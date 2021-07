Una nueva jornada de violencia se vivió ayer en La Parada, luego de que la policía pusiera en marcha una operación para bloquear las vías de acceso a ese mercado. Como resultado de los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y varios grupos de vándalos, dos personas fallecieron y otras 24 resultaron heridas.

Jesús Enríquez Apolaya, de 28 años, recibió un disparo en el tórax y el segundo fallecido, aún no identificado, fue víctima de un corte por arma blanca en el abdomen. Ambos fueron evacuados de La Parada y llegaron muertos al hospital Dos de Mayo. Entre los heridos está un bebe de dos meses que resultó intoxicado por gas pimienta, pero que fue rescatado a tiempo por la policía y se recupera en el mismo nosocomio.

La operación empezó pasadas las 11 a.m., cuando 3.000 policías, apoyados con tanquetas y rochabús, llegaron a la zona para controlar los alrededores del mercado. La movilización de agentes tensó los ánimos de los comerciantes y estibadores que a esas horas se encontraban trabajando. En menos de media hora el humo negro de llantas quemadas por vándalos anunció el enfrentamiento.

Pese a la resistencia de los maleantes, la policía liberó la zona sin reportar heridos en sus filas, tal como lo señaló más tarde el director de esa institución, Raúl Salazar. La liberación de las vías Bausate y Meza, 28 de Julio y San Pablo permitió a los equipos de la Municipalidad de Lima colocar 12 bloques de concreto para impedir el paso de camiones hacia La Parada. Esto luego de haber declarado, a través de una resolución municipal, zona rígida las calles aledañas al mercado (ver infografía). El gerente de Seguridad Ciudadana de la comuna metropolitana, Gabriel Prado, recalcó que el acceso vehicular a la zona será restringido.

Mientras la policía continuaba replegando a los maleantes cada vez más debilitados por la diferencia numérica, un equipo de cerca de 100 agentes de inteligencia y de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) avanzaba por las estrechas calles y pasajes trasversales de la avenida 28 de Julio y las laderas del cerro San Cosme. En total se detuvo a 101 personas, muchas de las cuales registraban antecedentes penales, confirmó el general Salazar.

Recuperarán el área

En la noche, el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, se hizo presente en la zona y saludó la operación. “Fue un éxito. Vamos a recuperar un área infestada por delincuentes”, dijo. Además, confirmó que parte del terreno de La Parada será cedido por el municipio para hacer una gran base policial.

El fiscal de la Nación, José Peláez, confirmó la concurrencia de unos 100 representantes del Ministerio Público a la zona con el objetivo de garantizar el buen cumplimiento de la labor policial.

Pedraza indicó que la fiscalía ha denunciado a los 11 delincuentes detenidos el jueves por causar disturbios.

A diferencia de lo sucedido ese día, ayer no hubo desmanes ni saqueos en el emporio comercial del jirón Gamarra.

* Santiago Gómez Pariente, Fernando González-Olaechea Troysi, Aurora Caruajulca OlazÁbal, Luis García Bendezú, Álex Zamora Olivares y Rodrigo Cruz Arana.

27 de octubre de 2012

La policía aborta un nuevo intento para bloquear accesos a La Parada

Por Rosa Aquino Rojas / Luis García Panta

Calma sigue siendo una palabra ajena para los habitantes y comerciantes de las zonas aledañas a La Parada. Una de las vías que rodean al mercado mayorista continúa en manos de los vándalos que se enfrentaron el jueves a la policía. Aunque anoche se intentó retomar el control del lugar y ejecutar la disposición municipal que impide el ingreso de camiones al recinto, la medida fue suspendida por falta de garantías.

Resguardados por un contingente de la Policía Montada, cerca de mil agentes provistos con tanquetas y equipos antimotines ingresaron por la Av. San Pablo, a las 8 p.m. Sin embargo, la Fiscalía Provincial Penal 47 de Lima ordenó el retiro de las fuerzas del orden al constatar que la diligencia podía tornarse violenta. Tras la salida de los agentes, jóvenes con los rostros cubiertos con polos se adueñaron de las calles y quemaron llantas para bloquear la pista.

Un día después del feroz enfrentamiento, los camiones que se emplearon para transportar los bloques de cemento permanecían en el cruce de las avenidas 28 de Julio y Aviación. Un grupo de vándalos, entre ellos niños, desmanteló una de las unidades y se llevó las partes útiles.

En los alrededores del mercado no había presencia policial. Los agentes estaban desplegados al menos a tres cuadras de la zona de tensión. En cambio, la cuadra 4 de Prolongación Gamarra, donde se ubican los negocios que fueron asaltados, se encontraba bien resguardada.

