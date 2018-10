Adalí Montero: "'La Voz Argentina' es una gran vitrina y la voy a aprovechar"

"La Voz Argentina" tendrá un talento peruano en competencia. Adalí Montero, conocida por su participación en programas como "La Voz Perú" y "Operación Triunfo" (donde fue profesora), fue elegida para integrarse en el equipo de Ricardo Montaner. Su interpretación (muy a su estilo) de "Me va a extrañar" le valió elogios en el show y la posibilidad de competir por el máximo premio, aunque eso a ella no le quita el sueño.

Radicada actualmente en Argentina, Adalí se encuentra por unos días en Lima (esta noche dará un show en Barranco) y espera que, así como su cásting en "La Voz Argentina", la presentó ante un público nuevo allá, la ayudé a reconectar con los peruanos.

"No sabía cuándo iban a pasar mi audición y ha coincidido con mi llegada a Lima. Qué lindo ha sido. Así la gente que se había olvidado de mí, se vuelve a acordar de mí", nos dijo en una entrevista con "El Comercio" en la que se explayó sobre esta nueva experiencia en su carrera artística:

¿Cómo te animaste a ir a "La Voz Argentina"?

Fui al programa porque un día, en un asado con unos amigos, me dijeron que debía hacerlo. Yo les decía que no porque ya había pasado por eso y que no tenía ganar de repetir la experiencia. Pero luego lo pensé. Me dije: no pasa nada, es promoción. Fui sin ninguna expectativa. Era un cásting con mucha gente de todo el país y el talento en Argentina está por todos lados. Gracias a Dios, entré al programa.

¿Cómo elegiste la canción?

​Fue algo raro. Cuando voy a la audición, voy con lo mío, que tiene que ver con el rock, el blues y todo eso. Antes de llegar al cásting, ensayaba las posibles canciones y empezó a sonar un tema de Ricardo Montaner. Me dije: qué lindo canta. Llegué a la audición e hice una de Janis Joplin, pero me pidieron un tema en español. Y allí me acordé de la canción. Yo no sabía que Ricardo Montaner era parte del jurado. Me lo dijeron el mismo día que tenía que ir a grabar. Allí se me bajó la presión, me puse muy nerviosa. Si de por sí me la complican haciendo un tema que no está dentro de mi onda y a la vez me dices que el jurado va ser el compositor del tema que voy a cantar… Entré en trompo. Me dije: que sea lo que tenga que pasar, vamos a cantar con mucho power. Al final voltearon. Es muy bonito cuando gente tan experimentada coincide en decirte que le pones tu sello, tu estilo a lo que haces. Para mí esa es la idea, que la gente pueda identificarte dentro de las cosas que cantas.

EN VIDEO: Adalí Montero canta en "La Voz Argentina". (Fuente: YouTube)

¿Desde hace cuánto tiempo estás en Argentina?

Casi dos años. Fue un riesgo irme a Argentina y empezar de cero, pero las cosas se fueron dando. Lo de "La Voz Argentina" es como lo más vistoso, pero previo a eso también canté en el Mundial de Taekwondo. Canté el himno y "No llores por mí, Argentina". Fui la única peruana. Ese momento fue muy importante para mí. He cantado en varios eventos, he grabado con músicos de Fito Páez y Celeste Carballo. Ha sido muy satisfactorio darme cuenta que estoy en un país que, más allá de la situación económica o la crisis política que puede estar pasando, la cultura nunca la dejan de lado. Pueden ser muy nacionalistas, pero también muy solidarios.

¿Por esa razón elegiste irte a Argetina?

Vine a Argentina por lo que te decía, por su cultura. Yo soy amante de Pappo, de Spinetta, de Charly… Mi admiración musical viene desde muy chiquita. Obviamente, acá te haces muchos amigos, te haces querer, te das cuenta de lo solidarios que son. Son tan nacionalistas y quieren tanto a su gente, pero a la vez reconocen cuando hay talento y te abrazan como una hermana más. Siento que es mi segundo hogar, me voy a nacionalizar también.

¿Qué esperas lograr con tu paso por "La Voz Argentina"?

Mi expectativa no es ganar "La voz Argentina". La voz de Argentina debe ser argentina... o uruguaya (risas), y yo de Argentina no tengo nada, soy más peruana que el camote. Pero somos varios extranjeros: venezolanos, uruguayos, colombianos… hay un ambiente muy, muy lindo. "La Voz" es un programa con mucha repercusión, es una gran vitrina y la voy a aprovechar hasta donde llegue. Mi intención no es ganar, pero ser la única peruana en un reality extranjero y haber llegado a donde estoy ahora es tremendo y lindo, porque aprendes un montón. Y hay comentarios de todo tipo. No los he leído todos, pero me voy a sentar a leer cada cosa que están escribiendo. En su mayoría he visto que la gente se raya al escuchar una canción tan conocida en una versión así. Hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no, pero si no te arriesgas y no le pones lo tuyo… A mí no me importa que me digan que canto bonito, sino que me digan que quedó mi sello. Eso lo que le importa a los cantantes. Y soy así. Canto a mi manera, les guste o no

Recuerdo que no eras muy fan de los concursos de talentos porque valoran mucho lo físico, ¿ha cambiado tu opinión al respecto?

No ha cambiado para nada mi opinión. Sigo creyendo que los realities son un medio para promocionarnos de alguna manera, pero, llegado un punto, hay otros factores que son más importantes, como lo que mencionas. Así es el medio actual. Son cosas que son mucho más pesadas y uno es consciente de eso. Al meterte a un programa ya sabes para qué entras, para moverte un poco y tener una vitrina. Si por allí eligen a otra persona porque es más joven o por su aspecto físico, porque es un chico o una chica guapa… Eso no repercute en nada, son cosas adicionales a lo que uno tiene, no solo es talento, son muchas cosas. El mercado actual es así, depende del mercado a que te metas, pero yo no estoy interesada en ese tipo de mercados.

MÁS INFORMACIÓN

Adalí Montero se presentará la noche de este jueves 18 de octubre en Lima. La artista cantará en el Lions Head (Av. Grau 268, Barranco). La acompañarán Julie Freundt, Tatiana Astengo, Pamela Llosa, entre otros artistas. Las entradas estarán a la venta en el mismo local. El show arranca a las 10:30 p.m.