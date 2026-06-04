Las Elecciones 2026 en el Perú definen el futuro político del país en una jornada decisiva. Sin embargo, por diversos motivos como viajes, compromisos laborales, problemas de salud o simple desinterés, miles de ciudadanos se preguntan: ¿Qué pasa si no voy a votar en la segunda vuelta?

En el Perú, el voto es un derecho, pero también una obligación ciudadana legal para todos los residentes inscritos en el padrón electoral a partir de los 18 años hasta los 70 años (para los mayores de 70, el voto es facultativo). No asistir a las urnas este domingo de junio acarrea serias consecuencias legales y económicas. A continuación, te explicamos a detalle los montos de las multas, las restricciones civiles que enfrentarás y cómo tramitar una dispensa ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

¿De cuánto es la multa por no votar en la segunda vuelta 2026?

Si decides no acudir a tu centro de votación, el JNE te impondrá una multa administrativa por omisión al sufragio. Según la Ley N° 28859, los montos de estas multas son escalonados y se calculan según el nivel de pobreza del distrito que figura en tu Documento Nacional de Identidad (DNI), bajo la clasificación del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Para este proceso electoral, los valores aproximados de las multas son los siguientes:

Distrito considerado “No Pobre”: S/ 110.00

S/ 110.00 Distrito considerado “Pobre”: S/ 55.00

S/ 55.00 Distrito considerado “Pobre Extremo”: S/ 27.50

Es fundamental recalcar que las multas de la primera vuelta (celebrada en abril) y la segunda vuelta son acumulativas. Si no asististe a ninguna de las dos jornadas electorales, deberás pagar la suma de ambas infracciones.

¿Cuál es la multa si fui elegido miembro de mesa y no asisto?

El rol de los miembros de mesa (titulares y suplentes) es vital para la instalación y el correcto desarrollo de la jornada electoral. Si fuiste seleccionado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y no acudes a cumplir con tu deber, la sanción económica es considerablemente más alta.

Multa por no ejercer como miembro de mesa: S/ 275.00

¿Qué pasa si no cumplo como miembro de mesa y tampoco voto? Si te ausentas por completo, las multas se acumulan. Por ejemplo, si vives en un distrito clasificado como “No Pobre”, recibirás la multa de S/ 275.00 por abandonar tu mesa de sufragio más la multa de S/ 110.00 por no votar, alcanzando un monto total de S/ 385.00. Esta misma regla aplica si la mesa se tuvo que instalar con los electores de la fila porque los miembros titulares y suplentes no llegaron a tiempo.

¿Qué restricciones civiles y comerciales tendré si no pago la multa?

Muchos ciudadanos cometen el error de pensar que las multas electorales se pueden ignorar sin consecuencias. Sin embargo, el Estado peruano restringe una gran cantidad de derechos civiles, comerciales y administrativos a quienes figuren como “deudores” en el sistema del JNE.

Si no pagas tu multa, te verás impedido de realizar las siguientes acciones cotidianas:

Trámites bancarios y financieros: No podrás solicitar préstamos, abrir cuentas bancarias, tarjetas de crédito, ni cobrar cheques.

No podrás solicitar préstamos, abrir cuentas bancarias, tarjetas de crédito, ni cobrar cheques. Gestiones notariales y registrales: Estarás impedido de firmar contratos de compraventa de inmuebles o vehículos, realizar transferencias de propiedad o registrar poderes.

Estarás impedido de firmar contratos de compraventa de inmuebles o vehículos, realizar transferencias de propiedad o registrar poderes. Trámites del DNI y Brevete: El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) bloqueará la renovación, duplicado o actualización de datos de tu DNI. Asimismo, no podrás tramitar ni revalidar tu licencia de conducir.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) bloqueará la renovación, duplicado o actualización de datos de tu DNI. Asimismo, no podrás tramitar ni revalidar tu licencia de conducir. Viajes al extranjero: No podrás realizar trámites migratorios ni obtener el pasaporte si tienes deudas pendientes.

No podrás realizar trámites migratorios ni obtener el pasaporte si tienes deudas pendientes. Trabajo en el sector público: Quedas inhabilitado para ser nombrado funcionario del Estado, postular a convocatorias CAS o firmar contratos con entidades públicas.

¿Cómo saber si tengo multas electorales pendientes en el JNE?

Saber si tienes una deuda con el sistema electoral es un proceso rápido y 100% digital. El Jurado Nacional de Elecciones cuenta con una plataforma habilitada para todos los ciudadanos. Solo debes seguir estos pasos:

Ingresa al portal oficial de Consulta de Multas Electorales del JNE ( multas.jne.gob.pe ). Digita tu número de DNI y el código de verificación que aparece en la pantalla. Haz clic en “Consultar”.

El sistema te mostrará inmediatamente si tienes omisiones al sufragio o a la instalación de mesa pendientes de pago, detallando el año del proceso electoral y el monto exacto de la deuda.

¿En qué casos puedo solicitar una dispensa o justificación electoral?

Si no pudiste votar por una razón de fuerza mayor plenamente justificada, la ley te permite solicitar una dispensa (para omisión al voto) o una justificación (para omisión a la mesa de sufragio). El trámite se realiza de manera virtual a partir del día siguiente de las elecciones y está sujeto a la evaluación del JNE tras el pago de una tasa administrativa.

Los casos válidos para librarte de la multa incluyen:

Salud y condiciones médicas: Enfermedades graves, cirugías, hospitalizaciones o haber dado positivo a enfermedades infectocontagiosas que impidan la movilidad (requiere certificado médico o descanso emitido por EsSalud, Minsa o clínica privada).

Enfermedades graves, cirugías, hospitalizaciones o haber dado positivo a enfermedades infectocontagiosas que impidan la movilidad (requiere certificado médico o descanso emitido por EsSalud, Minsa o clínica privada). Viajes al extranjero por estudios o salud: Debes presentar pasajes, visados o constancias de la institución educativa o médica del exterior.

Debes presentar pasajes, visados o constancias de la institución educativa o médica del exterior. Pérdida o robo del DNI: Si te robaron el documento el mismo día de la elección o días previos, debes adjuntar la denuncia policial respectiva.

Si te robaron el documento el mismo día de la elección o días previos, debes adjuntar la denuncia policial respectiva. Desastres naturales o casos de fuerza mayor: Situaciones climáticas extremas que impidieron el acceso físico al local de votación.

¿Cómo y dónde pagar las multas de la segunda vuelta?

Si no cuentas con una justificación válida, lo mejor es regularizar tu situación económica lo antes posible para evitar los bloqueos administrativos antes mencionados. El pago se puede realizar a través de canales virtuales y presenciales autorizados:

Págalo.pe: La plataforma digital del Banco de la Nación permite pagar la tasa por multas electorales desde cualquier celular o computadora con tarjeta de débito o crédito. Solo debes buscar la opción “JNE - Multas electorales” e ingresar tu DNI.

La plataforma digital del Banco de la Nación permite pagar la tasa por multas electorales desde cualquier celular o computadora con tarjeta de débito o crédito. Solo debes buscar la opción “JNE - Multas electorales” e ingresar tu DNI. Banco de la Nación: De forma presencial en cualquier agencia del país indicando el número de tu DNI.

De forma presencial en cualquier agencia del país indicando el número de tu DNI. Cajas del JNE: Ubicadas en las sedes principales del Jurado Nacional de Elecciones.

Recuerda que el procesamiento del pago puede tardar entre 24 y 48 horas hábiles para verse reflejado en el sistema del Reniec y del JNE, por lo que se recomienda realizar el pago con anticipación si necesitas hacer un trámite urgente.