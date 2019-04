¿Te has encontrado con estos scooters en la calle? Aprende cómo usar este nuevo servicio

El tráfico de Lima no cambia. Sigue igual. Existe uno que otro esfuerzo para mejorarlo, pero es más un tema para mirar al largo (larguísimo) que al corto plazo. Lo que sí ha cambiado en poco tiempo es el tipo de vehículo en el que se movilizan los limeños. Cada vez hay más motos, bicicletas y scooters. Estos últimos han revolucionado el sistema. No generan ruido, son ecológicos, eléctricos, rápidos y seguros. Ya no sorprende ver a un adulto con casco y encima de un aparato de dos ruedas que, encima, es agradable a la vista.

Antes, al menos desde mi experiencia, el scooter era visto como un juguete. Para niños o adolescentes. Para el parque o dar un par de vueltas a la manzana. No más. Difícilmente se usaba para visitar un amigo, hacer compras en el mercado. Mucho menos para ir al trabajo. Claro, esos scooters no tenían motor y solo funcionaban con la potencia de nuestras piernas. Hoy la cosa ha cambiado. Tienen una máquina incorporada, son rápidos (llegan a una velocidad máxima de 25-30 km/h) y son perfectos para evitar los atolladeros de una las ciudades más caóticas de Sudamérica en ese sentido.

Bajo ese contexto aparecen dos empresas, Grin y Movo, para ofrecer un servicio nuevo, millennial y muy fácil de usar. ¿Qué hacen? Básicamente alquilan scooters. Lo más probable es que los hayas visto estacionados en la vereda, como si no tuvieran dueño, y te preguntaste cómo funcionan. En el Perú no estamos acostumbrados a tomar algo de la calle así nomás. Ya ni el taxi lo queremos pedir ahí. Desconfiamos de todo (y de todos). No solemos dejar nada fuera de nuestras casas -salvo el auto- a menos que esté al alcance de nuestros ojos.

Los scooters eléctricos callejeros, de alguna u otra manera, tienen el objetivo hacernos las cosas más sencillas. O la vida un poco más fácil.

Grin Perú.

CÓMO FUNCIONA EL SERVICIO

Lo primero que tienes que hacer, antes de encontrarte con uno de estos scooters en la calle, es descargar la app de la empresa que da el servicio (Grin o Movo).

Grin Perú.

Lo segundo es escanear el código QR que aparece el timón del scooter. El proceso es sencillo y el scooter estará activado.

Código QR.

¿Qué quiere decir que ya está activado? Que el tiempo ya está corriendo. Recuerda que el cobro es por minuto (60 céntimos aproximadamente) y que el aparato es eléctrico (su duración no es infinita, necesita recarga).

Además, el costo por el desbloqueo del vehículo es de 1 sol. “Estos aparatos están diseñados para rutas de dos a tres kilómetros, con lo cual el costo promedio estará entre 5 y 8 soles. Son viajes de 8 a 12 minutos”, explicó Dusko Kelez, Country Manager de Grin Perú.

Una vez arriba del patín puedes movilizarte dentro de las zonas de circulación establecidas por ambas empresas. Por ahora son San Isidro, Miraflores y Barranco. En el caso de Grin son solo los dos primeros distritos. Si te sales de la zona de cobertura, lo más probable es que tu scooter deje de funcionar.

El cobro (vía tarjeta de crédito o débito) se realizará cuando termine el viaje. Es decir, cuando tú decidas apagar el aparato.

¿Se puede dejar el scooter en cualquier lado? No. La idea es que sea estacionado en una de las zonas de parqueo (existen más de 250, así que lo más probable es que siempre encuentres una cerca al lugar que necesitar llegar) que muestra el mapa de la aplicación.

¿El horario de uso? Entre 7:00 a.m. y 8:00 p.m.