Pese a la fuerte vigilancia, las tiendas comerciales no abrieron en todo el día. Los únicos que llegaron al lugar fueron los peritos de criminalística y los soldadores que reparaban las puertas dañadas en el saqueo. Según el dirigente de Gamarra Diógenes Alva, las pérdidas económicas son cuantiosas, pues los actos violentos no solo afectaron a los propietarios de las tiendas asaltadas.

“Los 25 mil empresarios del emporio se han visto afectados, ya que el día de los disturbios se vieron obligados a cerrar y hoy [ayer] pocos abrieron”, sostuvo.

En una entrevista televisiva, anoche, el gerente de Seguridad Ciudadana de Lima, Gabriel Prado, dejó abierta la posibilidad de que la Caja Metropolitana otorgue créditos a los comerciantes que resultaron damnificados.

Aunque la cantidad de compradores que llegó al damero textil fue inferior al de otros días, no sucedió lo mismo en La Parada. Al interior del viejo mercado victoriano las ventas y el ingreso de camiones con mercadería se realizaron con total normalidad, desde la medianoche del jueves.

Edwin Rituay, dirigente del Comité de Lucha de La Parada, anunció que los cerca de 744 mayoristas iniciarán un paro indefinido si el municipio metropolitano no desiste en su propósito. “Ya hemos coordinado con los agricultores para que no traigan mercadería, Lima quedará desabastecida”, amenazó. Dijo no temer que los camiones con productos puedan ser derivados a Santa Anita, pues el nuevo recinto carece de vendedores.

Aunque los mayoristas intentaron deslindar cualquier vínculo con los delincuentes que agredieron a los policías, El Comercio constató cómo más de un grupo de “pirañitas” recorría los puestos del mercado mayorista para cobrar la “cuota” por brindar seguridad. “Dame tu comisión”, repetían mostrando una bolsa con varias monedas recaudadas.

Debido al vandalismo desatado el jueves, el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, aseguró que un fuerte contingente policial permanecerá el tiempo que sea necesario en La Parada, donde aún hay temor de un rebrote de violencia por las movilizaciones de grupos de delincuentes.

Previsión ante nuevos actos de saqueo

Como parte de su estrategia para evitar nuevos actos de saqueo en el Damero de Gamarra, la Policía Nacional colocó anoche otra línea de rejas de fierro, adicional a las ya existentes, en las calles que comunican a La Parada con el emporio textil.

La medida motivó a las 8 de la noche la protesta de algunos desadaptados y comerciantes de La Parada que arrojaron piedras a los obreros que colocaban las rejas, pero no causaron heridos. La turba desistió de las agresiones ante la presencia de un numeroso grupo de policías que había sido emplazado en dichos accesos.

Las rejas fueron colocadas en los pasos de la avenida Aviación tanto con la avenida 28 de Julio como con la avenida Bausate y Meza.

Un alto oficial de la PNP informó que se decidió colocar más rejas ante los robos perpetrados por las turbas la tarde del jueves.

Ayer por la mañana, un helicóptero de la Policía Nacional sobrevoló la zona, lo cual hizo pensar a los comerciantes y vecinos que se alistaba otro intento para colocar los bloques de cemento que impedirán el paso de camiones con alimentos hacia La Parada.

Y eso no fue todo. Anoche unos mil policías, con cascos y escudos, acompañados con tanquetas y jinetes de la Policía Montada, recorrieron la avenida San Pablo, a la espalda de La Parada. Su propósito fue intentar por segunda vez la colocación de los muros de cemento, pero la medida se suspendió por falta de garantías.

El coronel Herman Valdiviezo Carpio, jefe de la Unidad de Servicios Especiales de la PNP (USE), tiene a cargo las operaciones.

Una de las evaluaciones que se hace, según una fuente, es sobre las consecuencias que tendría para el abastecimiento de alimentos de la capital el impedir la llegada de camiones a La Parada.

Temor en la ciudad

Pasado el mediodía, un rumor de saqueo causó que los comercios cercanos al Mercado Central cerraran sus puertas o atendieran vigilantes ante cualquier problema.

Una turba corrió por el Jr. Andahuaylas, por motivos que nadie lograba precisar, pero fue suficiente para generar tensión.

María Araujo, trabajadora del Mifarma de la cuadra seis del jirón Huallaga, oyó el rumor a unas cuadras y llamó para que cerraran la tienda. La atención en ese local y en muchos otros se suspendió por el temor a eventuales asaltos.

