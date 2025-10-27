La Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) advierte que el déficit de presupuesto de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para el año 2025 que supera los S/. 3,700 mil setecientos millones, ha generado la paralización de 22 proyectos en todo el país, afectando obras de protección como defensas riberas ribereñas, hospitales y escuelas esenciales para el norte del Perú.

Esta situación compromete el empleo habiendo además generado despidos, interrumpido la cadena de pagos y la confianza de los inversionistas.La SNCI hace un llamado urgente a la Presidencia de la República, Congreso de la República, Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad Nacional de Infraestructura para reasignar los recursos necesarios que permitan garantizar la ejecución de estas obras y proteger los derechos fundamentales de la población.

Adicionalmente, invoca a que el deficit en el presupuesto de la ANIN para los años 2026 y 2027 sean cubiertos ya que superan los S/. 10,000 mil millones y generarán un problema similar al sector infraestructura de no encontrar una solución.

