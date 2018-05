Bartola: "Si me reencarno, sería en una buena guitarra criolla"

Esther Dávila o, si se quiere, Bartola es la carismática artista y emblemática exponente de la música peruana. Desde ya, la intérprete calienta motores para recibir como se debe el Día de la Canción Criolla. La noche del 31 de octubre empezará con su espectáculo 'Cantando con el alma' en Mistura 2017 (Club Revólver, Rímac) para terminar con broche de oro en su lugar de siempre: De Bartola, La quinta.

1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Aprender canciones de todos los géneros musicales.



2. ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Un mundo sin violencia.



3. ¿Cuál es tu gran temor?

Morir sin poder cumplir mi labor: lograr que reconozcan a los jóvenes talentosos de nuestro país.



4. ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

Mi solidaridad.



5. ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Mi impuntualidad.



6. ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mi padre, mi familia y mis amigos.



7. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

No creo que nada ni nadie me haga sentir ese sentimiento.



8. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Salir a comprar a la tienda cerca de mi casa en ropa de dormir.



9. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

Las calumnias, pues por una de ellas puedes ir a la cárcel.



10. ¿Cuáles son las palabras o frases que utilizas con mayor frecuencia?

“Sí, mi amor”, “De la chechecole”, “En punto de caramelo” y “Por los clavos de Cristo”.



11. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Cumplir mi sueño de conducir programas de televisión y radio. Además, la creación de De Bartola, La Quinta, el espacio que alberga mis canciones y las de mis compañeros.



12. ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando llego tarde.



13. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Cuando mi madre vivía y estaba a mi lado. Ella siempre será mi fuerza, mi felicidad, mi ejemplo y mi alegría.



14. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mi casa.



15. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Los aretes, el anillo y la pulsera que me regaló mi madre.



16. ¿Cuál es tu ocupación favorita?

Coleccionar piolines y cocinar.



17. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un hombre?

La decencia.



18. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una mujer?

La lealtad.



19. ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Con Ricardo Palma.



20. ¿Cómo te gustaría morir?

Dormida.



21. Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

En una buena guitarra criolla.



22. ¿Cuál es tu lema?

No envidies, trabaja.



23. ¿Qué te disgusta de tu apariencia?

Mi estatura.



24. ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Pintar.



25. ¿A qué persona viva admiras?

Al papa Francisco.



26. ¿Cuál es la cualidad que admiras más en una persona?

La honestidad.



27. ¿Cuál es tu héroe de ficción favorito?

Superman.



28. ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

César Vallejo, Alejandro Romualdo, César Calvo y González Prada.



29. ¿Qué es lo más valioso de tus amigos?

Que sean mis amigos.



30. ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Pedófilos, sicarios, violadores, maltratadores físicos o psicológicos y quienes matan en nombre de Dios.