Desde hace mucho tiempo, muchas personas intentan que les lleguen las señales del universo para poder guiar sus vidas y tomar decisiones importantes. Estas comunicaciones son señales que son una forma de conexión más divina de parte de nuestros ángeles de la guarda. Estas señales del universo pueden manifestarse de diferentes maneras, por ello, Ana Victoria Lezama Murillo, tarotista e interpretadora de oráculos de Energía, Magia y Universo, nos cuenta un poco cuáles son esas señales que el universo nos puede dar.

“Generalmente, damos por hecho que nuestro ángel de la guarda está siempre con nosotros y que de alguna manera está obligado a cuidarnos a protegernos y a velar por nosotros todo el tiempo; sin embargo, ellos están presentes todo el tiempo. No pueden intervenir en nuestra vida, no pueden cuidarnos no pueden hacer por nosotros absolutamente nada si nosotros no se los pedimos. Siempre al acostarnos o despertarnos debemos pedirle a nuestro ángel que nos proteja y libere de todo mal, como no se acerca a nosotros de manera tangible, debemos estar atentos a las señales que nos brindan”, explica Lezama.

Señales que nos puede dar el universo

Según la experta, como todos somos seres únicos e irrepetibles, algunos mensajes se presentan de forma diferente para cada persona. Sin embargo, hay algunos mensajes más comunes con las que el universo puede manifestarse son los siguientes:

Horas espejo:

Estos números, generalmente, se pueden visualizar al ver la hora. Al momento que ves el reloj y marca dos números iguales, significa que estás presenciando una hora espejo. Por ejemplo, si estás esperando algo o hiciste una petición al universo a través de un ritual o una meditación o le pediste guía o consejo a tus ángeles y de pronto ves los números espejos manifestados, es importante que estés atento y que lo anotes para que revises el significado de los mismos, los cuales los explicamos detalladamente en el siguiente link.

Las plumas:

Se cree que las plumas simbolizan lo divino ya que provienen del cielo. Nos mencionan aquello que no podemos ver, pero que sabemos que existe. Una pluma blanca significa que vas por buen camino y también significa protección.

“Nada es casualidad y si nos encontramos en el camino una pluma de color aunque no sea natural se debe prestar atención al mensaje que nos transmite, porque a veces pensamos que esas plumas pueden ser de un disfraz o algo similar. Si son naturales o artificales es indiferente, pero hay que prestarles atención, porque probablemente sean mensajes directos”, explica Lazama.

A continuación la experta nos explica el significado de cada color de pluma que nos podemos encontrar:

Color de las plumas Significado Pluma roja Significa presagio, de que buenos tiempos se acercan. Pluma azul Significa comunicación que se desbloquea. Pluma amarilla Debes controlar mejor tus impulsos. Pluma verde Estás en contacto con tu ser superior y también se relaciona con abundancia y dinero. Pluma naranja Significa que es momento de crear y tendrás éxito en lo que hagas. Pluma rosa Es un recordatorio del amor incondicional de tus ángeles y de que no estás solo. Pluma gris Significa que ya sabes la respuesta a tu pregunta, que no debes engañarte a ti mismo. Pluma púrpura Significa conexión con el reino espiritual. Pluma café Significa que necesitas encontrar equilibrio entre lo material y lo espiritual. Pluma negra Significa protección de tus ancestros. Pluma blanca Significa cambios importantes tienen, debes estar atento.

“Hay un detalle con la pluma gris, ya que no puedes engañar a ti mismo, porque a veces hay cosas que ya sabemos y no necesitamos confirmarlo, no necesitamos evidencia, no necesitamos absolutamente nada porque ya lo sabemos, simplemente como intuición”, agrega.

Cuando el universo nos habla de diferentes maneras

Puede pasar que quieres ir a una fiesta, porque hay una persona que te interesa y al momento de salir de casa comienzan a pasar un conjunto de cosas que impiden que vayas a esa fiesta: el tráfico está imposible, se rompe el taco, etc. Nada funciona, cualquier situación que te diga que no puedes ir. Tal vez en esa fiesta pasa algo, una pelea o cosas no favorables para ti y eso puede hacer que nos sintamos mal, entonces es como una señal que nos brinda para que no suframos.

Asimismo, estos mensajes también se pueden presentar memes, frases, canciones. Debemos prestar atención en todo lo que aparece y sobre todo cuando se repiten patrones consecutivos en la vida. En ocasiones puede pasar que le pides consejo a algún ser querido que ya no se encuentra con nosotros. Podemos soñar con ellos dándonos ese mensaje, a veces se manifiestan a través de olores, canciones o recuerdos muy característicos.

“En las relaciones de pareja también sucede mucho, a veces decidimos permanecer en un mismo lugar con una persona o mantener una situación de la misma manera, y nos sentimos mal todo el tiempo. Es el universo diciendo que algo debemos cambiar para poder vivir todo lo lindo que aguarda por nosotros, pero no siempre estamos atentos a estos mensajes. Tu ángel no va a bajar del cielo a decirte directamente lo que sucede, presta atención a estas y más señales”, finaliza.