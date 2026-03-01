Por Redacción EC

Llegó marzo 2026 y, con ello, nuevos fenómenos astronómicos que iluminarán el cielo nocturno durante los próximos días. En esta oportunidad, la Luna de Sangre o conocida también como Luna Roja promete sorprender a más de un fanático por su imponente aparición que podrá verse en varios países del mundo. De hecho, este eclipse lunar total será el primero del año y uno de los más esperados por los seguidores, quienes esperan que el cielo se encuentre despejado y favorable para contemplar este acontecimiento celeste. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.