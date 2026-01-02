El abandono y el maltrato animal siguen siendo una de las principales problemáticas de bienestar animal en el Perú. A pesar de los avances normativos y del mayor interés ciudadano por denunciar estos casos, las cifras muestran que el problema no solo persiste, sino que en algunos aspectos se ha incrementado.

De acuerdo con reportes del Ministerio Público, hasta el tercer trimestre del 2025 se registraron alrededor de 1,500 denuncias por maltrato animal a nivel nacional, una cifra que ya supera el total reportado durante todo el 2024. Estos casos incluyen agresiones físicas, negligencia extrema, abandono y condiciones de vida incompatibles con el bienestar de perros, gatos y otros animales domésticos.

Denunciar no siempre es suficiente

Si bien el aumento de denuncias puede interpretarse como una mayor conciencia ciudadana, también evidencia que el maltrato animal sigue ocurriendo de manera cotidiana. En ciudades como Lima, los reportes por animales encontrados en condiciones críticas sin alimento, agua o atención veterinaria se registran prácticamente a diario, según información difundida por medios nacionales y autoridades locales.

Fauna silvestre: otra cara del maltrato

El problema no se limita a los animales domésticos. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) informó que entre enero y octubre de 2025 se recuperaron más de 3,700 animales silvestres, muchos de ellos víctimas del tráfico ilegal. Aves, reptiles y mamíferos fueron hallados en condiciones de hacinamiento, con lesiones graves o sin posibilidades de sobrevivir en su hábitat natural.

Estas cifras confirman que el tráfico ilegal de fauna continúa siendo una amenaza directa para la biodiversidad del país y una forma silenciosa de maltrato animal.

Una deuda pendiente

Aunque la Ley N.° 30407 sanciona el maltrato y el abandono de animales, especialistas y organizaciones de protección animal coinciden en que aún falta fortalecer la prevención, la fiscalización y la educación ciudadana. Además, el Perú no cuenta con un censo nacional oficial de animales en situación de calle, lo que dificulta dimensionar con exactitud el alcance del abandono.

Un llamado a no mirar al costado

Detrás de cada cifra hay una historia de sufrimiento, pero también una oportunidad de cambio. Denunciar, adoptar de manera responsable, esterilizar y educar son acciones clave para revertir esta realidad.

Desde WUF, creemos que proteger a los animales es una responsabilidad compartida.

Si quieres ser parte del cambio, apoyar nuestra labor o darle una segunda oportunidad a un animal que lo necesita, visita www.wuf.pe y súmate a nuestra comunidad.