WUF: Esta Semana Santa, el mejor plan es compartirla con quien siempre está a tu lado

Escapadas cerca de Lima que sí incluyen a tu perro

Si estás pensando en una salida corta, estos destinos son perfectos para compartir con tu perro:

Cieneguilla (Lima) : A 1 hora de Lima, clima cálido todo el año

Qué hacer con tu perro:

Caminar por la ribera del río Lurín, en zonas tranquilas y de poca profundidad

Disfrutar de casas de campo y clubes con amplios jardines

Caminatas por trochas y caminos rurales

Dónde ir:

Accesos al río cerca del puente de Cieneguilla

Restaurantes campestres pet friendly con áreas abiertas

Cuidados: evitar horas de mucho calor, llevar agua y supervisar siempre en el río.

Antioquía (Huarochirí) : A 2.5 horas de Lima

Qué hacer con tu perro:

Recorrer el pueblo y sus calles coloridas

Caminatas hacia Cochahuayco (ruta tranquila y accesible)

Picnic en zonas cercanas al río

Dónde ir:

Plaza principal de Antioquía

Ruta Antioquía – Cochahuayco

Miradores naturales del valle

Cuidados: usar correa en pendientes y proteger del sol.

Churín (sierra de Lima) : A 4-5 horas de Lima

Qué hacer con tu perro:

Caminatas por el entorno natural del pueblo

Paseos por el río Huaura en zonas externas

Visitar miradores y rutas rurales

Importante: las pozas termales no permiten mascotas

Cuidados: considerar el clima frío y cambios de temperatura.

Lunahuaná (Cañete): A 3 horas de Lima

Qué hacer con tu perro:

Paseos junto al río Cañete

Picnic en espacios abiertos

Caminatas hacia viñedos y caminos rurales

Dónde ir:

Malecones y accesos al río

Viñedos pet friendly (en áreas externas)

Cuidados: evitar zonas con deportes extremos y mantener hidratación constante.

Huaral (Lima): A 2 horas de Lima

Qué hacer con tu perro:

Visitar fundos y espacios campestres

Caminatas en campo abierto

Trekking en zonas cercanas como Lomas de Lachay (verificar accesos permitidos)

Dónde ir:

Restaurantes campestres pet friendly

Caminos rurales y zonas agrícolas

Cuidados: revisar restricciones en áreas protegidas y evitar exposición prolongada al sol.

Planes simples que se convierten en grandes recuerdos

No necesitas ir muy lejos para vivir una Semana Santa especial con tu perro. Aquí algunas ideas:

Picnic en parques amplios o zonas naturales

Caminatas por senderos o lomas

Día de playa en espacios permitidos

Escapadas de un día a campo

Más tiempo de juego y descanso en casa

Porque a veces, lo más valioso es simplemente estar juntos.

No hace falta ir muy lejos para crear momentos inolvidables: a veces basta con una tarde al aire libre, una manta sobre el pasto y la compañía de tu perro para reconectar, bajar el ritmo y recordar que lo más importante siempre está en lo simple (Imagen generada por IA)

Viajar con tu perro: pequeño esfuerzo, gran diferencia

Para que la experiencia sea segura y agradable:

Lleva su carnet de vacunas y agua suficiente

Usa correa en espacios públicos

Respeta el entorno y recoge siempre sus desechos

Evita exponerlo a calor extremo o multitudes

Viajar con tu perro también es una forma de promover una convivencia más consciente y respetuosa.

Haz que tu amor por los perros llegue más lejos

Al apadrinar en el Club WUF, no solo accedes a beneficios exclusivos en establecimientos pet friendly, sino que también te conviertes en parte activa del cambio, ayudando a rescatar y transformar la vida de más perros que aún esperan una oportunidad; si deseas se parte de esta linda comunidad y disfrutar de estos grandes beneficios, ingresa aquí https://www.wuf.pe/beneficioscw

Y si sientes que es momento de dar un paso más, adoptar puede ser el inicio de una historia única, porque al abrirle las puertas de tu hogar a un perro, no solo cambias su vida, también transformar la tuya y si consideras que este es tu momento, ingresa aquí https://www.wuf.pe/adoptawuf