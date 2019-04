Game of Thrones: esta es la historia de la Boda Roja y el misterioso regreso de Lady Catelyn

Faltan pocos días para el estreno de la octava y última temporada de Game of Thrones. La serie más exitosa de los últimos tiempos está repleta de detalles, personajes y sucesos que han puesto en vilo a los millones de seguidores y una de ellas es la sangrienta “Boda roja”.

Este hecho se llevó a cabo en el noveno capítulo de la tercera entrega de la historia inspirada en el libro “Tormenta de espadas” de la saga “Canción, hielo y fuego” de George R.R. Martin.



Este episodio titulado “Las lluvias de Castamere” se centra en los acontecimientos que ocurren en la boda de Edmure Tully y Roslin Frey. Esta fiesta termina en una masacre durante la guerra de los cinco reyes. Es arreglada por Lord Frey como venganza contra Robb Stark por romper el acuerdo de matrimonio que tenía este para unir a las casas Stark y la casa Frey.



En la espectacular escena mueren Robb, su esposa Talisa que estaba embarazada, Lady Catelyn, y la mayoría de los hombres del Stark. Las mentes maestras tras la masacre fueron en realidad Tywin Lannister que conspiró con Frey y Lord Roose Bolton para traicionar a los norteños.

Esta es la historia que se contó a través de las pantallas de HBO, pero según el libro “Tormenta de espadas” algunas de las acciones descritas son totalmente distintas, pero además existe una historia mucho más escabrosa después del asesinato de los Stark a manos de los Frey y estamos hablando de la aparición de Lady Stoneheart, ¿quién es ella? Te lo contaremos.

“La Boda Roja” en el libro “Tormenta de espadas”

En el libro de George R.R. Martin, la boda se llevaba con normalidad, nadie notaba nada raro hasta que Lady Catelyn se percata que los músicos comienzan a tocar “Las lluvias de Castamare” y una ansiedad se apodera de ella. Lady Tully contempla con horror como atacan a su hijo y ella se da cuenta que tiene que intervenir para tratar de salvarlo, así que Catelyn agarra a Cascabel y le pone el puñal en la garganta, amenazando a Lord Walder que de perder a su hijo, él perderá al suyo, hijo por hijo. No obstante, el viejo responde, "Éso es un nieto... y nunca ha servido de mucho."

Mientras tanto, un hombre con una armadura oscura y un manto de color rosa pálido con manchas de sangre se acerca a Robb, susurrándole "Jaime Lannister envía sus saludos". Tras estas palabras, hunde la espada en su corazón, y la retuerce. Catelyn cumple con su promesa y degüella a Cascabel. Se vuelve loca de dolor, acordándose en sus pensamientos de su esposo. Escucha que alguien dice: "Ha perdido el juicio", y alguien más dice después: "Acaba con ella". Tras éstas palabras, Catelyn se da cuenta que la agarran por detrás, sintiendo el frío mordisco del acero en su garganta.

Después de la muerte de Catelyn, su cuerpo fue arrojado al río y, tres días después, fue encontrado por Nymeria, el lobo de Arya, quien la sacó del agua fría. No mucho después, la Hermandad sin Banners encontró el cadáver. Harwin , el antiguo maestro de caballos en Winterfell, le pide a Thoros que la reanime, pero él dice que ha estado muerta demasiado tiempo. La mujer es resucitada por Beric Dondarrion, quien da su vida por ella a través del último beso de R'hllor. Así, la vida antinatural de Beric finalmente termina, pero esto no se contó en la historia de HBO, sino, este personaje lo vemos llegar hasta la séptima temporada y ahora estará presente en la octava y última entrega de Game of Thrones.

En el libro “Tormenta de Espada”, describen que el cuerpo mutilado de Catelyn emerge como una persona no muerta vengativa. Ella se hace llamar como Lady Stoneheart, y asume el liderazgo de la Hermandad.



La muerte ha cambiado a también llamada Lady Tully. Ella es menos gentil y está consumida por el deseo de venganza de cualquiera que crea que la traicionó a ella ya su hijo, Robb. La mujer se pone a cazar sin piedad y colgar a cualquiera que considere un colaborador de Lannister, Frey o Bolton.



Su aspecto también ha sido alterado, con su carne suave y el color de la leche cuajada debido a que su cadáver quedó sumergido en el agua del río durante días. La mitad de su cabello cae y el resto es blanco y quebradizo. Además, sus heridas no se han curado, con el rostro cubierto de arañazos y la garganta aún abierta es que comienza a caminar por el mundo en busca de venganza.



Por su parte, George R.R. Matin explicó que hizo que Lady Stoneheart demostrará que la guerra puede cambiar por completo a una persona.



Al igual que muchos otros personajes e historias, Lady Stoneheart ha sido eliminada de la adaptación de la serie de televisión que estrenará el próximo 14 de abril y contará el desenlace de Game of Throne y quien se quedará en el trono de hierro.