El mismo rumor corrió en la zona comercial de Jesús María, pero no hubo ningún saqueo.

28 de octubre de 2012

Policía y fiscalía investigan quiénes financiaron los desmanes en La Parada

Por Marisol Grau / Gonzalo Galarza Cerf

El mismo día en que ocurrieron los disturbios y las primeras dos muertes en La Parada, los vecinos de La Victoria vieron a varios grupos de jóvenes provenientes de los cerros El Pino, San Cosme y San Pedro (El Agustino) reunidos en una zona conocida como La Canchita, a la altura de la cuadra 23 de la avenida Bausate y Mesa. Las últimas investigaciones policiales señalan que en ese lugar se habrían organizado —convocados por una organización denominada Greva (Gremio Resocializador de La Victoria y Alrededores)— los grupos de vándalos que más tarde causaron los actos criminales del jueves en el mercado mayorista.

Según la policía, Greva es una organización de fachada que trabaja con jóvenes de extenso prontuario y que se dedica a la extorsión y a otros actos delictivos. Junto al Ministerio Público, la policía investiga quiénes habrían estado detrás del financiamiento de este y otros grupos que causaron los desmanes en La Parada. Se les habría pagado entre 50 y 100 soles por persona para enfrentarse a las fuerzas del orden. El presidente de Greva, Elmo Ramos Acosta, tiene antecedentes penales por robo agravado y por presuntos vínculos con el MRTA. Además, el 5 de agosto último fue detenido y acusado por extorsionar a empresarios vinculados al rubro de la construcción.

Las investigaciones en el ámbito de la fiscalía determinarán si hubo financiamiento de estos grupos delictivos por parte de los dirigentes de La Parada que se oponen al traslado del mercado a Santa Anita. Se desconoce, por el momento, si alguno de los 16 detenidos por la policía ha revelado en su manifestación quiénes financiaron los actos de vandalismo en esta zona o si ha involucrado a Elmo Ramos en estos hechos.

“Dicen que hay una presión antigua de Sendero Luminoso: una suerte de territorios de Lima sin control. Greva ostenta parte del poder de la zona”, complementa el sociólogo Juan Infante. Ya la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, alertó en alguna oportunidad de la presencia del Movadef dentro de La Parada.

En la actualidad, entre los dirigentes de los comerciantes figuran Julio Wilson Claudio, presidente de la Asociación de Comerciantes Unidos de Tubérculos (Acutumm) -el gremio más poderoso de La Parada y del recién creado Comité de Lucha del Mercado Mayorista N°1 La Parada-, y su vicepresidente Hermógenes Véliz Rivas, quien fue vinculado a la invasión del mercado de Santa Anita en el 2007 junto al apresado Herminio Porras.

Otra dirigente es Margarita Valladolid Lazares, del Frente Único de Instituciones del Mercado Mayorista N°1 de Lima, quien fue candidata al Congreso en el 2001 por el partido fujimorista Cambio 90.

¿Qué esta en juego?

Los números hablan por sí solos. Detrás de la espiral de violencia está en juego una gran suma de dinero. Samuel Gleiser, titular de la Cámara de Comercio de Lima, señala que si bien no hay cifras oficiales calcula que en torno de La Parada se mueven al día unos S/.20 millones. Aparte del comercio de productos, otra fuente de ingreso proviene del alquiler de los puestos. Un concesionario puede ganar hasta S/.12 mil mensuales con el alquiler de espacio a los llamados conductores (negociantes). Hay casos en los que cada puesto se subarrienda hasta a tres personas (se cobra aproximadamente S/.4 mil a cada uno).

Actualmente, hay 744 puestos en La Parada. De estos, solo 300 trabajarían como mayoristas y el resto como minoristas. Recordemos que La Parada recibe el 30% de la producción nacional y mueve unas 5 mil toneladas de productos diariamente. Los alimentos más comercializados son la papa, el choclo, la cebolla y los limones.

“La Parada aún controla productos básicos en la mesa familiar como la papa. No obstante, poco a poco se ha ido viendo desplazada por otros grandes mercados como los de Puente Piedra y Caquetá”, explica David Gonzales, investigador del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes).

Diagnóstico de la crisis

La Parada comenzó como mercado mayorista a finales de los años 40 del siglo pasado bajo la supervisión del Ministerio de Agricultura. En los años 80 pasó a ser propiedad de la Municipalidad de Lima. Desde entonces los administradores de los puestos solo tienen contratos que se renuevan cada cierto tiempo. Ninguno es propietario. Pagan entre 120 y 160 soles mensuales a la Empresa Municipal de Mercados (Emmsa). Esto, claro, además de los S/.4.000 que deben pagar a los concesionarios en caso el puesto sea alquilado. Vale resaltar que lo que plantea el nuevo proyecto en Santa Anita es un único pago de entre S/.2 mil y S/.3 mil a Emmsa, con lo que se eliminarían las ganancias a los intermediarios.

