar este acontecimiento celeste. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO SE PODRÁ VER LA LUNA DE SANGRE 2026?

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la Luna de Sangre ocurrirá este martes 3 de marzo, cuando el satélite natural adquiera un intenso tono rojo anaranjado al atravesar por completo la sombra de la Tierra. Es así que, este fenómeno astronómico se podrá ver en diferentes países del mundo, como en el este de Asia; Australia y Nueva Zelanda; oeste de América del Norte y América Central y parte del Océano Pacífico. En el caso de Sudamérica únicamente serán visibles las fases parciales o penumbrales del evento.

#astrofisica #aprenderentiktok #cienciaentiktok #curiosidades ♬ Last Hope (Over Slowed + Reverb) - Steve Ralph @margomezh 🌕 La Luna se volverá roja este 3 de marzo. Y no es una metáfora. Llega la Luna de sangre, uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes del año. Durante un eclipse lunar total, la Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna y su sombra la cubrirá por completo… tiñéndola de un intenso color rojizo. Ese tono no es magia: es ciencia. La atmósfera terrestre filtra la luz del Sol, dejando pasar solo los colores más cálidos, que se reflejan sobre la superficie lunar. No necesitas telescopio ni protección especial. Si el cielo está despejado, millones de personas podrán verlo a simple vista. Este 3 de marzo, el espectáculo está garantizado. 👉 Mira al cielo. La Luna tiene algo que contarte. #ciencia

En cuanto al inicio de la también llamada Luna de Sangre iniciará a las 11:04 UTC y se extenderá hasta las 12:02 UTC, teniendo una duración de casi 58 minutos. Aunque, el instante central del fenómeno astronómico se producirá a las 11:33 UTC, momento en el que la Luna quedará inmersa en la zona más densa de la sombra proyectada por la Tierra. No obstante, el fenómeno en su totalidad se extenderá por un lapso de 5 horas y 39 minutos. Por otro lado, para presenciar el eclipse lunar total no es necesario utilizar alguna protección solar, por lo que se recomienda tener una buena ubicación y usar binoculares o telescopio para una mejor experiencia.

RECOMENDACIONES PARA VER LA LUNA DE SANGRE 2026