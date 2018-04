Apple no está teniendo un gran éxito en ventas del iPhone X. Según fuentes de la revista Fast Company, la firma de Cupertino ha ordenado la fabricación de 8 millones de unidades del terminal durante el segundo trimestre del año (abril a junio), por un aparente desinterés por parte de los consumidores.

El citado medio asegura que Apple aún está intentando vender las últimas unidades que las distribuidoras no han conseguido vender desde el año pasado.

El iPhone X tiene como función característica el Face ID, lo que permite desbloquear el móvil con el rostro. (Foto: Reuters) Internet

Este reporte coincide con lo señalado por los fabricantes de componentes del iPhone X. Samsung, que fabrica el panel OLED en el teléfono, sostuvo esta semana que tuvo una baja venta de paneles en los últimos meses y que espera que así continúe. En tanto, TSMC, fabricante de otros componentes para dispositivos Apple, indicó lo mismo sobre la venta de sus chips.

Uno de los motivos de la baja demanda del iPhone X es su precio (US$ 999) y la mayor preferencia del iPhone 8 Plus que cuesta 200 dólares menos, aunque no tiene Face ID ni pantalla OLED.

Es por ello que la firma lanzará nuevos equipos de menor precio para este año, según rumores. La empresa considera vender un nuevo teléfono en US$ 899 y uno más asequible que bordearía los US$ 700.