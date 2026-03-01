Un plan refrescante que también incluye a tu mejor amigo

El verano nos invita a salir de la rutina y crear recuerdos frente al mar. Para muchas familias, eso significa incluir a sus perros en el plan. En Lima y sus alrededores existen balnearios que permiten el ingreso de mascotas en determinadas zonas, promoviendo momentos de unión y recreación responsable.

Entre las playas petfriendly más mencionadas se encuentran:

Playa El Paraíso (Huaura): Destaca por su acceso sencillo y la calma de sus aguas, ideal para quienes buscan tranquilidad junto a sus mascotas.

Playa Yaya (Chilca): Reconocida por su ambiente apacible, perfecta para disfrutar del verano a aproximadamente una hora de Lima.

Playa Los Yuyos (Costa Verde): Una opción práctica en la ciudad, con amplia franja de arena para paseos responsables.

Playa La Ensenada (San Antonio): Un entorno pet friendly que permite desconectarse de la rutina en compañía de tu perro.

Lo que debes tener en cuenta antes de ir

Es importante señalar que el Ministerio de Salud (MINSA) ha advertido que no se debe ingresar al mar ni a piscinas públicas con mascotas, debido al riesgo que podrían representar para niños y adultos mayores, especialmente por la posible transmisión de hongos, ácaros, pulgas y garrapatas.

Por eso, más allá de que una playa permita el ingreso de perros, es fundamental actuar con criterio y responsabilidad.

Algunas recomendaciones clave:

Verifica siempre las normas específicas del balneario.

Mantén a tu perro con correa y bajo supervisión.

Lleva bolsas para recoger sus desechos.

Evita las horas de mayor radiación solar.

Asegura hidratación constante.

No permitas que ingrese al mar si existen disposiciones sanitarias que lo desaconsejan.

Al finalizar, enjuágalo con agua dulce y revisa su piel y almohadillas.

La playa debe ser una experiencia positiva, no una situación de estrés ni riesgo para tu mascota ni para otras personas.

Un paseo responsable empieza mucho antes de tocar la arena. (Imagen generada por IA)

Compartir el verano fortalece el vínculo

Correr por la arena, caminar al atardecer o simplemente descansar bajo la sombrilla son pequeños momentos que fortalecen el vínculo entre humanos y perros. Cuando se vive desde la tenencia responsable, el verano se convierte en una oportunidad para reforzar el compromiso con su bienestar y convivencia armónica en espacios públicos.

Disfrutar también implica respetar normas, cuidar el entorno y pensar en los demás.

En medio del sonido del mar, lo más importante sigue siendo la conexión. Momentos así nos recuerdan que compartir tiempo de calidad, con respeto y cuidado, es la verdadera esencia de cualquier paseo. (Imagen generada por IA)

Este verano puede empezar una nueva historia

Y si este verano estás pensando en adoptar, si sientes que tu vida necesita más compañía o quieres sumar un nuevo compañero de aventuras, en WUF puedes encontrar a tu próximo mejor amigo.

En www.wuf.pe/adoptawuf podrás conocer perros que esperan una familia y descubrir al compañero ideal para tus próximas caminatas frente al mar.

Porque a veces, el mejor plan del verano no es solo ir a la playa… sino encontrar a quien camine contigo dejando huellas en la arena.