WUF: Mochila de emergencia perruna: ¿Estás listo para cuidar a tu WUF?

Los desastres naturales no avisan y, ante una situación de emergencia, cada segundo cuenta. Para quienes comparten su vida con una mascota, el compromiso va mucho más allá de la alimentación y los paseos diarios; ante un sismo o cualquier contingencia, ellos también necesitan ser protegidos. Partiendo de la premisa de que un perro o un gato es un miembro fundamental de la familia, la ONG WUF hace un llamado a la acción para que los hogares peruanos dejen de lado la improvisación y diseñen un plan de evacuación inclusivo, donde el bienestar de los engreídos de cuatro patas esté completamente asegurado.

¿Qué debe contener la mochila de emergencia perruna?

Así como preparamos un bolso con suministros básicos para los humanos, nuestras mascotas requieren su propia mochila de emergencia. WUF recomienda tener un bolso exclusivo para ellos en un lugar de fácil acceso, el cual debe contener los siguientes elementos indispensables:

Alimento y agua: Raciones de comida balanceada (preferiblemente enlatada o en bolsas herméticas para evitar la humedad) y agua embotellada suficiente para un mínimo de tres días. No olvides incluir un plato portátil o plegable.

Raciones de comida balanceada (preferiblemente enlatada o en bolsas herméticas para evitar la humedad) y agua embotellada suficiente para un mínimo de tres días. No olvides incluir un plato portátil o plegable. Salud y primeros auxilios: Medicinas si la mascota se encuentra bajo algún tratamiento, una copia de su cartilla de vacunación actualizada, gasas, vendas, antisépticos aptos para animales y una manta para protegerlos del frío o del suelo.

Medicinas si la mascota se encuentra bajo algún tratamiento, una copia de su cartilla de vacunación actualizada, gasas, vendas, antisépticos aptos para animales y una manta para protegerlos del frío o del suelo. Elementos de sujeción: Una correa, collar y arnés de repuesto. Para los gatos o perros pequeños, es indispensable contar con una transportadora ligera cerca de la salida.

Agua, alimento, botiquín, documentos y artículos de cuidado básico son indispensables para que tu WUF también esté preparado frente a una emergencia. ( Imagen generada por ia)

Qué tener a la mano y cómo actuar en la crisis

Más allá de los recursos físicos, hay factores logísticos y emocionales que marcan la diferencia durante un siniestro. En primer lugar, es vital tener a la mano su identificación: el perro debe portar siempre un collar con una placa que incluya su nombre y los teléfonos de contacto de sus dueños actuales. Asimismo, se sugiere guardar en la mochila una foto impresa de la mascota junto a su familia, lo cual facilitará enormemente su búsqueda en caso de que llegue a extraviarse por el pánico.

Por otro lado, saber cómo calmarlos en pleno caos es fundamental. Los animales perciben inmediatamente el miedo y el estrés de los humanos, lo que puede provocar que huyan o reaccionen de forma agresiva. Al evacuar, se debe mantener un tono de voz firme pero suave, evitar los movimientos bruscos y, de ser posible, envolver al animal en una toalla o manta para transmitirle seguridad mientras se trasladan a una zona segura.

No lo dejes para mañana: Prepara tu plan familiar hoy

La prevención es la mejor muestra de amor que podemos darle a nuestros compañeros de vida. Dejar a una mascota atrás durante una evacuación nunca debe ser una opción. WUF invita a toda la comunidad a revisar sus planes de emergencia actuales y a conversar en familia sobre el rol que asumirá cada integrante para poner a salvo a los animales de la casa. Para conocer más consejos sobre tenencia responsable, cuidado de mascotas en situaciones de riesgo y cómo apoyar a los albergues del país, ingresa a las redes sociales oficiales de la organización @wuf_pe. ¡Prevenir es proteger a toda la manada!