Ana Paula Consorte atraviesa la recta final de su tercer embarazo junto a Paolo Guerrero y compartió detalles sobre cómo vive esta etapa, que calificó como más agotadora que las anteriores. A través de una ronda de preguntas en Instagram, la modelo brasileña respondió consultas sobre sus síntomas, antojos y cambios físicos. Además, reveló que no planea tener más hijos.

La pareja del futbolista también publicó un mensaje dedicado al bebé que espera, en el que expresó sus deseos de conocerlo pronto y tenerlo entre sus brazos.

“Los días pasan tan despacio… Cada partecita de mi cuerpo me duele como nunca y las ganas de tenerte entre mis brazos crecen cada día más. Falta tan poquito para conocerte, mi bebé. No veo la hora de ver tu carita y tenerte cerquita de mí”, escribió junto a una fotografía en la que luce su vientre de embarazada.

Ana Paula Consorte descarta tener más hijos

Durante la ronda de preguntas, la modelo fue consultada sobre si este sería su último embarazo. Al respecto, reconoció que esta gestación le ha resultado especialmente difícil debido a las molestias físicas y el cansancio que experimenta.

“No sé si será por la edad, pero este embarazo lo estoy sintiendo muchísimo. Me duele todo el cuerpo y me siento muy agotada” , explicó.

Asimismo, respondió si tenía previsto someterse a una ligadura de trompas. Aunque aseguró que no desea volver a quedar embarazada, descartó realizarse el procedimiento y recordó que tuvo dos cesáreas y un parto natural.

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“No me voy a ligar, pero tampoco quiero tener más hijos” , comentó.

Consorte también reveló que ha aumentado 13 kilos durante esta gestación, una cifra superior a la de sus dos embarazos anteriores, cuando registró un incremento máximo de 11 kilos.

“Nunca dejé de comer ni hice restricciones, porque cuando llegan los antojos, no hay quien me pare”, contó.

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