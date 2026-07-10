La generación que informa antes de votar: cuando la edad no limita la participación

En la ciudad de Iquitos, la cercanía de la jornada de elecciones regionales y municipales —programada este año para el 4 de octubre— convive con la apatía de gran parte de los ciudadanos. Ante ello, los jóvenes tienen la oportunidad de usar las redes sociales para orientar a los electores y contribuir a que las decisiones en las urnas se basen en información y no en desinformación.

Con el propósito de recoger el nivel actual de conocimiento de quienes ejercerán el voto, las corresponsales escolares de la Institución Educativa Sagrado Corazón realizaron un sondeo en seis centros de estudio (Sagrado Corazón, República de Venezuela, Maynas, Clavero, Generalísimo de San Martín y Nuestra Señora de la Salud) durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales.

En detalle, las preguntas se enfocaron en saber si el votante conocía las propuestas de los candidatos antes de emitir su voto y qué medios de información le parecían los más confiables para nutrirse de temas electorales. Asimismo, se le consultó sobre la importancia del voto informado y sobre las medidas para impulsar que más personas vayan preparadas a emitirlo. Adicionalmente, se recogió una percepción sobre si los votantes primerizos ejercen su derecho al sufragio bajo una preparación oportuna.

De una muestra de 60 entrevistados a la salida de los centros de sufragio, 17 electores (28,3%) afirmaron estar informados, mientras que 43 (71,7%) manifestaron no estarlo. Además, durante el sondeo se observó que la mayoría de quienes demostraron estar mejor informados eran jóvenes, quienes señalaron utilizar principalmente las redes sociales para conocer las propuestas de los candidatos. Sin embargo, también reconocieron la importancia de verificar que la información provenga de fuentes confiables. Estos resultados reflejan la necesidad de fortalecer el acceso a información verificada para promover un voto más responsable.

En efecto, en las últimas campañas electorales, los organismos de fiscalización, como el comité de fact-checking del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), han detectado cientos de alertas por manipulación de datos. Entre las principales modalidades que nublan el juicio del ciudadano destacan las encuestas manipuladas, los planes de gobierno invisibles y las narrativas de fraude sin sustento.

El camino se vuelve peor porque a ello se suma la insatisfacción frente a la oferta política: numerosos electores optan por emitir votos nulos o viciados como una forma de expresar su descontento. Asimismo, la desconfianza en las instituciones y el deterioro de la percepción democrática contribuyen al incremento del ausentismo electoral. Finalmente, la creciente insatisfacción con el sistema político empuja decisiones de voto basadas más en emociones, como el miedo o la polarización, que en un análisis informado de las propuestas de los candidatos.

Roberto Burneo Bermejo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ya ha advertido que la desinformación es una amenaza para la democracia peruana: más de la mitad de los ciudadanos ha recibido noticias falsas durante las campañas electorales, y un alarmante tercio llega a creer que son reales antes de descubrir el engaño.

La voz de los más jóvenes

No obstante, en este mismo escenario habitan los jóvenes y adolescentes que, incluso sin poder ejercer el derecho al voto aún, tienen la oportunidad de asumir un rol más activo dentro de la sociedad. Gracias a su constante presencia en las plataformas digitales y a su facilidad para acceder a diversas fuentes de información, pueden contribuir de diversas maneras: difundir contenido verificado, explicar las propuestas de los candidatos y promover el análisis crítico entre familiares, amigos y miembros de su ciudad. De esta manera, las redes sociales dejan de ser únicamente un espacio de entretenimiento para convertirse en una herramienta de participación ciudadana.

Habla Huambrillo, programa sabatino de la emisora La voz de la Selva, dirigido por adolescentes de Iquitos, es un claro ejemplo. Ellos usan las plataformas digitales para hacer llegar su voz, incluso en el programa del sábado 6 de junio abordaron el tema electoral e instaron a la población a que asistan a las urnas sin falta.

El Programa Corresponsales Escolares del Diario El Comercio es otro ejemplo que debemos valorar. Estudiantes de diferentes partes del país dan a conocer los acontecimientos que impactan su entorno, priorizando la labor informativa y de servicio.

La democracia no se fortalece únicamente el día de las elecciones, sino desde el momento en que cada ciudadano decide informarse antes de emitir su voto. Un elector instruido ayuda a construir una sociedad más crítica, participativa y consciente de que cada decisión en las urnas influye en el futuro del país. En ese desafío, la voz y el compromiso de los jóvenes pueden marcar una diferencia significativa.