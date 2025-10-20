El Canal Patria Digital informó este último miércoles 15 de octubre comenzó el pago del Ingreso contra la Guerra Económica, junto con el bono de Fin de Año, ambos dirigidos a los empleados del sector público en Venezuela. Si eres parte de este grupo de beneficiarios, aquí te explicamos cómo se llevará a cabo la entrega de estos apoyos económicos.

El monto entregado por concepto del Ingreso contra la Guerra Económica fue de 23.880 bolívares, lo que equivale a 119,93 dólares, tomando como referencia la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), fijada en 199,10 bolívares por dólar. A esto se sumó el bono de Fin de Año, otorgado por un valor de 3.980 bolívares, equivalente a 19,98 dólares al mismo tipo de cambio.

En total, los empleados públicos recibieron 27.860 bolívares. Sin embargo, si se compara esta cifra con el valor de la Canasta Alimentaria en Maracaibo —que, según la Cámara de Comercio local, alcanzó los 102.933 bolívares en septiembre para una familia de cinco personas—, el ingreso representa apenas el 27,06% del costo total necesario para cubrir los alimentos básicos.

Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria

Ingresa al portal oficial www.patria.org.ve con tu usuario y contraseña.

Dirígete a la sección “Protección Social” en el menú principal.

en el menú principal. Accede al apartado “Monedero” .

. Selecciona el monedero de origen, especifica el monto a transferir y el destino de los fondos.

Haz clic en “Aceptar” y luego en “Confirmar” para continuar con la operación.

y luego en para continuar con la operación. Espera la validación del sistema y ¡la transacción estará completada!

Para qué se puede utilizar el Sistema Patria

Es bien sabido que los bonos que otorga cada cierto tiempo el Gobierno de Nicolás Maduro puede ser transferido a una cuenta bancaria para el uso necesario. Sin embargo, para sacarle provecho a estos beneficios existen múltiples recomendaciones, como:

Pagar servicios públicos (Corpoelec, Cantv, hidrológicas).

Recarga y pago de celulares (Movistar, Movilnet y Digitel).

Recarga de Simple TV.

Pago de gasolina subsidiada.

Compras de comercia a través de BiopagoBDV.

Participación en el Sistema de Intercambio.

Ahorro en títulos de Oro Soberano.

