“Kaiju No.8” Temporada 2, Capítulo 5: Hora confirmada de estreno

Crunchyroll estrena en exclusiva el capítulo 5 de la Temporada 2 de “Kaiju No.8″ este sábado 16 de agosto. ¿Cuál será el peligro que Kafka y los demás enfrentarán ahora? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Hora de estreno del capítulo 5 de la Temporada 2 de “Kaiju No.8″

El capítulo 5 de la Temporada 2 de “Kaiju No.8” se estrena este sábado 16 de agosto a las siguientes horas en Latinoamérica y España:

México: 9:15 a.m.

Colombia: 10:15 a.m.

Ecuador: 10:15 a.m.

Venezuela: 11:15 a.m.

Chile: 12:15 p.m.

Argentina: 12:15 p.m.

Perú: 10:15 a.m.

Bolivia: 11:15 a.m.

Paraguay: 12:15 p.m.

Uruguay: 12:15 p.m.

España: 5:25 p.m. (hora peninsular).

Dónde ver la Temporada 2 de “Kaiju No.8”

Vía Crunchyroll.

Todos los capítulos de “Kaiju No.8” se estrenan en Crunchyroll ya que ellos tienen los derechos para transmitirlo.

Pasos para ver la Temporada 2 de “Kaiju No.8” en Crunchyroll

Tener una cuenta en Crunchyroll

Gratis: Puedes crear una cuenta gratuita en Crunchyroll. Con esta cuenta, tendrás acceso al contenido con anuncios.

Puedes crear una cuenta gratuita en Crunchyroll. Con esta cuenta, tendrás acceso al contenido con anuncios. Premium: Para una experiencia sin anuncios, con acceso anticipado a los episodios (simulcast) y en mayor calidad, puedes optar por una suscripción premium. Crunchyroll ofrece diferentes planes premium y, a menudo, una prueba gratuita de 7 días.

Acceder a Crunchyroll

Sitio web: Visita la página web oficial de Crunchyroll (crunchyroll.com) en tu navegador.

Visita la página web oficial de Crunchyroll (crunchyroll.com) en tu navegador. Aplicación: Descarga la aplicación de Crunchyroll en tu dispositivo preferido (smart TV, consola de videojuegos, smartphone, tablet, etc.). La aplicación está disponible en la mayoría de las plataformas.

Buscar la Temporada 2 de “Kaiju No.8”

Una vez que hayas iniciado sesión en tu cuenta de Crunchyroll, puedes buscar “Temporada 2 de Kaiju No.8” de las siguientes maneras:

Barra de búsqueda: Utiliza la barra de búsqueda en la parte superior de la página o en la aplicación y escribe “Kaiju No.8”.

Utiliza la barra de búsqueda en la parte superior de la página o en la aplicación y escribe “Kaiju No.8”. Sección de Novedades/Simulcasts: Como es un anime de estreno y muy esperado, es probable que aparezca destacado en la sección de “Novedades” o “Simulcasts” de Crunchyroll.

Sinopsis de la Temporada 2 de “Kaiju No.8″

La sinopsis de la Temporada 2 de “Kaiju No. 8” se centrará en el impacto de la identidad de Kafka como Kaiju No. 8 siendo revelada al mundo. Después de los eventos de la primera temporada donde Kafka expone su forma de kaiju para salvar a la humanidad, la nueva temporada explorará las consecuencias de esta revelación.

Aquí están los puntos clave de lo que se espera:

Kafka como activo de la Fuerza de Defensa: A pesar de su transformación, Kafka será reconocido como un activo crucial para la Fuerza de Defensa contra los kaiju. La temporada explorará cómo se integra y es utilizado de manera más estratégica en las batallas.

A pesar de su transformación, Kafka será reconocido como un activo crucial para la Fuerza de Defensa contra los kaiju. La temporada explorará cómo se integra y es utilizado de manera más estratégica en las batallas. Reorganización de la Tercera División y la nueva Primera División: Se verá una reorganización dentro de la Tercera División y la formación de una nueva Primera División. Esto podría reunir a personajes como Kafka, Kikoru y Reno en el campo de batalla bajo el liderazgo del Capitán Gen Narumi , considerado el combatiente anti-kaiju más fuerte de Japón.

Se verá una reorganización dentro de la Tercera División y la formación de una nueva Primera División. Esto podría reunir a personajes como Kafka, Kikoru y Reno en el campo de batalla bajo el liderazgo del , considerado el combatiente anti-kaiju más fuerte de Japón. Arcos argumentales del manga: Se adaptarán los arcos del manga “Kaiju Weapon Arc” y “Compatible User Arc”, lo que sugiere un mayor enfoque en el uso de armas creadas a partir de restos de kaiju y la compatibilidad de los usuarios con estas. También se ha mencionado la posibilidad de adentrarse en el “Cataclysms Arc”.