Otro de los grandes problemas de La Parada es el hacinamiento. Según una investigación de Cepes y alumnos de la Universidad Católica realizada el año pasado, La Parada cuenta con 19.972 m2 en áreas destinadas a la circulación de personas. Si se considera que diariamente acuden unos 10 mil clientes, 1.000 comerciantes, 2.000 carretilleros y 1.000 estibadores, ello significa que hay poco más de un metro cuadrado por persona.

David Gonzales sostiene: “Los procesos de comercialización ya no son los adecuados y hacen que se pierda entre el 10% y el 15% de la mercancía”. Esto aparte de los cuellos de botella en la entrada y salida de camiones y vehículos (alrededor de 7 mil camiones y 9 mil vehículos transitan por ahí al mes).

La delincuencia no queda fuera. Se calcula que suceden unos 30 asaltos diarios en la periferia de La Parada. Jesús Rojas Caqui, ex presidente de las 43 juntas vecinales comunales de La Victoria, se queja por la falta de equipos y personal en las comisarías de Apolo y San Cosme. “Nos prometieron 43 patrulleros y solo han llegado 16. También a 100 policías más, pero todavía no han llegado”, asegura.

Para Eliana Revollar, jefa de la oficina defensorial de Lima de la Defensoría del Pueblo, lo ocurrido en estos tres últimos días marca un antes y un después en Lima. “Estamos profundamente preocupados por la situación, lo ocurrido en La Parada es un hecho sin precedentes en la capital. Se debe realizar una investigación exhaustiva y respetar el principio de autoridad”.

Finalmente, los más afectados por todo esto son los ciudadanos de a pie. El impacto social que han generado la tensión y los recientes enfrentamientos ha afectado el comercio y ha obligado a suspender las clases en las escuelas. “Los vecinos nos sentimos alarmados y escandalizados con los enfrentamientos, desprotegidos, mucho más vulnerables que antes”, suspira Rojas.

Las Cifras

46% de la mercancía

Casi la mitad de los productos que ofrece La Parada tiene como destino los mercados distritales, seguido por restaurantes (20%), bodegas (13%) y paraditas (7%).

23% proviene de junín

Entre las principales regiones abastecedoras del mercado de La Parada destacan Junín (23%) con papas y camotes, Arequipa (15%) y Lima (13%).

Los principales dirigentes

Margarita Valladolid

Vocera oficial del Frente Único de Instituciones del Mercado Mayorista N°1 de Lima.

Comercializa limones. Fue candidata al Congreso en el 2001 por el partido fujimorista Cambio 90. “Descarto cualquier intención política en el tema del traslado. Soy comerciante. Soy simpatizante del fujimorismo. Yo vivo cerca de la doctora Carmen Lozada. Ella me invitó a participar hace años”.

Julio Wilson Claudio

Presidente del Comité de Lucha del Mercado Mayorista N°1.

Dice tener un solo puesto. Comercializa maíz. El día del desalojo a los invasores de Santa Anita en el 2007 se encontraba en ese mercado. “No fui detenido en Santa Anita. Fui como cualquier comerciante. Era presidente de la Asociación Dignidad. Había bastantes socios en ese entonces que habían invertido su dinero. Nunca estuve en la cárcel”.

Hermógenes Véliz Rivas

Vicepresidente del Comité de Lucha del Mercado Mayorista N°1.

Dice ser concesionario de un puesto y conductor de otro. Comercializa papa. Preside el gremio más fuerte de La Parada: Asociación de Comerciantes Unidos de Tubérculos. “Véliz conoce mucho de leyes y nos orienta. Si tiene un pasado que no conozco, no lo puedo juzgar por eso. Somos 130 concesionarios, pero La Parada involucra la labor de 10 mil personas”.

Luis David Arias Gutiérrez

Presidente de Asociación de Mercados Unificados y Emprendedores de La Parada.

Lidera Asume, organización nacida hace 2 años. Fue dos veces candidato a regidor. Tiene dos locales de abarrotes en La Parada Plaza. “No ha habido ninguna estafa en La Parada Plaza, donde queremos hacer una mezcla de mercado con centro comercial. Nosotros buscamos la privatización de los mercados mayorista y minorista. Tenemos financiamiento”.