Cómo estudiantes de la zona rural de Huancavelica están cambiando la forma de entender la alimentación en su comunidad

Ante el creciente consumo de alimentos ultraprocesados y la deficiencia nutricional que estos provocan, especialmente en la etapa escolar, los estudiantes del colegio Técnico Agropecuario Silva, del distrito de Acoria (Huancavelica), decidieron actuar para transformar sus hábitos alimenticios y los de sus familias.

Desde inicios del presente año, en coordinación con representantes de UNICEF —a través del proyecto Secundarias que cuidan su salud: Coles de otro level— y profesionales en nutrición, el colegio ejecuta un plan educativo que promueve una alimentación saludable basada en productos naturales y locales. Esta iniciativa busca reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares y grasas saturadas, que afectan el desarrollo físico y cognitivo de los escolares.

Alumnos del colegio cosechando los productos que ellos mismos producen.

Una escuela que alimenta a su comunidad

Durante las jornadas demostrativas realizadas en el plantel, los estudiantes aprenden a preparar platos nutritivos con ingredientes de su entorno, revalorizando la quinua, la papa nativa, las habas y las hortalizas producidas en la misma institución.

Desde el área de Educación para el Trabajo, especialidad de agropecuaria, los alumnos desarrollan proyectos productivos innovadores que fortalecen su aprendizaje técnico y su compromiso social. Entre las principales acciones destaca la implementación de un sistema acuapónico para el cultivo integrado de truchas y hortalizas, así como la crianza de cuyes y gallinas, cuyos productos sirven para complementar la alimentación de sus familias.

Estas experiencias permiten no solo aplicar los conocimientos adquiridos en clase, sino también fortalecer la sostenibilidad alimentaria local. “La preparación de comida a base de productos de la zona y de la institución educativa, saludables y caseros, ayuda al crecimiento”, comentó Ruth Yanela Ramos Taype, estudiante del cuarto grado.

Por su parte, la nutricionista Elizabeth Sánchez Quispe, asesora del programa, resaltó el impacto positivo del proyecto: “La sesión demostrativa resultó positiva, puesto que los estudiantes replicarán lo aprendido a sus padres y promoverán comer sano”. A su vez, el nutricionista Pedro Antonio Panduro señaló que “comer sano y saludable no es aburrido; por el contrario, es nutritivo y debe promoverse en casa con la familia”.

De esta manera, la institución educativa reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, impulsando una cultura alimentaria saludable, sostenible y basada en los recursos de la zona.

Los resultados se reflejan en una comunidad más consciente de la importancia de comer bien para vivir mejor. Como expresan los propios alumnos: “Una alimentación saludable no solo nutre el cuerpo, sino también el futuro de Huancavelica”.