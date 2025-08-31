En enero de este año, WUF y la marca de productos antiparasitarios Atrevia® lanzaron la campaña Bandanas Solidarias - Petlovers como tú, con el objetivo de recaudar fondos para los siete albergues afiliados a WUF en Lima. Con dos diseños exclusivos creados por los artistas Xomatok y Daniela Marín, las bandanas rápidamente se convirtieron en un símbolo visible de apoyo a la adopción responsable.

El impacto fue inmediato. La respuesta de la comunidad petlover confirmó que la empatía por los animales en abandono puede movilizar voluntades y generar un cambio real. Por ello, WUF y Atrevia han decidido extender la campaña hasta fines de 2025 o hasta agotar stock, sumando nuevas activaciones presenciales y digitales para mantener vivo el compromiso con la causa.

“La campaña nos demostró que cuando una causa conecta emocionalmente con las personas, la respuesta es poderosa. Petlovers como tú no solo generó ventas, sino que movilizó a una comunidad que comparte valores de empatía y responsabilidad con los animales”, señala Carmen, gerenta de marketing de Atrevia.

Recuerda que, en la página web de Atrevia, también puedes subir una foto con tu engreído, y ser parte del muro Petlovers como tú.

Un accesorio que cambia realidades

Las bandanas solidarias no son solo un accesorio: cada compra ayuda a financiar alimento, atención veterinaria y cuidados básicos para los más 750 WUFS. Para Carmen, la adopción responsable es un compromiso que transforma vidas:

“Detrás de cada perro o gato en espera hay una historia de resiliencia y un potencial infinito de amor por entregar. Cuando decidimos apoyar una causa como la adopción responsable, no solo transformamos la vida de un animal, sino también la de la familia que lo recibe.” Carmen

El compromiso de WUF y Atrevia no se detiene. La campaña de las bandanas solidarias ha demostrado que la creatividad puede convertirse en un puente entre las marcas y las causas sociales, logrando que más personas se involucren en la construcción de un futuro donde los perros y gatos sin hogar tengan una segunda oportunidad.

“Apostar por los perros y gatos sin hogar no es solo un gesto solidario, es una declaración de propósito y coherencia. Al darles visibilidad y recursos, ayudamos a construir una cultura más responsable, empática y consciente”, resalta Carmen.

Cómo sumarse

Las bandanas solidarias están disponibles a S/20, en distintos diseños y tallas. Ingresa aquí y, con cada compra, estarás apoyando a más de 750 WUFS y participando en un año de protección junto a ATREVIA.

Además, en la misma página web podrás subir una foto con tu engreído y ser parte del Muro Petlovers, junto a quienes, como tú, quieren transformar vidas.

Para conocer más sobre la campaña y adquirir una bandana solidaria, ingresa aquí.