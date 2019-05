Game of Thrones: ¿qué significa el tributo final de Brienne de Tarth para Jaime Lannister?

El final de “Game of Thrones” fue emitido el 19 de mayo, cerrando así una era. Durante el último capítulo hemos visto cómo algunos personajes llegaron a sobrevivir de las descomunales batallas. La serie de fantasía siempre ha girado en torno a la importancia de las historias y quién puede contarlas. Los vivos rindiendo tributo a los muertos. Es por ello que no es de extrañar que uno de los momentos más emotivos nos haya brindado Gwendoline Christie con su personaje Brienne de Tarth.

Brienne of Tarth escribe una de esas historias cerca del final del episodio: la de Jaime Lannister, su enemigo, compañero de ruta, protector y eventual amante. El libro en el que escribe se llama El libro de los Hermanos, también conocido como el Libro Blanco. Mantenido en la Fortaleza Roja, por más de 300 años.



En una de las últimas escenas de la serie, Brienne, nombrada Lord Comandante de la Guardia del Rey bajo el régimen del Rey Bran Stark, busca el libro de la Guardia Real en el que quedan impresos los acontecimientos importantes de la gente al servicio del Rey/Reina. Encuentra la página de Jaime Lannister y completa la parte del hermano de Cercei.

En él narra cómo fue su vida a partir de cuando ambos se conocieron. Porque, a pesar de aquel desplante que Brienne sufrió en “The Last of the Starks” (8x04), siguió pensando que es un hombre, en el fondo, bueno y honorable.



Brienne de Tarth escribe la historia de Jaime Lannister. (Foto: HBO) Brienne de Tarth escribe la historia de Jaime Lannister. (Foto: HBO)

Aunque no se puede leer el escrito al completo, esto es lo que puso que se logró ver:

"Capturado en el campo en Whispering Wood (Bosque Susurrante), liberado por Lady Catelyn Stark a cambio de un juramento de encontrar [...] a sus dos hijas. Perdió su mano derecha. Arrebató Sweetwaters de los rebeldes de Tully, sin perder la vida. Atrajo a los Inmaculados a atacar a Casterly Rock, sacrificando su hogar de la infancia en servicio de una estrategia mayor. Derrotó a las fuerzas de los Targaryen para apoderarse de Highgarden. Luchó en la batalla de Goldroad valientemente, escapando de la muerte por el fuego del dragón. Se comprometió con las fuerzas de los hombres y se dirigió al Norte para unirse a ellos en Winterfell, solo. Se enfrentó al Ejército de los Muertos y defendió el castillo contra probabilidades imposibles hasta la derrota de The Night King. Escapó del encarcelamiento y se dirigió al sur en un intento de salvar la capital de la destrucción. Murió protegiendo a su reina".

Finalmente, Jaime Lannister murió por Cercei, su hermana, su reina y la mujer a la que siempre amó. Por su parte, Brienne cumplió el deseo de Jaime: ser conocido por ser más que el Kingslayer (Matarreyes).