El Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Cada año se registran cientos de movimientos telúricos, algunos imperceptibles y otros de gran magnitud. Por ello, los simulacros y la preparación constante forman parte de la vida cotidiana de los peruanos. Sin embargo, en medio de esta cultura de prevención, muchas veces se deja de lado a los animales de compañía.

Perros, gatos y otras mascotas no solo sienten los movimientos, sino que también experimentan altos niveles de ansiedad. Su reacción puede ser huir, esconderse o incluso lastimarse. Prepararse para cuidarlos en estas situaciones es fundamental para proteger su bienestar y, al mismo tiempo, mantener la seguridad de toda la familia.

Antes del sismo: prevención es protección

El primer paso es anticiparse. Incluir a tu mascota en los planes familiares de emergencia puede marcar la diferencia.

Arma un kit de emergencia especial. Además de tu mochila de emergencia, prepara un bolso con comida seca para varios días, agua, platos plegables, manta ligera, arnés, correa, bolsas para desechos y documentos veterinarios.

Vacunas y salud al día. Si el sismo ocasiona heridas o contacto con otros animales, esto reducirá riesgos de infecciones.

Identificación visible. Una placa con número de contacto o un microchip aumentan las probabilidades de reunificación en caso de extravío.

Observa cambios de conducta. Algunos animales perciben vibraciones antes de los sismos. Si notas inquietud repentina, toma precauciones adicionales.

La mochila de emergencia debe considerar siempre a los animales de compañía. Comida, agua y correa son elementos básicos para mantenerlos seguros durante un sismo. (Imagen Pexel)

Durante el sismo: calma y control

La reacción de tu mascota dependerá de su temperamento, pero tu comportamiento será clave para mantenerla a salvo.

Elige un lugar seguro. En casa, protégete bajo mesas robustas y lejos de ventanas. En la calle, aléjate de postes, muros y cables eléctricos.

Sujétala con firmeza, pero sin forzarla. Si puedes, manténla contigo. Si ya está en el kennel, no la saques hasta que el movimiento termine.

Habla con voz tranquila. Los animales perciben el tono de tu voz; una actitud serena puede ayudar a reducir su miedo.

Después del sismo: apoyo y cuidado

Una vez pasado el movimiento, tu mascota necesitará tiempo y atención para recuperar la calma.

Dale espacio. Si se esconde, no la obligues a salir; respeta sus tiempos.

Revisa su estado físico. Busca cortes, golpes o señales de dolor. Si notas algo inusual, acude al veterinario.

Inspecciona tu hogar. Retira cristales, cables sueltos o muebles en riesgo de caer antes de dejar que tu mascota se mueva libremente.

Ofrécele agua, alimento y compañía. Tras un evento traumático, la cercanía de su familia humana será su mayor fuente de seguridad.

Evalúa opciones temporales. Si tu vivienda no es habitable, ubica hospedajes pet friendly o consulta por refugios que acepten animales.

Las mascotas forman parte de la familia y, en momentos de emergencia, su compañía y seguridad son tan importantes como la de cualquier ser querido. (Imagen Pexel)

Un miembro más de la familia

En un sismo, cada segundo cuenta. Por eso, tener un plan que incluya a tu mascota no es un lujo, sino una necesidad. Ellos dependen de nosotros y, al igual que cualquier integrante de la familia, merecen estar protegidos. Preparar un kit, entrenarlos y mantener la calma durante la emergencia puede marcar la diferencia entre el miedo y la seguridad.

La próxima vez que armes tu mochila de emergencia o participes en un simulacro, recuerda que tu compañero de cuatro patas también necesita estar listo. Porque cuidar de ellos es también cuidar de la familia entera.

