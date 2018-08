"Estoy intentando bajar de peso y me preguntaba si los famosos quemadores de grasa son efectivos. He visto productos y no dejo de leer en muchas páginas sobre ellos, pero me gustaría saber si merecen la pena".

Esta es sola una de las tantas interrogantes sobre los productos para bajar de peso que se pueden leer en internet.

Y es que la gordura no es un juego. Estar en forma no solo tiene que ver con el aspecto físico, sino principalmente en cómo nos encontramos de salud.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), casi el 40% de la población mundial mayor de 18 años tiene sobrepeso, de los cuales más de 650 millones son obesos. Esta condición aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, trastornos del aparato locomotor y algunos tipos de cánceres.

Conscientes de los peligros del sobrepeso y la obesidad, muchas personas recurren a los famosos "quema grasa" para reducir su talla y peso. Su gran atractivo es la promesa de desaparecer esos kilos de más en corto tiempo sin necesidad de realizar gran esfuerzo. Pero ¿qué tan efectivos son realmente?

Casi el 40% de la población mundial mayor de 18 años tiene sobrepeso. (Foto: Jarmoluk en Pixabay. Bajo licencia Creative Commons)

--- ¿Qué son y cómo funcionan? ---

En el mercado existe una amplia variedad de productos para bajar de peso que se venden en diferentes presentaciones como complementos nutricionales, cremas reductoras, batidos, productos naturales, etc. Todos prometen resultados garantizados.

Algunos, incluso, dicen tener efectos adelgazantes de forma casi inmediata, pero ni siquiera se encuentran registrados en los organismos de control de calidad estatales; sin embargo, son altamente demandados gracias a la facilidad de venta por internet.

En realidad, se tratan de compuestos químicos, extractos de hierbas o muchas veces son una combinación de ambos.

Muchos de estos productos contienen termogénicos (llamados también quemadores de grasa), los cuales acelerarían el metabolismo haciendo que las reacciones químicas en nuestro cuerpo puedan darse con mayor rapidez; movilizadores de grasas, que ayudarían a movilizar la grasa para utilizarla como fuente de energía en el músculo; o fat blocks, que prometen inhibir la absorción de la grasa de los alimentos que ingerimos.

--- ¿Están avalados por la ciencia? ---

Muchos de los productos que se ofrecen como productos milagrosos para bajar de peso ni siquiera tienen registros de calidad. (Foto: Jarmoluk en Pixabay. Bajo licencia Creative Commons)

Quizás alguna vez hallamos oído de alguien que bajó de peso tomando algún té o batido. No obstante, también existen innumerables casos registrados de personas que tuvieron graves consecuencias para su salud o un fatal desenlace por consumirlos.

Por lo tanto, para conocer si estos métodos son verdaderamente efectivos hay que tener una mirada más científica.

La nutricionista Ana Veliz, jefa del Departamento de Nutrición de la clínica Anglo Americana, considera que estos productos “no son un tratamiento seguro a largo plazo, porque pueden tener efectos secundarios. Los suplementos pueden ser una ayuda siempre y cuando se acompañen de unos hábitos saludables y continuos en el tiempo. Por sí solos, no darán los resultados esperados”.

También aclara que dichos productos "no permiten perder las vitaminas liposolubles, las que se disuelven en grasa de forma natural. Además, pueden causar complicaciones hepáticas como hepatomegalia o resistencia a la insulina. Estreñimiento, mareos y dolor de estómago son otros efectos secundarios conocidos”.

Por otro lado, la opinión del doctor Elmer Huerta es más tajante. Él afirma que no hay estudios científicos serios que prueben el real funcionamiento de estos productos. “Existen algunos ‘estudios’, pero han sido hechos por ellos mismos [empresas fabricantes]”, comenta. Por lo tanto, no deberían consumirse.

--- La mejor forma de bajar de peso ---

Una alimentación saludable y un programa de ejercicios diarios a largo plazo pueden funcionar muy bien. (Foto: TeroVesalainen en Pixabay. Bajo licencia Creative Commons)

Por ahora, la fórmula dieta y ejercicios sigue siendo la más segura y confiable si queremos quitarnos los kilos de más.

Veliz recomienda primero saber cómo está compuesto el cuerpo mediante un análisis de Bioimpedancia, que se usa para conocer la composición corporal, niveles de grasa y masa muscular de un cuerpo. Aparte, hay que realizarse una prueba bioquímica para saber cómo se encuentra nuestra hemoglobina, colesterol, triglicéridos, glucosa y si se hace insulina resistencia. Luego, ya es posible elaborar un plan alimentario en función de las necesidades y estilo de vida de cada paciente. Además, se debe acompañar de una rutina de ejercicios.

Si el problema es de consumo compulsivo de alimentos, el doctor Huerta recomienda la cirugía bariátrica, que con una consejería psicológica adecuada puede funcionar muy bien. “Este procedimiento, cuando está bien indicado, constituye un tratamiento muy importante, que ha sido capaz de controlar y prevenir casos de diabetes mellitus”.

Recurrir a "productos milagrosos" es poner en riesgo la salud, por eso, si es que vamos a consumir algún tipo de complemento hay que cerciorase que cumpla con todas las normas de calidad y siempre hacerlo bajo supervisión médica.