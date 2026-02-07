El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Daniela Camaiora.
MIRA: Hugo Salazar: “Mi mayor logro es vivir de esta profesión en un país que no la aprecia”
― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
Newsletter exclusivo para suscriptores
Cantar, definitivamente.
― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?
Que mis hijas me vean en el teatro y se sientan orgullosas de mí. Aún son muy chicas y se quedan dormidas.
― ¿Cuál es el rasgo que más te define?
Que me encanta hacer chistes.
― ¿Cuál consideras tu peor defecto?
Me altero rápido y no tengo paciencia.
― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?
Tener que separarme de mi familia.
― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?
Hasta hace dos años conservaba un diente de leche. Me dan miedo los sótanos de los edificios y tengo una dislexia muy activa.
― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?
Que sean impuntuales y mentirosos.
― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?
“Si digo que no, es no”. “Sácate eso de la boca”. “Si no te lavas las manos, no comes”. “No le pegues a tu hermana”.
― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?
Tener dos hijas maravillosas e inteligentes que me sorprenden todos los días.
― ¿En qué ocasiones mientes?
Cuando ellas me piden que les invite lo que estoy comiendo y les digo que pica, cuando no pica.
― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?
En mi luna de miel, y cuando me pusieron la epidural en mi segundo parto.
― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?
De dinero, mi depa. De tiempo, las noches con mis hijas cuando eran bebes.
― ¿Qué objeto personal tiene más valor para ti?
Las pocas fotos que tengo con mis cuatro abuelos.
― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?
Que haga reír sanamente, que les dedique tiempo a sus hijos, que tenga principios.
― ¿Cómo te gustaría morir?
Riendo.
― Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿qué crees que sería?
Mi gato. Solo duerme, come y sigue durmiendo.
― ¿Qué talento especial te gustaría tener?
Quisiera tener mucha intuición para hacer negocios rentables.
― ¿Qué persona viva te parece despreciable?
Nicolás Maduro. //
TE PUEDE INTERESAR
- Jhovan Tomasevich: “Me gustaría ser el hijo hippie de Bill Gates o Jeff Bezos”
- Tania Libertad: “Miento cuando no quiero salir de casa. Me invento de todo”
- Marisa Minetti: “Mi extravagancia es hablar sola cuando ensayo mis personajes”
- Alberto Ísola: “La felicidad sería que los teatros tengan localidades agotadas en todas sus funciones”
- Carlos Carlín: “Mi mayor logro es vivir de lo que siempre soñé”