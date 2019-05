"Game of Thrones": la lucha por el trono aún no termina, quedan los spin-offs

Quienes pongan en duda la popularidad de "Game of Thrones" solo tienen que entrar a la HBO Shop de la Sexta Avenida de Nueva York (EE.UU.). Media tienda está copada por polos, llaveros, pósters, tazas y otros artículos con referencias a los Siete Reinos; con lo cual desplazó a la vieja estrella del canal, "Sex and the City", que apenas ocupa una cuarta parte del sitio. Es evidente que HBO buscará perpetuar el negocio con la saga de fantasía.

En 2017 George R.R. Martin, autor original, indicó que HBO tenía cinco series precuelas en desarrollo. Este 2019 se confirmó que una de estas historias fue cancelada, la creada por Bryan Cogman, guionista que escribió el aclamado segundo episodio de la temporada final.

De los cuatro spin-offs restantes, tres están más avanzados. Una de las producciones está bajo el mando de Jane Goldman ("Kingsman", 2014) y se situará miles de años antes de las guerras por el trono, en la Edad de los Héroes, cuando aconteció la gran guerra contra los recién creados Caminantes Blancos.

Como indica "El Mundo de Hielo y Fuego", enciclopedia oficial de "Game of Thrones", esta era es llamada también "La Larga Noche" y el mundo solo se habría salvado por obra del legendario Azor Ahai, héroe que tuvo que matar al amor de su vida, Nissa Nissa, para vencer a los enemigos de la luz. Una popular teoría dice que Jon Snow es el héroe renacido.

El spin-off de Goldman, que no tiene título aún, será protagonizado por Naomi Watts. HBO solo ha autorizado filmar un episodio piloto más adelante este 2019, el cual podría o no convertirse en serie. En el caso de la serie original, el piloto se filmó a fines del 2009 para estrenarse recién a inicios del 2011.

Pero hay más, pues Martin dio a entender que las otras dos precuelas en desarrollo podrían basarse en "Fuego y sangre" (2018), libro que cuenta la el pasado de la casa Targaryen 300 años antes de la guerra por el trono.

Si bien el futuro de "Game of Thrones" yace en su pasado, puede que no sea necesario viajar en el tiempo para captar interés. En los minutos finales del capítulo, Arya Stark (Maisie Williams) y su tripulación emprenden una exploración al oeste. Si bien los paralelismos con Cristóbal Colón son evidentes, esto replica en realidad la aventura de otra mujer en el canon de la saga: Alys Colina, que compró el mayor de los barcos y zarpó a lo desconocido. Nunca más se supo de ella.