Las fiestas de fin de año suelen estar llenas de luces, reuniones y celebraciones que marcan el cierre de un ciclo y el inicio de otro. Sin embargo, para muchas mascotas, esta época representa uno de los momentos más difíciles del año. El estruendo de los fuegos artificiales, el movimiento constante de personas y la exposición a situaciones desconocidas pueden afectar seriamente su salud física y emocional. ¡Protegerlos también es una forma de celebrar!

El miedo que no siempre vemos

Perros y gatos tienen un oído mucho más sensible que el de los humanos. Los ruidos fuertes e impredecibles de la pirotecnia pueden generar pánico, temblores, intentos de escape, lesiones e incluso crisis de ansiedad. En muchos casos, este miedo no se manifiesta con ruido, sino con silencio, inmovilidad o comportamientos inusuales.

Reconocer estas señales es el primer paso para cuidarlos.

Un espacio seguro puede hacer la diferencia

Antes de que empiecen los fuegos artificiales, prepara un refugio dentro de casa. Elige una habitación alejada de ventanas y puertas, con su cama, mantas, juguetes y agua. Cerrar cortinas, encender la televisión o poner música suave ayuda a disminuir el impacto del ruido exterior. Tu presencia tranquila, sin forzar caricias ni regaños, les brinda contención y seguridad.

Imagen creada por IA.

Nunca minimices su miedo

Frases como “no pasa nada” o “ya se va a acostumbrar” no aplican cuando hablamos de miedo real. Evita castigarlos o exponerlos a situaciones que los sobrepasen. Si tu mascota presenta ansiedad severa, lo mejor es consultar con un médico veterinario sobre alternativas seguras para ayudarla a transitar estas fechas.

Cuidado con la comida de celebración

Durante las reuniones es común compartir alimentos, pero muchos de ellos son altamente peligrosos para perros y gatos. El chocolate, el alcohol, las uvas, el panetón, los huesos y las comidas muy condimentadas pueden provocar intoxicaciones graves. Informa a tus invitados y mantén estos productos fuera de su alcance.

Identificación que protege

En esta época del año aumentan los casos de mascotas extraviadas por escapes causados por el miedo. Asegúrate de que lleve collar con placa de identificación actualizada y, si es posible, microchip. Este pequeño detalle puede ser clave para que vuelva a casa.

Celebrar también es cuidar

Las fiestas no deberían ser sinónimo de sufrimiento para quienes dependen de nosotros. Celebrar con responsabilidad implica pensar en su bienestar, respetar sus límites y actuar con empatía.

Porque un verdadero cierre de año es aquel en el que nadie queda atrás.

Desde WUF, invitamos a vivir estas fiestas con conciencia y respeto por los animales. Cuidarlos es también una forma de amor, y el mejor regalo que podemos darles es la seguridad de saber que no están solos.