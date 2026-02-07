El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Daniela Camaiora.

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Cantar, definitivamente.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Que mis hijas me vean en el teatro y se sientan orgullosas de mí. Aún son muy chicas y se quedan dormidas.

― ¿Cuál es el rasgo que más te define?

Que me encanta hacer chistes.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Me altero rápido y no tengo paciencia.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Tener que separarme de mi familia.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Hasta hace dos años conservaba un diente de leche. Me dan miedo los sótanos de los edificios y tengo una dislexia muy activa.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

Que sean impuntuales y mentirosos.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“Si digo que no, es no”. “Sácate eso de la boca”. “Si no te lavas las manos, no comes”. “No le pegues a tu hermana”.

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Tener dos hijas maravillosas e inteligentes que me sorprenden todos los días.

― ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando ellas me piden que les invite lo que estoy comiendo y les digo que pica, cuando no pica.

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

En mi luna de miel, y cuando me pusieron la epidural en mi segundo parto.

― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

De dinero, mi depa. De tiempo, las noches con mis hijas cuando eran bebes.

― ¿Qué objeto personal tiene más valor para ti?

Las pocas fotos que tengo con mis cuatro abuelos.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

Que haga reír sanamente, que les dedique tiempo a sus hijos, que tenga principios.

― ¿Cómo te gustaría morir?

Riendo.

― Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿qué crees que sería?

Mi gato. Solo duerme, come y sigue durmiendo.

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Quisiera tener mucha intuición para hacer negocios rentables.

― ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Nicolás Maduro. //