WUF: Esta Semana Santa, el mejor plan es compartirla con quien siempre está a tu lado

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Escapadas cerca de Lima que sí incluyen a tu perro
Si estás pensando en una salida corta, estos destinos son perfectos para compartir con tu perro:
Cieneguilla (Lima): A 1 hora de Lima, clima cálido todo el año
Qué hacer con tu perro:
- Caminar por la ribera del río Lurín, en zonas tranquilas y de poca profundidad
- Disfrutar de casas de campo y clubes con amplios jardines
- Caminatas por trochas y caminos rurales
Dónde ir:
- Accesos al río cerca del puente de Cieneguilla
- Restaurantes campestres pet friendly con áreas abiertas
Cuidados: evitar horas de mucho calor, llevar agua y supervisar siempre en el río.
Antioquía (Huarochirí): A 2.5 horas de Lima
Qué hacer con tu perro:
- Recorrer el pueblo y sus calles coloridas
- Caminatas hacia Cochahuayco (ruta tranquila y accesible)
- Picnic en zonas cercanas al río
Dónde ir:
- Plaza principal de Antioquía
- Ruta Antioquía – Cochahuayco
- Miradores naturales del valle
Cuidados: usar correa en pendientes y proteger del sol.
Churín (sierra de Lima): A 4-5 horas de Lima
Qué hacer con tu perro:
- Caminatas por el entorno natural del pueblo
- Paseos por el río Huaura en zonas externas
- Visitar miradores y rutas rurales
Importante: las pozas termales no permiten mascotas
Cuidados: considerar el clima frío y cambios de temperatura.
Lunahuaná (Cañete): A 3 horas de Lima
Qué hacer con tu perro:
- Paseos junto al río Cañete
- Picnic en espacios abiertos
- Caminatas hacia viñedos y caminos rurales
Dónde ir:
- Malecones y accesos al río
- Viñedos pet friendly (en áreas externas)
Cuidados: evitar zonas con deportes extremos y mantener hidratación constante.
Huaral (Lima): A 2 horas de Lima
Qué hacer con tu perro:
- Visitar fundos y espacios campestres
- Caminatas en campo abierto
- Trekking en zonas cercanas como Lomas de Lachay (verificar accesos permitidos)
Dónde ir:
- Restaurantes campestres pet friendly
- Caminos rurales y zonas agrícolas
Cuidados: revisar restricciones en áreas protegidas y evitar exposición prolongada al sol.
Planes simples que se convierten en grandes recuerdos
No necesitas ir muy lejos para vivir una Semana Santa especial con tu perro. Aquí algunas ideas:
- Picnic en parques amplios o zonas naturales
- Caminatas por senderos o lomas
- Día de playa en espacios permitidos
- Escapadas de un día a campo
- Más tiempo de juego y descanso en casa
Porque a veces, lo más valioso es simplemente estar juntos.
Viajar con tu perro: pequeño esfuerzo, gran diferencia
Para que la experiencia sea segura y agradable:
- Lleva su carnet de vacunas y agua suficiente
- Usa correa en espacios públicos
- Respeta el entorno y recoge siempre sus desechos
- Evita exponerlo a calor extremo o multitudes
Viajar con tu perro también es una forma de promover una convivencia más consciente y respetuosa.
Haz que tu amor por los perros llegue más lejos
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