La emoción regresa este domingo con una nueva batalla en “La Subasta”, el programa que conquistó a las familias peruanas con humor, tensión y grandes premios. Esta semana, dos familias competirán por llevarse más de S/30,000 en juego, acompañadas por dos invitados: Jazmín Pinedo y Carlos Vílchez.

Conducido por Mateo Garrido Lecca, ”LaSubasta” reta a las familias a tomar decisiones a ciegas, guiadas solo por su intuición y algunas pistas misteriosas, en una dinámica que combina adrenalina, diversión y mucha estrategia.

“Este programa es un formato que se siente vivo, es impredecible y eso lo hace emocionante. La gente en casa va a disfrutar de ver cómo se arriesgan las familias, cómo celebran, cómo dudan… eso conecta. No se trata solo de premios, se trata de emociones reales”, comentó Mateo, quien confesó sentirse más nervioso con esta segunda emisión que con el estreno.

“Te soy sincero, más nervioso me pone el segundo programa. El primero es como ese primer stand-up con ayuda, el segundo ya es uno solo. Pero estoy en plan de disfrutar, como me dijo un amigo: ‘corre la ola, disfrútala’. Si yo me divierto, la gente también. Así que voy a dejarlo todo en este proyecto y vivirlo al máximo”, señaló.

En esta edición, Jazmín Pinedo,rebautizada en el set como Jazmín Tovar por la familia con la que compite, mostró un gran espíritu de equipo. “Estoy acompañando a la familia Tovar y espero poder ayudarlos, aunque la verdad es que ellos tienen clarísimo lo que hacen. Mi estrategia es confiar en la intuición, porque este juego es así: hay que arriesgar”, contó Jazmín.

Jazmín también celebró la llegada de Mateo a América y expresó su entusiasmo por ser parte del segundo programa: “Estoy feliz de participar en este segundo programa de ‘La Subasta’. Primero, porque me encanta que Mateo ahora forme parte de América; considero que es un talentazo. Y en América todos somos un equipo, así que todo suma”.

“Me encanta esta propuesta, porque el público también tiene laposibilidad de llevarse un premio a casa. Imagínate… platita, que a nadie lecae mal por estos tiempos. Así que feliz, feliz de apoyar a la familia Tovar en esta ocasión. Vamos a ver cómo se desarrolla la competencia”, remarcó.

Por su parte, Carlos Vílchez no tardó en sacar su lado más competitivo y su característico humor: “Yo me lo tomo en serio, aunque me ría. Soy recontra picón. Ya le dije a la Chinita que se prepare. La intuición vale, claro, pero también hay que jugar con astucia. ¡Y yo he estudiado el reglamento! Estoy listo para todo”, dijo entre risas.

En su estreno, “La Subasta” logró una respuesta muy positiva del público, coronando a la familia Téllez junto a Rebeca Escribens como ganadora de los S/20,000 del premio mayor.

Esta semana, el reto será mayor, y las sorpresas, más intensas. “Este formato es una excusa perfecta para reunirnos, reírnos, jugar y compartir en familia. Yo lo que prometoes ser auténtico, entregar lo mejor y seguir haciendo que cada domingo sesienta especial. Si yo me divierto, el público también”, afirmó Mateo.

“La Subasta”, se emte los domingos a las 7:00 p.m. por Américay AméricaTVGO.