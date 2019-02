Fornite, Apex Legends, PUBG | La historia del género battle royal

Actualmente, el formato de battle royal se encuentra establecido como uno de los más populares a nivel mundial. Sus dos máximos representantes son Playerunknown’s Battlegrounds, más conocido como PUBG, y Fortnite, ambos videojuegos han conseguido asombrosas cifras de usuarios registrados desde que aparecieron en 2017. Estos dos títulos tienen elementos de juegos de acción y están apoyados en la cámara de tercera persona.

Fortnite, por un lado, hasta finales de noviembre de 2018, afirmó que tenía más de 200 millones de jugadores inscritos en su juego. Cabe destacar que este título es completamente gratuito y está disponible en todas las plataformas de última generación.

Mientras que PUBG empezó su venta como exclusivo de PC. Tiempo después, fue lanzado para Xbox One y Play Station 4, como también para móviles. Brendan Greene, máximo responsable de PUBG, es considerado el creador del género ‘battle royal’ en los videojuegos. Pues gracias a él, aparecieron los primeros juegos que se enfocaron en la lucha de todos contra todos por la supervivencia. Asimismo, PUBG también superó la cifra de los 200 millones de usuarios registrados.

▶︎

PUBG está disponible para Play Station 4, Xbox One, PC, iOS y Android.

Las cifras millonarias de Fortnite y Playerunknown’s Battlegrounds se deben a la popularidad de su sistema de juego que ha crecido mucho en los últimos años: el battle royal. Ahora, la presencia de este género en los grandes videojuegos es casi segura. En 2018, Call of Duty Black Ops 4 se estrenó a nivel mundial con un modo battle royal llamado Blackout. En ese mismo año, se presentaron otros títulos del mismo género como Free Fire, Realm Royale, Dying Light: Bad Blood, entre otros.

Y levantando la mirada un poco hacia atrás, se encuentra Apex Legends, título creado por Electronics Arts y Respawn Entertaiment, que durante sus primeros siete días en el mercado consiguió 25 millones de usuarios registrados. El juego fue lanzado el 4 febrero de este año y se asoma como un posible rival para Fortnite y PUBG.

Unos días después, el 13 de febrero, durante la emisión del Nintendo Direct, un evento de la empresa japonesa del mismo nombre, se anunció el lanzamiento oficial de Tetris 99, un battle royal con la jugabilidad de Tetris.

Es evidente cómo las empresas desarrolladoras están apostando por la actual tendencia de los battle royal.

Para comprender el éxito de estos videojuegos hay que conocer la historia propia de este género que parece que no tiene límites:

▶︎ Battle Royal-La película



En abril de 1999, en Japón, el escritor Koushun Takami estrenó su novela Battle Royal. Esta consiguió un rápido éxito y fue llevada al cine en dos oportunidades. La película tuvo un alto grado de violencia por lo que fue censurada en varios países.

La película narra un experimento realizado por el Gobierno dictatorial de Japón, en la que 21 niños y 21 niñas de un colegio debían enfrentarse en una isla por la supervivencia.

▶︎

Battle Royal-La película fue estrenada en 1999 en los cines de Japón.

Los estudiantes eran arrojados en puntos al azar de la isla y tenían solo tres días para finalizar la misión. Contaban, además, con un mapa de isla, raciones de comida y un arma aleatoria. Para evitar que los estudiantes intentasen escapar o ir por zonas no permitidas, el Gobierno les colocó collares con explosivos.

La temática general de la película Battle Royal tiene puntos similares con los juegos de Fortnite o PUBG, como lo de aparecer en puntos aleatorios, recoger armas o muerte por abandonar el mapa. Brendan Greene, años después, durante INVEN Game Conference, afirmó que se inspiró en Battle Royal-la película para crear Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG).

▶︎ Otros referentes en la cultura popular

El género Battle Royal fue llevado a la fama mundial gracias a PUBG. Sin embargo, dentro de la cultura popular hay elementos reconocibles que poseen rasgos de los battle royal. Estos son dos que son fácilmente reconocibles por el público: los Royal Rumble de lucha libre y la serie de novelas Los juegos del hambre.

En primer lugar, la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment Inc. (WWE) creó en 1988 su primer evento de Royal Rumble, este consistía en mantener a un gran número de peleadores en el ring hasta que el último sobreviviera. La diferencia entre los actuales battle royal y el Royal Rumble de la WWE es que en el evento de lucha libre los peleadores van llegando cada dos minutos, mientras que en PUBG o Apex Legends todos aparecen por igual.

