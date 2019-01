Susel Paredes, la mujer que lucha con Forsyth por recuperar La Victoria

Somos la acompañó un día en su lucha para que La Victoria se libere del caos y la corrupción. Un adelanto de completo reportaje que podrás leer este sábado en nuestra revista.

Los termómetros anuncian 30 grados en Lima el día de hoy. Pero el calor tampoco complica a Susel, que se seca la frente, bebe un poco de agua, toma notas, lanza advertencias y continúa un recorrido en el que llegará a Gamarra. Aunque no se lo decimos para no aumentar la tensión, sentimos que nos siguen y nos observan.

Susel Paredes (Lima, 1963) ha hecho casi todo: estudió Derecho en San Marcos, hizo política cada vez que se lo pidieron, practicó clown como parte de su formación como actriz y hacia 1985, fue una de las rebeldes protagonistas de la telenovela que marcó época en la TV peruana: "Carmín". Sus datos biográficos incluyen, además, dos hechos que marcan su trayectoria pública: es fundadora de la "Asociación Civil LTGB Legal", asociación de abogados homosexuales y activa participante de la gestión de Susana Villarán en la alcaldía de Lima, donde fue gerente de fiscalización hasta finales del 2014.



En su cuenta de TW hoy se luce, orgullosa, con uno de sus grandes amores: la camiseta de Alianza Lima.



Todo eso se comenta cuando alguien la ve, caminando ahora por las calles de La Victoria.

"¿Dónde está tu permiso?", le pregunta Susel Paredes a este hombre que vende gas en plena calle. (Foto: Fidel Carrillo)

La acompaña su grupo de fiscalizadores en varias pick up. Tienen chalecos protectores fabricados por ellos mismos que llevan en el pecho y espalda la palabra GOT. Inspirados en los guerreros de Game Of Thrones, son el Grupo de Operaciones Tácticas de Susel. Entre ellos podemos encontrar abogados, profesores de yoga, estudiantes de administración becados por sus buenas notas, representantes de la comunidad Shipibo-Conibo de Cangallo. “Trabajar con la doctora es un orgullo”; “Tenemos un compromiso para cambiar La Victoria”; “Que los vecinos sepan que se acabó la corrupción”; “El Perú está pasando por una situación de corrupción desde el poder hacia abajo. Hay que cambiar eso”, son algunas de las frases que me dicen mientras entramos a Gamarra pasando por entre los comerciantes que invaden pistas y veredas y que apenas se inmutan cuando pasan los patrulleros por Humboldt haciendo sonar sus sirenas, o cuando aparece un camión lleno de policías o se divisa a la policía montada acercarse por Hipólito Unanue. Es casi una metáfora de laf realidad nacional: la tranquilidad del que se piensa intocable. Como actuaba Elías Cuba, como actúan muchos fiscales, jueces, congresistas… expresidentes. Una gigantografía de más de 10 metros, ubicada frente al parque Cánepa, muestra a una familia ideal y feliz, pero cuelga sobre una vitrina con maniquíes desnudos. Es la eterna lucha entre lo que queremos ser, versus lo que somos, expuesto en el corazón de Gamarra.

Susel Paredes y su equipo de fiscalización lucha por erradicar a los ambulantes en Gamarra.

“Susel, ¿Qué opina tu pareja sobre los riesgos de tu trabajo?”, inquiero. “Mi pareja opina esto”, nos dice, señalando su chaleco antibalas. “Me lo compró en Estados Unidos. Aunque era blanco, aquí he aprovechado para ponerle los colores de Alianza Lima”, bromea, a pesar de todo.

“Abogada. Gladiadora”, dice la descripción de su Twitter, en cuya foto viste la camiseta del cuadro íntimo. Como si Pedro Gallese no fuese el único gran fichaje de La Victoria.

Las vecinas de La Victoria se acercan a Susel Paredes y le agradecen por el trabajo que viene haciendo en el distrito. (Foto: Fidel Carrillo)