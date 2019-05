'Game of Thrones' 8x06: el inminente adiós de Jon Snow | Teoría GOT Teoría | Hoy se estrena el final de Game of Thrones y en el capítulo 8x06 podríamos ver el inminente adiós de Jon Snow.

Jon Snow, el hombre de la mirada triste que se transformó en el protagonista de Game of Thrones. | HBO HBO