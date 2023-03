El equipo de producción detrás de la anunciada película “Digimon Adventure 02: The Beginning” ha desvelado la fecha de estreno en Japón y un breve avance. La nueva entrega de la franquicia Digimon tiene lugar después de “Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna”, la última aventura de Tai y Agumon. La película presenta a los protagonistas de la serie original “Digimon Adventure 02″, quienes también participaron en “Last Evolution Kizuna”.

Los “niños elegidos 02″ (ahora adultos) y sus Digimon incluyen a Davis y V-Mon, Ken y Wormmon, Yolei y Hawkmon, Cody y Armadimon, así como Takeru “T.K.” Takaishi y Patamon, Kari Kamiya y Gatomon de la primera temporada. En el tráiler, se puede escuchar el tema “Target”, la introducción de “Digimon Adventure 02″, así como “Brave Heart”, el tema de la digievolución.

La trama de “Digimon Adventure 02: The Beginning” se desarrolla en 2012, 10 años después de los eventos de la serie y tras “Digimon Adventure tri” y “Last Evolution Kizuna”. Los “adultos elegidos” tienen alrededor de 20 años, pero no están solos, ya que se une a ellos un nuevo miembro llamado Rui Ōwada, un joven misterioso que afirma ser el primero de tantos niños elegidos, el elegido original. Un Digimon llamado Ukkomon es clave en la historia.

La dirección de “Digimon Adventure 02: The Beginning” corre a cargo de Tomohisa Taguchi (Persona 3 the Movie, Kino’s Journey – The Beautiful World), mientras que el guion es de Akatsuki Yamatoya (Digimon Adventure, Digimon Frontier, Digimon: Data Squad). El estudio de anime Yumeta Company y Toei Animation regresan a sus roles de “Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna”. La película se estrenará el 27 de octubre en Japón.

Tráiler de “Digimon Adventure 02: The Beginning”

Ficha técnica de “Digimon Adventure 02″

Título original: デジモンアドベンチャー02 (Dejimon Adobenchā Zero Tsū)

Año de emisión: 2000-2001

Episodios: 50

Género: Acción, aventura, comedia, drama, fantasía, ciencia ficción

Creadores: Akiyoshi Hongo, Toei Animation

Director: Hiroyuki Kakudou

Guionista: Atsushi Maekawa

Música: Takanori Arisawa

Estudio de animación: Toei Animation

Cadena televisiva: Fuji TV

País de origen: Japón