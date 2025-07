En un contexto de incertidumbre política aproximadamente 2,5 millones de jóvenes ejercerán por primera vez su derecho al voto durante las elecciones presidenciales del 2026, representando al 9% del padrón electoral del Perú. En vista de esto, la voz de los jóvenes peruanos empieza a tener importancia, no tanto por su participación activa, sino por el gran descontento que muestran hacia el sistema político.

Según una encuesta de Datum Internacional, presentada en el Día 1 Summit 2025, solamente el 38% de los jóvenes peruanos tiene interés en la política.

Por otro lado, en una encuesta realizada por CPI research a 1200 jóvenes, el 58% no se siente identificado con la política; el 67,3% mencionó que era por la corrupción de los gobernantes.

Sin embargo 46,2% dijo que si se renovara la clase política, retomarían su interés por la misma.

Fuente: CPI - Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública S.A.C. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

Estas cifras revelan una creciente tendencia: los jóvenes peruanos no se consideran representados por los actores políticos actuales.

“La política podría llegar a ser efectiva si tuviéramos un presidente que nos ayude”, mencionó Alessio Tardillo, jovén de Surco que votará por primera vez en 2026, al ser consultado sobre si considera que la política del Perú es efectiva.

¿Por qué persiste la desconfianza de los jóvenes en la política?

La falta de una ideología clara en los jóvenes peruanos está jugando un papel perjudicial en su interés por la política. Según Datum, un 55% de los jóvenes se identifica con una postura de centro, mientras que el 34% de ellos no se anexa a ninguna postura ideológica, ya sea de izquierda o de derecha. Esta carencia de identificación lleva a que los jóvenes no se sientan conectados con los partidos tradicionales y conduce a decisiones de voto desinformadas o impulsivas, que se basan más en emociones que en propuestas.

Fuente: Perfil del nuevo elector. Elaboración: Datum Internacional

Por su parte, Omar Castro, gerente general de la encuestadora CPI research, asegura que “los jóvenes sienten que no cuentan con un espacio en la política, debido a la estructura convencional de los partidos actuales”.

Castro advierte que, en las próximas elecciones presidenciales, más de 40 agrupaciones políticas —en su mayoría con visiones tradicionales— participarán en la contienda. “A pesar de que nunca antes se ha registrado un número tan alto de postulantes, los jóvenes perciben que no tienen espacio en estas organizaciones”, agregó.

Escasa educación política

La falta de educación sobre temas políticos es fundamental para el descontento juvenil. Según Datum, un 62% de los jóvenes afirma estar poco o nada informado acerca de la política nacional, solo un 9% comenta que están bastante informados.

“En 2017, el Ministerio de Educación publicó el currículo nacional. En este había un área importante, la de ciudadanía que contempla, entre otras cosas, la educación cívica, que es la educación sobre el sistema gubernamental, económico y social. Y eso es algo que sí se ha debilitado en las escuelas”, asegura Marilú Martens, exministra de Educación.

Según Martens, este debilitamiento se debe a “una falta de fortalecimiento de quienes nos tienen que enseñar, que son nuestros profesores, en asignar los espacios adecuados para que estos valores ciudadanos se desarrollen a través de conocimientos, de prácticas, de evidencia”.

¿Qué se puede hacer?

Frente a esta situación de desinformación y falta de empatía con alguna de las ideologías políticas, resulta urgente empezar a plantear soluciones que conecten a los jóvenes con la política.

Según la UNESCO, la educación para la ciudadanía cívica es esencial, debe ser practicada y vinculada al contexto de cada nación. Por esta razón, una de las principales tareas que tiene el Perú es la renovación de la educación política y cívica que se enseña en los centros educativos.

“Los jóvenes no se dan cuenta de que la democracia no es marcar un voto en un papel, es participar en toda la coyuntura”, asegura Juan Domingo Cáceres, abogado y asesor del Congreso de la República, quien recalca el deber que tienen los jóvenes de “utilizar las herramientas democráticas para comunicar qué partidos políticos ofrecen una mejor alternativa al país y cuáles no. Por ejemplo, no tenemos que recurrir a la violencia, no tenemos que recurrir a la imposición, podemos recurrir al debate, podemos recurrir a las redes, podemos recurrir al periodismo”.

Por eso, es fundamental, empezar a integrar iniciativas (consejos juveniles, proyectos comunitarios, promociones en redes sociales, etc.) que fomenten la participación juvenil desde los municipios y centros educativos en los que se escuche realmente a las opiniones de estos nuevos votantes.

En esa línea, Marilú Martens propone impulsar el liderazgo juvenil y local, ejerciendo así una voz críticamente responsable e ilustrada.

“Creo que la educación es la principal vía a través de la cual nosotros podemos hacer que los jóvenes participen y sean parte de una vida ciudadana y democrática de forma proactiva”, asegura.

Para Martens, sería una buena idea que en las instituciones educativas se implementen más actividades lúdicas, pedagógicas y motivadoras que inviten a los estudiantes a informarse más sobre su entorno actual, ya sean periódicos murales o investigaciones sobre cada rincón y departamento de nuestro país.

Finalizando este reporte, se considera que, a pesar de vivir en un contexto donde la actividad política precisa varias reformas, el elevar las voces de los jóvenes que desean un cambio consciente será primordial para que trascendamos como país.