"Game of Thrones", FINAL: ¿quiénes ya saben cómo acaba la temporada 8?

La octava y última temporada de "Game of Thrones" (Juego de Tronos) se estrenará el próximo domingo 14 de abril, pero para saber qué sucederá con los protagonistas en el episodio final, los fans tendrán que esperar hasta el 19 de mayo. Sin embargo, hay algunas personas, además de los creadores, productores y actores, que ya conocen el destino de los Stark, Lannister, Tagaryen y de los White Walkers.

David Benioff y D.B. Weiss, creadores del show, se aseguraron de evitar los spoilers y filtraciones de estos últimos seis episodios del drama de fantasía. Utilizaron drones para proteger el set, tenían varios guiones con finales diferentes, e Ian Glen, quien interpreta a Ser Jorah Mormont, durante la gira de prensa de la Television Critics Association comentó que el equipo decidió que no todo el elenco iba a saber qué pasaba al final para evitar que se les escape algún detalle.

En una entrevista pasada con Los Angeles Daily, Emilia Clarke, quien da vida a Daenerys Targaryen, dijo que el final sería “un secreto” que el equipo creativo no compartiría con el cast porque consideran que no se puede confiar en ellos cuando se trata de guardar secretos.

Según los rumores, los actores que conocen el final de la octava temporada de "Game of Thrones" son Emilia Clarke, Kit Harington, Lena Heady y Peter Dinklage. Entonces ¿alguno de ellos ha compartido detalles ultimo capítulo con familiares o amigos?

SOPHIE TURNER REVELÓ EL FINAL DE "GAME OF THRONES"

La actriz de 22 años confesó que reveló todo lo que sucede al final de la serie de HBO a un grupo de amigos. "Soy muy mala guardando secretos. Creo que la gente ya no me dice nada porque saben que no puedo guardarlos. Incluso le conté a algunas personas el final de 'Game of Thrones'", explicó a W Magazine.

"Simplemente fue como 'si quieres saber, te lo diré'", agregó, aunque aclaró que no se lo contó a cualquiera, sino a "algunos amigos selectos", personas cercanas a ella que nunca compartirían lo que les reveló.

En una conversación con The Hollywood Reporter, Sophie Turner recordó que, durante la lectura final de la última temporada, el equipo al completo lloró. "El día en que tuvimos la lectura final del guion... fue realmente agridulce. Fue difícil. En realidad, nos dimos cuenta en la lectura final de 'Game of Thrones' lo que significa estar en ella, que realmente no ves un punto final. Fue un verdadero shock. Fue realmente triste, pero también había una inmensa cantidad de orgullo. Nos dimos cuenta de que lo habíamos logrado. Creamos algo increíble y eso es todo. Fue solo un sentimiento de orgullo", explicó.

Sophie Turner interpreta a Sansa Stark en "Game of Thrones" (Foto: HBO) Sophie Turner interpreta a Sansa Stark en Game of Thrones (Foto: Netflix)

¿KIT HARINGTON SE LO CONTÓ A SU ESPOSA?

El actor británico que interpreta a Jon Snow está casado con Rose Leslie, quien dio vida a la salvaje Ygritte en el drama de fantasía. Kit Harington contó en el programa radial de Daisy Maskell y Tom Green que después de final la octava temporada de "Game of Thrones", su pareja le pidió que le contará el desenlace de la historia. Pero al parecer no le gustó lo que escuchó porque no le habló por tres días.

"Realmente no puedo responder si estoy feliz o no. No creo que se trate de feliz o triste en realidad. Estoy satisfecho con lo que hicieron, pero no sé si estaré realmente satisfecho hasta que lo vea. Es bastante agradable andar por ahí, sabiendo lo que ocurrirá durante unos meses antes de que todos lo vean. Lo sé y nadie más lo hace. Sé cómo concluye", dijo en la misma entrevista radial.

Sin embargo, según reveló la actriz británica en entrevista con el portal Entertainment Weekly, ella no había terminado aún de ver la séptima temporada de “Game of Thrones” por lo que le pidió a su esposo que le contará un poco del final de esa entrega, más no de la octava.

"Es un exagerado, realmente no sé el final de la serie. Él me contó el final de la última temporada (la séptima) y recuerdo que me sentí molesta... Me puse bastante furiosa con él, porque dije: '¡No tenías que contármelo todo! ¡Esa es demasiada información!', y él no dejaba de decir: '¡Bueno, me lo preguntaste!'. Y yo dije: ¡'Lo sé'!", señaló entre risas Rose Leslie.



Los actores interpretaron a la pareja Jon Snow e Ygritte en la serie de televisión "Game of Thrones". (Foto: @kitharongton) Los actores interpretaron a la pareja Jon Snow e Ygritte en la serie de televisión Game of Thrones. (Foto: @kitharongton)

OTROS ACTORES QUE CONOCEN EL FINAL DE "GAME OF THRONES"

En una entrevista con Sky News, Maisie Williams, quien encarna a Arya Stark desde la primera temporada de la serie de HBO, comentó lo que el final del show significa para ella. “Cada día es como estar un paso más cerca de algo que ya no formará parte de mi vida. Pero todas las cosas buenas llegan a su fin”. Sin embargo, sobre el final dijo, “no sé si alguien va a estar satisfecho”.

Nathalie Emmanuel, quien interpreta a Missandei en la exitosa producción de HBO, dijo a Hindustan Times: “Hay tantos personajes e historias que no han encontrado su conclusión. Así que esta temporada será tremendamente satisfactoria para la gente. Será increíblemente emocionante y desgarradora”.

“Creo que lo que podemos esperar de la temporada final de 'Game of Thrones' es solo un empujón real. Al igual que en las últimas temporadas hemos visto que el ritmo de la serie aumenta con las apuestas cada vez más altas. Hay tantas historias que tenemos que llevar a una conclusión. Tenemos que resolverlas, por lo que el ritmo de la serie continúa en ese sentido”, añadió la actriz.