En segundo lugar, otro punto de influencia para los battle royal, quizás más conocido, es la saga de películas Los juegos del hambre (o Hunger games). Esta comenzó en 2012 y se ubica en la ciudad ficticia de El Capitolio, en el país de Panen. Luego de una rebelión, El Capitolio crea Los juegos del hambre, un evento donde las personas de cada distrito (12 en total) escogen a dos representantes para que luchen entre sí a muerte. El evento es televisado y solo uno puede quedar con vida. Muy similar a los videojuegos battle royal de hoy.

▶︎ La llegada de los primeros mods

Gracias a la popularidad de Los Juegos del hambre, aparecen los primeros mods de videojuegos con rasgos de battle royal, como en Minecraft o Arma II. Pero, ¿qué son los mods? Son modificaciones de software que hacen los fans a los juegos originales para agregar contenido, personajes o ambientaciones. La gran mayoría de mods aparecen para los videojuegos de computadora, no obstante, también hay formas de agregar modificaciones a los juegos de consola.

El origen del género battle royal se dio gracias a las modificaciones (mods) de los usuarios de juegos como Minecraft o Arma II. Uno de los primeros mods creados en Minecraft fue el Survival Games, inicialmente fue llamado Hunger Games, como la película, pero para evitar problemas legales se cambió a Survival Games. Esta modificación del juego original permitía el enfrentamiento de 24 jugadores en un mapa. Antes de empezar cada partida, en el campo de batalla se repartían las armas y herramientas. El último que quedaba en pie ganaba.

En 2009, el videojuego disparos y simulación bélica, Arma II, fue lanzado a nivel mundial para PC por Bohemia Interactive. Este título tuvo una comunidad muy activa respecto a la creación de mods. Uno de los más populares de Arma II fue DayZ, una modificación que agregaba al simulador bélico hordas de zombies. El creador de modificaciones “PlayerUnknown”, o, simplemente, Brendan Greene, desarrolló un mod para DayZ llamado Battle Royal. Este se basaba en la película japonesa Battle Royal, 42 personas se enfrentaban a muerte para sobrevivir. Ganó mucha popularidad y poco a poco el género se fue abriendo paso.

▶︎

DayZ fue un mod para el videojuego Arma II.

A finales de 2013, salió a la venta Arma III y Brendan Greene adaptó su mod al nuevo juego. La diferencia fue que este nuevo mod se llamó PLAYERUNKNOWN's Battle Royale. Esta modificación todavía se encuentra disponible en la plataforma virtual de Steam.

▶︎ El battle royal se afianza como género

Luego del éxito del mod PLAYERUNKNOWN's Battle Royale, Brendan Greene fue contactado por Sony Online Entertainment para que fuese parte del equipo desarrollador del nuevo juego de zombies de la empresa japonesa: H1Z1. Un título con características similares a las de DayZ.

En enero de 2015 se estrenó H1Z1: King of the Kill, este título cuenta con modos de supervivencia y battle royal. Brendan Greene ya estaba en la industria de los videojuegos, pero, el battle royal aún era un mod.

Un año después de H1Z1, Brendan Greene se alejó de Sony y aceptó trabajar con la empresa surcoreana de Bluehole. El ejecutivo Changhan Kim estaba interesado en crear un proyecto bajo el concepto battle royal.

Así nació el pionero de los battle royal: Playerunknown’s Battlegrounds. Gracias a este título el género de todos contra todos es tan popular en todo el mundo.

▶︎

PUBG es un battle royal de disparos en tercera persona.

A su vez, mientras PUBG estaba siendo desarrollado por Brendan Greene y Bluehole, Epic Games preparaba Fortnite, su máximo competidor. Y de esta manera las empresas desarrolladoras han comenzado a producir videojuegos bajo el género de los battle royal.

DATO:

Fortnite y PUBG están disponibles para Play Station 4, Xbox One, Nintendo Switch (solo para Fortnite) PC, iOS y Android. PUBG tiene un precio de S/. 73,80 en la plataforma de Steam, mientras que en páginas web se vende la copia física a US$ 30,00 para Xbox One y Play Station. Fortnite es gratuito en todas las plataformas.

