Escaparse juntos esta Semana Santa no es solo cambiar de destino, es descubrir nuevos caminos al lado de quien siempre camina contigo (Imagen generada por IA)
Escaparse juntos esta Semana Santa no es solo cambiar de destino, es descubrir nuevos caminos al lado de quien siempre camina contigo (Imagen generada por IA)
Dayanna Lengua Ochoa
Dayanna Lengua Ochoa

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WUF: Esta Semana Santa, el mejor plan es compartirla con quien siempre está a tu lado

Escapadas cerca de Lima que sí incluyen a tu perro

Si estás pensando en una salida corta, estos destinos son perfectos para compartir con tu perro:

Cieneguilla (Lima): A 1 hora de Lima, clima cálido todo el año

Qué hacer con tu perro:

  • Caminar por la ribera del río Lurín, en zonas tranquilas y de poca profundidad
  • Disfrutar de casas de campo y clubes con amplios jardines
  • Caminatas por trochas y caminos rurales

Dónde ir:

  • Accesos al río cerca del puente de Cieneguilla
  • Restaurantes campestres pet friendly con áreas abiertas

Cuidados: evitar horas de mucho calor, llevar agua y supervisar siempre en el río.

Antioquía (Huarochirí): A 2.5 horas de Lima

Qué hacer con tu perro:

  • Recorrer el pueblo y sus calles coloridas
  • Caminatas hacia Cochahuayco (ruta tranquila y accesible)
  • Picnic en zonas cercanas al río

Dónde ir:

  • Plaza principal de Antioquía
  • Ruta Antioquía – Cochahuayco
  • Miradores naturales del valle

Cuidados: usar correa en pendientes y proteger del sol.

Churín (sierra de Lima): A 4-5 horas de Lima

Qué hacer con tu perro:

  • Caminatas por el entorno natural del pueblo
  • Paseos por el río Huaura en zonas externas
  • Visitar miradores y rutas rurales

Importante: las pozas termales no permiten mascotas

Cuidados: considerar el clima frío y cambios de temperatura.

Lunahuaná (Cañete): A 3 horas de Lima

Qué hacer con tu perro:

  • Paseos junto al río Cañete
  • Picnic en espacios abiertos
  • Caminatas hacia viñedos y caminos rurales

Dónde ir:

  • Malecones y accesos al río
  • Viñedos pet friendly (en áreas externas)

Cuidados: evitar zonas con deportes extremos y mantener hidratación constante.

Huaral (Lima): A 2 horas de Lima

Qué hacer con tu perro:

  • Visitar fundos y espacios campestres
  • Caminatas en campo abierto
  • Trekking en zonas cercanas como Lomas de Lachay (verificar accesos permitidos)

Dónde ir:

  • Restaurantes campestres pet friendly
  • Caminos rurales y zonas agrícolas

Cuidados: revisar restricciones en áreas protegidas y evitar exposición prolongada al sol.

Planes simples que se convierten en grandes recuerdos

No necesitas ir muy lejos para vivir una Semana Santa especial con tu perro. Aquí algunas ideas:

  • Picnic en parques amplios o zonas naturales
  • Caminatas por senderos o lomas
  • Día de playa en espacios permitidos
  • Escapadas de un día a campo
  • Más tiempo de juego y descanso en casa

Porque a veces, lo más valioso es simplemente estar juntos.

No hace falta ir muy lejos para crear momentos inolvidables: a veces basta con una tarde al aire libre, una manta sobre el pasto y la compañía de tu perro para reconectar, bajar el ritmo y recordar que lo más importante siempre está en lo simple (Imagen generada por IA)
No hace falta ir muy lejos para crear momentos inolvidables: a veces basta con una tarde al aire libre, una manta sobre el pasto y la compañía de tu perro para reconectar, bajar el ritmo y recordar que lo más importante siempre está en lo simple (Imagen generada por IA)

Viajar con tu perro: pequeño esfuerzo, gran diferencia

Para que la experiencia sea segura y agradable:

  • Lleva su carnet de vacunas y agua suficiente
  • Usa correa en espacios públicos
  • Respeta el entorno y recoge siempre sus desechos
  • Evita exponerlo a calor extremo o multitudes

Viajar con tu perro también es una forma de promover una convivencia más consciente y respetuosa.

Haz que tu amor por los perros llegue más lejos

Al apadrinar en el , no solo accedes a beneficios exclusivos en establecimientos pet friendly, sino que también te conviertes en parte activa del cambio, ayudando a rescatar y transformar la vida de más perros que aún esperan una oportunidad; si deseas se parte de esta linda comunidad y disfrutar de estos grandes beneficios, ingresa aquí

Y si sientes que es momento de dar un paso más, adoptar puede ser el inicio de una historia única, porque al abrirle las puertas de tu hogar a un perro, no solo cambias su vida, también transformar la tuya y si consideras que este es tu momento, ingresa aquí

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