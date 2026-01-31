Fiorella Rodríguez: “Me gustaría poder sanar a otros con la palabra justa”

El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Fiorella Rodríguez.

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Ver cine, series. Descubrir artistas y seguirles la pista.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

En lo personal, tener paz mental, buena conversación, risas y cero dramas innecesarios. Mucha salud para mí y para la gente que amo. A nivel general, que la gente haga su vida y nadie se meta con la vida de nadie.

― ¿Cuál es el rasgo que más te define?

Autenticidad, disciplina y discreción.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Exigirme demasiado, incluso cuando ya he dado más de lo necesario.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Creer haber actuado con honestidad y descubrir, demasiado tarde, que todo se sostenía sobre un engaño.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Vestirme es mi mayor diversión. Si un día amanezco con ganas de salir de época con peluca y todo, lo hago. No me reprimo jamás. Sin ofender a nadie, claro está.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La falta de empatía y la deshonestidad. El abuso en cualquiera de sus formas.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“Todo pasa”, “confía”, “lo que ya pasó, ya fue”.

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Tratar de no juzgar nunca a nadie y haberle callado la boca a mucha gente cuando intentan hablar de alguien que no está presente. Me enferma eso.

― ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando el silencio es más elegante que la verdad completa.

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

En momentos simples: riendo sin culpa, sintiéndome amada y en paz.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Aquellos que guardan historia más que lujo: recuerdos con sentido.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La coherencia entre lo que piensa, dice y hace.

― ¿Cómo te gustaría morir?

En paz, sin asuntos pendientes y habiendo amado bien.

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Sanar a otros solo con la palabra justa.

― ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Quien se aprovecha del dolor ajeno sin hacerse cargo. El mediocre con ego inflado. Quienes usan el poder para humillar.