Se adaptarán los arcos del manga “Kaiju Weapon Arc” y “Compatible User Arc”, lo que sugiere un mayor enfoque en el uso de armas creadas a partir de restos de kaiju y la compatibilidad de los usuarios con estas. También se ha mencionado la posibilidad de adentrarse en el “Cataclysms Arc”. Exploración de personajes: La temporada profundizará en la psicología de los personajes, incluyendo a Kafka, Reno, Kikoru y Gen Narumi. También se espera que se explore el pasado de personajes como Shinomiya y otros personajes secundarios.

La temporada profundizará en la psicología de los personajes, incluyendo a Kafka, Reno, Kikoru y Gen Narumi. También se espera que se explore el pasado de personajes como Shinomiya y otros personajes secundarios. Nuevas amenazas y batallas intensas: La introducción de nuevos y más poderosos kaiju, junto con la amenaza persistente de Kaiju No. 9, elevará las apuestas y presentará batallas más intensas y emocionantes.

Personajes principales que regresan

Kafka Hibino / Kaiju No. 8: El protagonista que ahora es un activo crucial para la Fuerza de Defensa, a pesar de su secreta (y cada vez menos secreta) transformación en kaiju.

El protagonista que ahora es un activo crucial para la Fuerza de Defensa, a pesar de su secreta (y cada vez menos secreta) transformación en kaiju. Mina Ashiro: La capitana de la Tercera División y amiga de la infancia de Kafka. Su liderazgo y habilidades son vitales en la lucha contra los kaiju.

La capitana de la Tercera División y amiga de la infancia de Kafka. Su liderazgo y habilidades son vitales en la lucha contra los kaiju. Reno Ichikawa: Un joven y ambicioso recluta que se une a la Tercera División junto a Kafka, y que sigue siendo un aliado cercano.

Un joven y ambicioso recluta que se une a la Tercera División junto a Kafka, y que sigue siendo un aliado cercano. Kikoru Shinomiya: La prodigio de la Fuerza de Defensa, hija del Director General Isao Shinomiya, que continúa demostrando su gran potencial.

La prodigio de la Fuerza de Defensa, hija del Director General Isao Shinomiya, que continúa demostrando su gran potencial. Soshiro Hoshina: El subcapitán de la Tercera División, conocido por su habilidad con las espadas y su personalidad tranquila pero efectiva.

El subcapitán de la Tercera División, conocido por su habilidad con las espadas y su personalidad tranquila pero efectiva. Iharu Furuhashi: Uno de los nuevos reclutas que se unió a la Tercera División en la primera temporada.

Uno de los nuevos reclutas que se unió a la Tercera División en la primera temporada. Haruichi Izumo: Otro de los nuevos reclutas de la Tercera División, descendiente de la corporación Izumo Tech.

Otro de los nuevos reclutas de la Tercera División, descendiente de la corporación Izumo Tech. Aoi Kaguragi: Un oficial del JGSDF que también se unió a la Tercera División.

Un oficial del JGSDF que también se unió a la Tercera División. Konomi Okonogi: La jefa de comunicaciones de la Tercera División.

La jefa de comunicaciones de la Tercera División. Kaiju No. 9: El principal antagonista y kaiju humanoide que sigue siendo una amenaza creciente.

Nuevos personajes importantes que se introducirán o tendrán un papel más relevante:

Gen Narumi: El Capitán de la Primera División de la Fuerza de Defensa, considerado el combatiente anti-kaiju más fuerte de Japón. Tendrá un papel central, ya que Kafka y Kikoru serán reasignados a su escuadrón.

El Capitán de la de la Fuerza de Defensa, considerado el combatiente anti-kaiju más fuerte de Japón. Tendrá un papel central, ya que Kafka y Kikoru serán reasignados a su escuadrón. Rin Shinonome: Una líder de pelotón en la Primera División y subordinada de Gen Narumi, conocida por su profesionalismo y uso de una ametralladora rotativa.

Una líder de pelotón en la Primera División y subordinada de Gen Narumi, conocida por su profesionalismo y uso de una ametralladora rotativa. Hikari Shinomiya: La difunta madre de Kikoru y esposa de Isao Shinomiya. Aunque fallecida, su influencia y el legado de la familia Shinomiya serán explorados, especialmente a través del “Will Lives On” (La voluntad perdura).

La difunta madre de Kikoru y esposa de Isao Shinomiya. Aunque fallecida, su influencia y el legado de la familia Shinomiya serán explorados, especialmente a través del “Will Lives On” (La voluntad perdura). Isao Shinomiya: El Director General de la Fuerza de Defensa y padre de Kikoru. Ya apareció en la primera temporada, pero su rol será más destacado debido a su experiencia y su conexión con Kafka.

Tráiler oficial

Ficha Técnica de “Kaiju No. 8” Temporada 2