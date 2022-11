Gracias al incansable trabajo de una vecina y un paseador de perros de Punta Hermosa, Laika, una perrita que se encontraba sollozando a través de la ventana de una propiedad abandonada, fue rescatada el pasado mes de septiembre.

Una intervención policial comprobó que el lugar en donde estaba la perrita se encontraba repleto de heces, cucarachas y suciedad. Por eso, la dueña, Everyn Lázaro, se vio en la obligación de entregarla voluntariamente a las autoridades ante la insistencia de los rescatistas.

El hemograma que le realizaron a Laika en la veterinaria El Mister, en San Bartolo, reveló que la perrita tiene erliquiosis canina.

Sus dos rescatistas, que prefieren mantenerse en el anonimato para evitar las represalias de Lázaro, lograron llevarla a la Veterinaria Punta Hermosa, en donde un médico veterinario constató su grave estado de salud: anemia, desnutrición severa y erliquiosis canina.

Si bien la perrita venía recuperándose con tranquilidad e iba ser entregada en adopción, fue devuelta a su dueña. “Lázaro presionó a las autoridades de Punta Hermosa para tenerla de vuelta”, explica Anais Anaya, activista animalista y fundadora del albergue Voz Animal, quien se enteró del caso a través de las redes sociales.

El pasado 8 de octubre, Laika fue revisada por un médico veterinario, quien señaló que la perrita debería ser desparasitada, vacunada y alimentada con una dieta proteica acorde a su peso y edad.

Según revela Anaya, la dueña de Laika jamás firmó un acta de entrega. Por ello, cuando Lázaro cambió de opinión, los policías del distrito se vieron obligados a retornar a la perrita al mismo lugar en donde fue encontrada en estado de abandono.

“Lamentablemente, ella ya no está en la casa abandonada. Hoy en día no sabemos cuál es su paradero pero no vamos a detenernos hasta encontrarla y llevarla a un lugar seguro”, agrega Anaya.

Denuncia en curso





La rescatista de Laika, que prefiere mantenerse en el anonimato para esta nota, denuncia que, desde el 2017, el inmueble de la calle Etén alberga animales en estado de abandono.

Si bien hoy en día existe una Ley de protección y bienestar animal, que sanciona actos de crueldad, abandono y muerte de animales domésticos y silvestres, en la práctica, la Ley N° 30407 no se ejerce.

Y es que algunas autoridades locales no están preparadas para actuar de forma inmediata ante un caso de maltrato animal y a separar a las mascotas de dueños abusivos y/o negligentes.

El pasado 9 de noviembre, el congresista Edward Málaga, presentó un oficio al Ministerio del Interior con el fin de trasladar la denuncia ciudadana en torno al caso de Laika.

“No es responsable tener una mascota abandonada en un edificio sin ventanas: podría ser un riesgo sanitario para los vecinos, para otras mascotas y para la misma perrita que está enferma”, señala Sandra Peirano, veterinaria y vecina de la zona.

Peirano es una de las vecinas de Punta Hermosa que ha denunciado el hecho a las autoridades. El 6 de noviembre, su denuncia fue registrada en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Lurín.

Existen videos que constatan el estado de abandono de la casa en donde fue encontrada Laika y que revelan que, todo el interior, está lleno de suciedad y heces.

“Me gustaría decir que no es el primer perro que sufre esas malas condiciones ahí y tampoco será la última si no se hace algo al respecto. Los vecinos de Punta Hermosa somos conscientes de eso y queremos hacer algo al respecto”, enfatiza Peirano.

Y es que los vecinos señalan que, desde antes de la pandemia, han sido testigos de los llantos de la perrita pidiendo agua y comida. Así como de los ladridos de otras mascotas que, aparentemente, también vivían en esa propiedad. Por ejemplo, la vecina Leonor D’Angelo, declaró ser testigo de maltrato animal en el inmueble desde el 2019.

Vecinos de la zona denuncian que, después de ser devuelta a su dueña, Laika ya no podía acercarse a la ventana, ya que en el inmueble pusieron una tabla para impedir que vea el exterior.

“Son muchos años que veo perros viviendo solos en una situación total de abandono. Siempre han estado delgados y llorando toda la noche sin parar”, expresó a través de una declaración jurada emitida el 8 de noviembre.

Por ello, Anais Anaya junto a aproximadamente quince vecinos de la zona, participaron de una movilización vecinal que se llevó a cabo el pasado 5 de noviembre en la calle Etén para pedir la entrega de la perrita.

Lamentablemente, a pesar de la unión colectiva y la existencia de la Ley N° 30407, las autoridades aún no han hecho lo posible por separar a Laika de su dueña.

Un grupo de Facebook conformado por varios vecinos de Punta Hermosa ha sido vital para sacar adelante el primer rescate de Laika y unir a las personas en beneficio de este caso.

“La policía no sabe cómo proceder en estos casos, desconocen las leyes y cómo hacerlas cumplir. No les importa que maltraten a las mascotas”, opina D’Angelo.

A través de este artículo, WUF hace un llamado a las autoridades para hacer efectiva la Ley que sanciona el maltrato animal y brindarle un hogar seguro a Laika. Para apoyar el rescate, puedes escribir al siguiente correo: salvemosalaika@gmail.com. También puedes sumarte en redes sociales compartiendo esta nota con el hashtag #JusticiaParaLaika.